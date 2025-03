Focaccia di Recco e altre prelibatezze liguri in vetrina a Evoè Festival

La sua origine risale ai tempi dei Romani, Catone cita nel ‘De re rustica’ come “scripilita cum caseo sine mille”, in seguito gli studiosi collocano la sua produzione in Liguria all'epoca della terza crociata: è la focaccia.

A lei ed altre specialità è dedicato Evoè Festival che si svolgerà a Recco in piazza Nicoloso sabato 29 e domenica 30 marzo. La manifestazione, aperta al pubblico e giunta alla sua terza edizione, avrà come protagonisti l'arte gastronomica e i prodotti d'eccellenza. In latino veniva chiamata ‘focacia’ femminile di ‘focacius’ e si riferiva a tutte le sue varianti, ma oggi con questo nome si indica soprattutto quella genovese, fugassa in ligure.

Una leggenda narra che la popolazione recchese si rifugiava nell’immediato entroterra per sfuggire alle incursioni dei saraceni e grazie alla possibilità di disporre di olio, formaggetta e farina, cuocendo la pasta ripiena di formaggio su una pietra d’ardesia coperta, venne ideata la Focaccia di Recco col Formaggio. Sul finire del 1800, quando Recco contava circa 3.000 abitanti, si ritrova la Focaccia di Recco col Formaggio nei cinque forni cittadini che vivevano con la vendita di solo focacce liguri, uno di essi esiste ancor oggi, forno Moltedo.

La Focaccia di Recco Igp, rigorosamente col formaggio

Con l’intraprendenza di ‘rechelini doc’ di allora, professionisti panificatori e ristoratori di oggi, “Manuelina, Vittorio, Vitturin, le famiglie Moltedo e Tossini fra i più conosciuti, la focaccia col formaggio ha visto il suo sviluppo commerciale e d’immagine tanto che nel 2005 è nato il Consorzio Focaccia di Recco col formaggio, nel 2016 la focaccia di recco consegue la tutela europea Indicazione geografica protetta (Igp) diventando il 278.mo prodotto d'eccellenza che rappresenta l'Italia nel mondo. Fanno parte del Consorzio 14 aziende con 20 punti vendita attivi nella zona di produzione che comprende le cittadine di Recco, Camogli, Sori e Avegno.

L'evento propone oltre al market show con l'esposizione di prodotti Dop e Igp e certificati Genova Gourmet, degustazioni guidate, Evoè Challenge dove le scuole alberghiere si sfidano all'eliminatorio del campionato mondiale del pesto genovese al mortaio con la presentazione della ricetta Croxetti del Doge, cooking show con dimostrazioni di cucina con chef del territorio ed in particolare di Genova e Liguria gourmet, che cucinano dal vivo raccontando le loro storie, curiosità ed aneddoti e ricette.