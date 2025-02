I 5 carnevali più originali del Lazio: dalla Festa della Radeca al Carnevalone Liberato in piena Quaresima Il Lazio ospita alcune delle celebrazioni di carnevale più originali d’Italia, tra rievocazioni storiche, satira e tradizioni secolari. Dalla spettacolare Carica degli Ussari al Carnevalone dissacrante, celebrato il 9 marzo, quando ha già preso avvio la Quaresima, passando per la Festa della Radeca, in cui tutti impugnano una foglia d'agave per scacciare l'oppressore