Finale Ligure, destinazione da vivere 365 giorni l'anno

Due borghi e due rioni da scoprire, quattro stagioni e 365 giorni all'anno da vivere.

Dal mare all'entroterra, tra natura, cultura, outdoor e benessere, cultura e gusto: Finale Ligure, in provincia di Savona, presenta la sua offerta turistica e un calendario di eventi tra musica, sport e spettacolo, che la rendono protagonista in ogni stagione. Il territorio finalese non è fatto solo di spiagge ma anche dei sentieri dell’entroterra, di un patrimonio storico e artistico diffuso, sapori locali e una natura generosa.

Finale Ligure, Alba al Malpasso (Ph. Davide Busetto)

Il territorio di Finale Ligure

Un unico territorio, due borghi e due rioni, ciascuno con le sue caratteristiche distintive: l'elegante Finalmarina, la spirituale Finalpia, la medievale Finalborgo e il borgo saraceno di Varigotti.

Finalmarina è un elegante centro storico, commerciale e balneare della Riviera di Ponente. Si sviluppa intorno alla maestosa Basilica di San Giovanni Battista, con la sua imponente facciata barocca, con un dedalo di vicoli e strade animate da eleganti boutique, caffè storici e ristoranti. Tra i tesori nascosti del rione spicca il Teatro Sivori, gioiello ottocentesco in fase di restauro. Dall'alto domina la Fortezza di Castelfranco, costruita in epoca medievale e successivamente ampliata, che offre uno degli scorci più suggestivi su Finalmarina e sul suo mare cristallino.

La cupola della basilica di San Giovanni (Ph Davide Busetto)

Finalborgo, inserito tra i ‘Borghi più belli d’Italia’, capitale del Marchesato dei Del Carretto nel Medioevo, oggi è anche un punto di riferimento per gli appassionati di outdoor: due anime che convivono all’ombra delle storiche fortificazioni di Forte San Giovanni e Castel Gavone. Tra Porta Testa e Porta Reale, è custodito un ricco patrimonio artistico e architettonico: il complesso monumentale di Santa Caterina, che oggi ospita il Museo Archeologico del Finale; il Palazzo del Tribunale, con la sua caratteristica facciata affrescata; il Teatro Aycardi, piccolo gioiello ottocentesco recentemente restaurato e protagonista di aperture straordinarie, e la barocca Basilica di San Biagio. Nel cuore del borgo, tra caruggi e piazzette, si respira un’atmosfera autentica, con le botteghe artigiane certificate,

Porta Testa a Finalborgo (Ph Davide Busetto)

Il cuore di Finalpia è l’Abbazia Benedettina di Santa Maria, non solo meta spirituale ma anche custode di antichi saperi legati alla produzione di miele e birra. Attorno al monastero medievale si sviluppa un centro storico curato, dove storia e tradizione si intrecciano in un’atmosfera unica. Finalpia è un borgo dalle molte sfaccettature. Qui la spiritualità convive con la vivacità del litorale, con le sue spiagge, sorvegliate dalla storica torre di avvistamento di Capo San Donato, e il porticciolo turistico. E infine il torrente Sciusa che attraversa il rione, segnando il punto di partenza di sentieri che conducono gli appassionati di trekking e mountain bike verso Calvisio e l’Altopiano delle Manie, un territorio dove la bellezza del paesaggio incontra la storia.

Antico borgo di pescatori, Varigotti conserva ancora intatto il fascino autentico dell’antico borgo saraceno, con le sue caratteristiche casette colorate, affacciate direttamente sulla spiaggia e un mare cristallino. Ne è simbolo il Parco Promontorio di Varigotti, custode di biodiversità, interessato recentemente da un progetto di restauro ambientale sostenibile. Al suo interno è possibile visitare un giardino botanico, l'uliveto secolare, preziose testimonianze storico-archeologiche, un Centro Visite, due stagni artificiali e un rettilario.

Da qui partono sentieri immersi nel verde, tra cui il suggestivo Sentiero del Pellegrino, che arriva fino alla vicina Noli. Lungo il percorso, si incontrano punti panoramici straordinari, come la Chiesa di San Lorenzo, affacciata sulla splendida Baia dei Saraceni. Più in alto, villaggi abbarbicati sulla collina si fondono armoniosamente con la macchia mediterranea.

Il mare e l'entroterra

La costa, affacciata sul Santuario dei Cetacei dalle acque cristalline premiate con la Bandiera Blu, alterna per 8 km tra spiagge sabbiose e tratti rocciosi, delimitati da capi e promontori che ne valorizzano il paesaggio. Tra le spiagge più rinomate: la Baia dei Saraceni e la spiaggia del Malpasso, tra Capo Noli e Punta Crena, la spiaggia di Varigotti, quella di San Donato, dove nel 2021 ha nidificato per la prima volta la tartaruga marina Caretta Caretta, e il lungo arenile di Finalpia e Finalmarina, attrezzato con stabilimenti balneari fino alla Caprazoppa.

Oltre al relax in spiaggia, Finale offre poi diverse opportunità per gli appassionati di sport acquatici. Dal porticciolo turistico di Capo San Donato, sede della Lega Navale e del Circolo Nautico, è possibile praticare vela, windsurf, immersioni e altre attività. Questo tratto di mare fa parte del Santuario dei Cetacei, grazie alla presenza di canyon sottomarini che ospitano un ecosistema ricco di biodiversità. Qui è possibile avvistare delfini, zifi, balenottere e capodogli, un’esperienza emozionante da vivere con rispetto e consapevolezza.

In barca a vela di fronte a Punta Crena (Ph Davide Busetto)

L’entroterra è caratterizzato da sentieri immersi nella macchia mediterranea, altipiani, boschi e falesie, offre un contesto naturale ricco di biodiversità, ideale anche per praticare attività outdoor come trekking, mountain bike e arrampicata. Tra caverne preistoriche, ponti di epoca romana, vestigia medievali, chiese e palazzi nobiliari, a Finale Ligure si possono ripercorrere millenni di storia dell’uomo. Qui si ritrovano anche i profumi e i sapori tipici della Liguria: erbe spontanee, olio, vino, chinotto e pernambucco, solo per citarne alcuni.

"Finale Ligure è un luogo che unisce visione e identità, dove turismo, cultura, sport e natura convivono in un equilibrio dinamico. Non siamo solo una meta turistica, ma un territorio in evoluzione, che cresce grazie alla sostenibilità, alla partecipazione attiva della comunità e a un’idea condivisa di futuro - afferma il sindaco di Finale Ligure, Angelo Berlangieri - con Finale 365 vogliamo ribadire su un la nostra strategia di lungo periodo: un modello di sviluppo che mette al centro le persone e valorizza ogni risorsa, paesaggistica, storica, artistica, per rendere Finale Ligure fruibile e attrattiva tutto l’anno."

Le proposte

E' proprio dalla ricchezza del territorio di Finale Ligure che nascono proposte turistiche in grado di soddisfare tutte le esigenze: Sport & Avventura, Vivi & Esplora e Relax & Benessere. Se cercate l’adrenalina qui troverete un paradiso per l’outdoor tra pareti d'arrampicata leggendarie e sentieri spettacolari per mountain bike, trekking e trail running, che si snodano dai boschi all’entroterra fino al mare. Gli spiriti curiosi possono vivere un’esperienza autentica ed esplorare il territorio tra escursioni nella natura, tour speleologici, siti archeologici, borghi medievali e itinerari culturali e marini. Infine, chi desidera rallentare e semplicemente godersi momenti di relax e benessere trova spiagge dorate, spa panoramiche ed esperienze olistiche, arricchite da sapori locali e atmosfere romantiche perfette anche per un matrimonio da sogno o una rigenerante workation.

I grandi eventi del 2025

Nell'anno in corso Finale Ligure si candida a diventare polo della musica, in Liguria e non solo, con tanti eventi che tutto l’anno animano i borghi. Protagonista è il Finale Music Festival, ambizioso progetto annuale che si articola in quattro format con grandi live estivi in piazza e incontri musicali, da ottobre a giugno in alcuni luoghi simbolo del territorio, passando per la nuova rassegna ‘Finale Music Festival Castelfranco’ dedicata ai giovani talenti emergenti e una raffinata Christmas Edition a teatro.

Tra i protagonisti dell’edizione Summer del Finale Music Festival: P.F.M. (8 agosto), La Crus (11 agosto), Grido (14 agosto), Rockets (15 agosto). In fase di definizione la special guest di livello internazionale per il 16 agosto. Dal 23 aprile al 4 maggio, l'auditorium de’ Disciplinanti a Finalborgo la mostra evento “Pictures of You” con fotografie di Henry Ruggeri ad artisti iconici della musica con racconti video in realtà aumentata dell’indimenticabile giornalista e scrittore Massimo Cotto.

Ad affiancare gli eventi del Finale Ligure Music Festival altri appuntamenti musicali: dal prestigioso Concorso Pianistico Internazionale “Palma d’Oro”, l’ultima settimana di agosto, alle stagioni concertistiche dell’Accademia Musicale del Finale, della Scuola Pianistica Ateneum e della Società dei Concerti con i suoi Pomeriggi Musicali, fino a eventi unici come l’incontro con Mogol, che il prossimo 11 maggio unisce racconto, ispirazione e formazione. Tra recital all’alba, jazz, repertorio classico e rock, Finale Ligure offre una proposta musicale capace di parlare a pubblici diversi e di intrecciarsi in modo armonico con i luoghi e le stagioni.

E ancora. Lo spettacolo teatrale immersivo Oniricon del Teatro della Tosse per tre giorni, dal 20 al 23 giugno, trasforma Finalborgo in un palcoscenico onirico, mentre dal 25 al 29 giugno il West Coast Meeting, organizzato dal Centro Culturale Cara Beltà, propone riflessioni sui grandi temi dell’attualità, con ospiti e contenuti di rilievo nazionale. Il borgo accoglie anche manifestazioni innovative come Burtomics Comics & Games, che, dall’11 al 13 luglio, celebra l’immaginario pop tra fumetti, videogiochi e cosplay, rievocazioni storiche di grande impatto come Viaggio nel Medioevo, giunto alla sua ventitreesima edizione, che dal 21 al 24 agosto trasforma le vie del centro in un affresco vivente del Quattrocento.

Trail del Marchesato

Finale Ligure si conferma anche come una delle capitali europee dell’outdoor con un calendario di eventi sportivi, che fanno del territorio un palcoscenico naturale per avventure ed esperienze indimenticabili. Dall'8 all’11 maggio 2025, la Uci Enduro World Cup apre la stagione internazionale dell’enduro nella Finale Outdoor Region, richiamando a Pietra Ligure i migliori rider del mondo e centinaia di appassionati su percorsi tecnici incastonati nella natura mediterranea. Subito dopo, dal 16 al 18 maggio 2025, Finale for Nepal unisce la passione per l’arrampicata alla solidarietà, rendendo Finalmarina un crocevia di attività sportive, artistiche e culturali a sostegno di progetti umanitari in Nepal. Infine, dopo il successo dell’edizione appena conclusa, il Trail del Marchesato dà appuntamento al 1° marzo 2026, guidando i trail runner in un percorso che non è solo una sfida fisica ma anche un viaggio nella bellezza del paesaggio e nella memoria dei luoghi.

Viaggio nel gusto

A tavola, Finale Ligure propone i sapori autentici della Liguria, con specialità della tradizione che raccontano la storia del territorio. I piatti della terra, come i ravioli di magro e i Fugassin (fritti abase di patate), piatti del mare, con le acciughe, fritte o ripiene, protagoniste della cucina locale. I dolci come i chifferi alle mandorle e i gobeletti, deliziosi pasticcini con marmellata di Pernambucco. Per gustarli, basta visitare le osterie, gli agriturismi e i ristoranti del territorio, che offrono piatti tipici e genuini.

Numerose sono le eccellenze agroalimentari che rendono unica questa zona. Tra i frutti distintivi, il Pernambucco, un agrume speciale dal sapore intenso, il Chinotto, presidio Slow Food, e la Mela Carla, entrata nell'Arca del Gusto di Slow Food. Questi frutti si trasformano in marmellate, liquori e oli aromatizzati da scoprire nelle aziende agricole locali, nei mercati e nelle botteghe artigianali.

La Liguria è anche terra di olio e vino, e Finale Ligure non fa eccezione. Gli oliveti secolari producono cultivar come Taggiasca, Pignola e Colombaia, da cui si ricava un olio di altissima qualità. I vigneti sui caratteristici terrazzamenti danno vita a vini locali come Pigato, Vermentino e Rossese, che si possono degustare direttamente dai produttori locali.