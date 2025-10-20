Il Tevere diventa la nuova via verde di Roma: 75 km di paesaggi e futuro

Non più confine dimenticato, ma cuore pulsante del futuro di Roma. Con il nuovo Piano Strategico e Operativo del Tevere (PSO), presentato all’Ara Pacis durante il convegno internazionale “Il Tevere e la città”, la Capitale ridisegna il suo rapporto con il fiume, puntando su mobilità sostenibile, spazi pubblici e rigenerazione urbana.

Un battello turistico sul Tevere

Un fiume da vivere, non da guardare

Per decenni il Tevere è rimasto ai margini, una linea d’acqua separata dal tessuto urbano. Ora il Comune vuole farne una spina dorsale ecologica e culturale, lunga 75 chilometri, da Settebagni fino a Ostia, attraversando paesaggi naturali, aree storiche e zone ex industriali.

L’idea è quella di restituire ai cittadini un fiume da percorrere, abitare e attraversare. Un corridoio verde e blu che collega quartieri, parchi e nuovi luoghi d’incontro.

Il progetto si articola attorno a tre obiettivi chiave: creare una rete di spazi verdi e blu come ossatura della transizione ecologica; favorire una mobilità dolce e accessibile, con piste ciclabili e passerelle pedonali; rigenerare nuove centralità urbane dove paesaggio, cultura e vita quotidiana si incontrano.

I nuovi volti del Tevere

Il PSO non resta sulla carta: coinvolge centinaia di interventi, alcuni già finanziati, che toccano aree simboliche e poco conosciute.

Interventi realizzati sul Tevere

A nord, la Fornace Mariani (esempio di archeologia industriale) verrà recuperata per ospitare attività culturali e sportive, collegata al futuro parco di Saxa Rubra. Poco più a valle, il ponte di Castel Giubileo diventerà ciclopedonale, aprendo un nuovo percorso verde lungo le sponde. Nel quartiere Flaminio, piazza Antonio Mancini sarà ripensata come spazio urbano connesso al fiume: più alberi, meno asfalto e una nuova identità in dialogo con il “Distretto del Contemporaneo” e il Foro Italico. Nel cuore storico, piazza Bocca della Verità cambierà volto con aree pedonali, nuovi affacci panoramici e il recupero del ponte Rotto, che tornerà a essere un belvedere sul fiume.

Spostandosi verso sud, sul Lungotevere Aventino nascerà una terrazza panoramica con vista sul Giardino degli Aranci, mentre l’ex Arsenale Pontificio ospiterà la Quadriennale di Roma, restituendo valore a un edificio storico affacciato sull’acqua.

Più avanti, nell’area Marconi, verranno recuperati gli spazi dell’ex Mira Lanza e dei depositi dell’Aeronautica Militare, dove sorgeranno studentati, parchi e spazi polifunzionali collegati al Ponte della Scienza.

Alla Magliana, tra Pian Due Torri e il Fosso di Grottaperfetta, sono previsti due nuovi parchi con fitodepurazione naturale e un ponte ciclopedonale che unirà le sponde. A valle, il Ponte dei Congressi sarà accompagnato da due parchi di affaccio, mentre tra Dragona e Parco Leonardo verrà costruito un nuovo ponte misto (ferroviario, carrabile e ciclopedonale) per collegare le due sponde in un tratto finora isolato.

Infine, verso il mare, il progetto prevede un grande Parco del Mare a Ostia, collegato al neonato parco di affaccio di Ostia Antica e alla Pineta di Acqua Rossa. Qui nascerà anche il Parco del Depuratore di Ostia, pensato per ridurre l’impatto ambientale e restituire vivibilità all’area, insieme al nuovo Ponte della Scafa.

Un piano vivo, non solo urbanistico

Il PSO è già stato approvato dalla Giunta di Roma Capitale e, dopo la fase delle osservazioni pubbliche, passerà all’Assemblea Capitolina per l’approvazione definitiva. Tutti i dati e i progetti saranno poi consultabili sul Geoportale di Roma Capitale, per garantire trasparenza e coinvolgimento dei cittadini.

Non si tratta solo di opere: il piano propone una nuova visione del fiume come luogo sociale, dove sport, natura e cultura si intrecciano. Una “grande infrastruttura verde e blu” che può cambiare il modo in cui i romani vivono la loro città, restituendo al Tevere il ruolo che merita: quello di anima viva di Roma.