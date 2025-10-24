Autunno in fiore: il Roseto Comunale di Roma riapre al pubblico

Il Roseto Comunale di Roma riapre i cancelli dal 18 ottobre al 2 novembre per la fioritura autunnale. L’ingresso è gratuito e disponibile tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8 alle 17. In questo periodo, le varietà di rose cinesi, tea e moderne mostrano i loro petali, completando il ciclo che le mantiene in fiore sia durante la primavera che in autunno.

Il giardino si sviluppa sulle pendici dell’Aventino e comprende aiuole dense di rose, vialetti che separano le diverse varietà e spazi aperti che permettono di osservare le piante da diverse angolazioni.

La fioritura autunnale rappresenta l’ultimo momento dell’anno in cui è possibile vedere alcune varietà in piena attività, offrendo un’interessante occasione per osservare la loro struttura e il ciclo vegetativo fuori dalla stagione principale.

Storia e varietà botaniche

Questo interessante parco si trova tra il Circo Massimo e il colle Palatino e ospita più di mille varietà di rose provenienti da tutto il mondo. Ogni aiuola contiene gruppi di esemplari classificati secondo origine e tipologia, tra cui rose moderne, classiche, cinesi e tea.

La disposizione consente di confrontare differenze di forma, colore e struttura del fogliame, così come di valutare le caratteristiche di fioritura e resistenza alla stagione autunnale.

L’area ha anche una funzione didattica: si possono studiare le varietà e documentare i cambiamenti stagionali, mentre la vicinanza con reperti storici mette a disposizione un contesto unico per osservazioni botaniche.

La gestione del giardino prevede potature, irrigazioni e trattamenti specifici per garantire che le piante mantengano un ciclo di fioritura regolare e visibile sia in primavera sia in autunno.

Informazioni pratiche per la visita

L’accesso a questo affascinante giardino di Roma è garantito tramite mezzi pubblici, con la metropolitana linea B, fermata Circo Massimo, e diverse linee di autobus urbane che passano nelle vicinanze.

L’ingresso non prevede costi e la visita è libera, senza limitazioni di età o di tempo di permanenza. Il percorso si sviluppa lungo vialetti principali e secondari, con spazi dedicati alla sosta e punti panoramici per osservare la fioritura nella sua interezza.

Le informazioni relative a orari, tipologie di rose e periodi di fioritura sono comunicate tramite cartellonistica interna e comunicati ufficiali del Comune. La combinazione di varietà botaniche, organizzazione del giardino e accessibilità dei mezzi pubblici rende possibile una visita completa in tempi variabili a seconda dell’interesse dei visitatori.