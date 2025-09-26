Il Quartiere Coppedè di Roma compie 100 anni: gli eventi che celebrano un secolo di architettura visionaria

Nel quartiere Trieste, tra Via Salaria e Via Nomentana, Roma nasconde un piccolo universo dove il tempo sembra essersi fermato: il Quartiere Coppedè. Costruito tra il 1915 e il 1927 dall’architetto Gino Coppedè, questo labirinto di palazzi e villini miscela senza regole Liberty, Barocco, Gotico e Art Déco.

Ogni facciata racconta storie, enigmi e simboli che continuano a stupire chi vi si avventura. Quest’anno, il quartiere compie cento anni, e dal 26 al 28 settembre le sue vie diventeranno teatro di una festa che unisce arte, storia e memoria collettiva.

Il programma del centenario

Il centenario sarà un viaggio tra passato e presente. Si comincia il 26 settembre con l’inaugurazione delle mostre che raccontano un secolo di vita del quartiere e dei suoi materiali storici, tra documenti, fotografie e curiosità dimenticate. In parallelo, convegni come “Architettura e Storiografia del Quartiere Coppedè” e “Costume e Società” proveranno a spiegare perché questo luogo non è solo un rione, ma un simbolo della città che cambia. Piazza Mincio, nel frattempo, si animerà di auto d’epoca, un tocco retrò che sembra catapultare chi passeggia direttamente agli anni Venti.

Il giorno successivo, le visite guidate gratuite offriranno uno sguardo più intimo sui vicoli e sugli androni, rivelando dettagli che spesso passano inosservati: mascheroni che fissano i passanti, creature mitologiche nascoste tra balconi e logge, e angoli di Piazza Mincio che sembrano usciti da un quadro. Anche le auto storiche continueranno a essere protagoniste, esposte lungo le caratteristiche strade.

Domenica 28 settembre chiuderà il centenario con un mix di cultura e spettacolo: mostre, proiezioni di filmati storici, nuove visite guidate e l’esposizione delle auto d’epoca in Piazza Mincio e Piazza Garibaldi. A concludere tutto, il concerto della Fanfara della Polizia di Stato, che trasformerà la festa in un momento di comunità condivisa, tra curiosi, residenti e appassionati di storia.

Come partecipare

Partecipare è semplice: gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti, ma per le visite guidate è consigliata la prenotazione. Informazioni dettagliate e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Municipio II o attraverso i canali social dell’evento.

Coppedè è a pochi passi dalla stazione “Libia” della Metro B1 e raggiungibile anche con diverse linee di autobus.

Perché vale la pena esserci

Coppedè non è un quartiere come gli altri: è un’opera d’arte urbana. Tra i 26 palazzi e i 17 villini, ogni angolo è una sorpresa, dal Palazzo degli Ambasciatori al Villino delle Fate, fino alla Fontana delle Rane, icona del quartiere e set cinematografico di Dario Argento e Richard Donner.

Camminare tra queste vie significa entrare in un mondo sospeso, dove un secolo di storia e di follia creativa si mescola con la vita quotidiana di Roma. Cento anni dopo, Coppedè continua a sorprendere, e questo anniversario è l’occasione per scoprirlo da vicino.