Camogli e il Golfo Paradiso, fascino magnetico più forte dell’overtourism

Camogli è spesso definita la cartolina della Liguria. Basta affacciarsi sul suo porticciolo per capire perché: le alte case color pastello strette l’una all’altra, il profumo di focaccia e pesce fritto, le barche dei pescatori e lo sciabordio del mare.

Ma questa immagine da sogno ha anche il suo prezzo: negli ultimi anni il borgo ha visto crescere il turismo a livelli che a volte mettono sotto pressione i suoi spazi stretti e delicati. Nonostante ciò, anche in estate è un piacere visitare Camogli e il Golfo Paradiso. Ecco perché.

Il porticciolo di Camogli

Mille velieri e mille colori

Camogli, chiamata in dialetto Camoggi (pronuncia: Camúggi), si trova nella parte occidentale del promontorio di Portofino, a una ventina di chilometri da Genova. Sorge in una vallata verde di ulivi e pini, affacciata sul mar Ligure, e storicamente è sempre stata un borgo di pescatori ma anche di grandi armatori navali. Non a caso, nell’Ottocento veniva soprannominata la “città dei mille bianchi velieri”, perché le sue flotte erano celebri in tutto il Mediterraneo.

Sul lungomare saltano subito all’occhio le case alte e strette, dalle facciate dipinte con colori vivaci. Edifici che sono stati costruiti e modificati a più riprese, e che in alcuni caso, come raccontano le iscrizioni sui portoni della zona portuale, risalgono ai secoli XVIII e XIX.

Le tipiche case di Camogli, alte e colorate

La magia della Stella Maris

Tra gli eventi più sentiti e suggestivi di Camogli c’è la Festa della Stella Maris, che si celebra ogni anno la prima domenica di agosto, una tradizione che affonda le sue radici nella storia, poiché risale al XVI secolo. Per i pescatori locali, la Madonna è la “Stella del Mare”, protettrice dei naviganti, e la festa è un momento di devozione e spettacolo.

La giornata inizia quando un colpo di cannone segna la partenza del Dragun, la storica imbarcazione simbolo di Camogli, che insieme a barche pavesate conduce il parroco fino all’altare marino della Stella Maris, situato sulla suggestiva Punta Chiappa. Qui, tra mare e scogli, viene celebrata la Santa Messa.

La sera, migliaia di lumini galleggianti (biodegradabili) vengono accesi e deposti in mare, trasformando la superficie dell’acqua in un tappeto di luci tremolanti. Il Dragun, accompagnato da imbarcazioni illuminate, sfila creando un affascinante gioco di riflessi e musica. Lo spettacolo è talmente unico da richiamare ogni anno non solo fedeli, ma anche fotografi e visitatori da tutta Italia, attratti dall’atmosfera quasi irreale che avvolge la costa.

Il Golfo Paradiso, spettacolo della natura

Camogli è anche la porta d’ingresso verso uno degli angoli più scenografici della Liguria: il Golfo Paradiso. Un tratto di costa che si estende tra Nervi e Portofino, dove il mare assume sfumature tropicali, le scogliere precipitano a picco nell’acqua e i sentieri si arrampicano tra lecci, pini marittimi e scorci mozzafiato.

Da Camogli partono numerosi itinerari escursionistici, primo fra tutti il celebre sentiero delle Batterie per San Fruttuoso, l’abbazia medievale incastonata in una caletta di ciottoli, raggiungibile anche via mare con battelli turistici.

Accanto a Camogli, il Golfo Paradiso custodisce borghi meno noti ma affascinanti, come Recco, patria della nota focaccia al formaggio; Sori, con il suo litorale tranquillo; e Pieve Ligure, famosa per le fioriture primaverili e per i panorami che si aprono verso il mare.