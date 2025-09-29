Autunno nel Lazio: il foliage dorato della faggeta Unesco del Monte Cimino

Sul Monte Cimino, a sud di Viterbo, l’autunno significa foliage. La faggeta, inserita nella lista Uneco dal 2017, in queste settimane mostra il suo volto più riconoscibile: i faggi secolari che si spogliano e lasciano a terra un tappeto dorato.

Un paesaggio che attira escursionisti e fotografi, ma che resta prima di tutto un ecosistema tra i più antichi e meglio conservati d’Italia.

L’importanza paesaggistica

La faggeta del Monte Cimino fa parte del sito seriale “Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe”, riconosciuto dall’Unesco nel 2017. Qui gli alberi secolari crescono seguendo cicli naturali intatti, mostrando come il faggio europeo si sia diffuso e adattato nel tempo.

Il bosco convive con altre specie come cerri, castagni e carpini e ospita fauna tipica dei boschi maturi. Con i suoi oltre 50 ettari, l’area resta in gran parte incontaminata, permettendo alla natura di seguire il proprio ritmo. È un luogo dove storia naturale e biodiversità si incontrano, un punto di osservazione diretto sui processi delle foreste europee.

Escursioni tra boschi e misteri naturali

Nel cuore della Tuscia viterbese, tra Soriano nel Cimino e Caprarola, i sentieri del Monte Cimino si colorano di giallo e oro, trasformando il bosco in un corridoio di luce tra i faggi secolari.

Salendo fino alla vetta, a 1.053 metri di altitudine, si attraversano radure, punti panoramici e piccoli dettagli curiosi, come la “rupe tremante”, un masso che oscilla se toccato. Gli itinerari si prestano a passeggiate tranquille, escursioni più impegnative, bici o cavallo, e permettono di godere del foliage senza interrompere i cicli naturali del bosco.

La montagna sacra

Sul Monte Cimino si nasconde un pezzo di storia che spesso passa inosservato. Sul punto più alto, tra le pietre e le vecchie mura dell’acropoli, si trovano i resti di un insediamento dell’età del Bronzo Finale (1200-700 a.C.), dove più di tremila anni fa la comunità locale viveva e celebrava i propri riti.

I roghi votivi e le offerte agli dèi non erano solo gesti simbolici: erano un modo per connettersi con la montagna stessa, che era considerata sacra. La recinzione che circonda l’intera cima suggerisce quanto fosse rilevante difendere quel luogo, ma anche quanto il suo valore trascendesse il piano pratico, diventando centro spirituale e punto di riferimento nel paesaggio della Tuscia pre-etruica.

Camminare oggi tra i sentieri, tra foglie che scricchiolano sotto i piedi e alberi che si stagliano verso il cielo, dà ancora l’impressione di sfiorare il passato.

Come arrivare

Per raggiungere la faggeta del Monte Cimino bisogna salire nel cuore della Tuscia viterbese. Da Viterbo si seguono le indicazioni per Soriano nel Cimino, in circa 40 minuti di auto, e da qui partono i sentieri principali che portano nel bosco; anche da Caprarola ci sono percorsi simili, immersi tra campi e boschi minori.

I sentieri sono segnalati e adatti sia a passeggiate tranquille sia a escursioni più lunghe, in bici o a cavallo, con itinerari che arrivano fino alla vetta a 1.053 metri. Lasciata l’auto, basta seguire i percorsi e lasciarsi guidare dai colori e dal silenzio della faggeta.