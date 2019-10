Non solo oasi per i turisti che amano il mare e la natura, l’isola d’Elba è diventata ormai anche un punto di riferimento per gli appassionati di sport all’aria aperta: gli amanti del trekking e delle passeggiate a cavallo, i ciclisti e i sub e anche chi pratica sport estremi, possono infatti trovare sull’isola toscana – anche nella stagione autunnale e primaverile - tanti itinerari e una miriade di attività differenti, tutte ben organizzate. Nel 2020 saranno tanti gli eventi sportivi, sia competitivi che non, per attirare ancora di più il turismo degli appassionati di outdoor.



Mountain bike e cicloturismo all’isola d’Elba

Sono oltre 400 i km di percorsi per appassionati di mountain bike e cicloturismo che si possono percorrere sull’isola d’Elba. Sono itinerari differenti per durate e difficoltà, che si adattano a tutte le tipologie di ciclisti, da quelli ‘della domenica’ e con famiglia al seguito a chi invece ama le sfide (e le salite) più impegnative.

A tutti i cicloturisti è dedicato il progetto #ElbaSmartExploring, che sta mappando digitalmente l’Elba per rendere disponibili su Google Street View tutti sentieri per il trekking e la MTB. Da provare – tra le altre – c’è sicuramente il giro completo dell’isola (con 165 km e oltre 4.100 mt di dislivello) e, per i più allenati, la famosa “Tagliagambe” che in 9 km porta dal livello del mare alla sommità del Monte Perone a 600 mt di altitudine.



Trekking e escursionismo

Sono tantie anche le possibilità per chi, sull’isola d’Elba, vuole praticare trekking o fare una passeggiata a piedi o a cavallo. La Grande Traversata Elbana, ad esempio, offre agli appassionati delle escursioni sentieri suggestivi e tante piccole località da esplorare, immerse nella natura e nella pace dell’isola. Così come il Sentiero delle Essenze, che percorre la costa con tappe ispirate alle piante aromatiche mediterranee.

Anche i grandi parchi minerari e le antiche miniere di ferro o di granito dell’Elba (monte Calamita) fanno da sfondo a passeggiate molto interessanti, con spiagge e scogliere a fare da contorno alla macchia mediterranea; e piccoli borghi con numerosi percorsi da esplorare e curiosità storiche da scoprire.





Gli eventi sportivi all’Elba nel 2020

Il calendario degli eventi sportivi del 2020 è fittissimo. Si parte con il King of Island (100 miglia) dall’11 al 13 Aprile 2020, per continuare con una prova del campionato italiano di rally, in calendario dal 16 al 19 Aprile 2020 e la ara podistica Miniera in Trail del 25 Aprile. Dal 25 al 26 Aprile si svolgerà poi il Triathlon Mtb Elba Kolossal, seguito dal Campionato italiano E-Bike Cup. Sarà poi la volta del Triathlon Cross Elba Iron Tour, dal 1 al 5 Maggio e della Maratona dell’Elba, in calendario per il 10 Maggio e l’International Sailing Week, dal 3 al 10 Maggio.

Maggio sarà anche il mese dell’Iron Tour Swim (dal 6 al 10) e della ormai tradizionale gara ciclistica della Legend Cup (dal 8 al 10), dell’International Paddle Sport Festival (dal 14 al 17), del Giro podistico dell’Elba (dal 17 al 24), dell’Elba Trial e del Triathlon Road Iron Tour Elba, in programma dal 24 al 29 Maggio.

Dopo la pausa estiva si riprende con il Rally storico Campionato Europeo (17-20 Settembre), l’Elbaman il 27 Settembre, la Finale del Campionato italiano di canottaggio, la Conquistadores Cup, dal 18 al 20 Ottobre e il Motorally Elba - che chiude per il momento la stagione sportiva dell’Elba - dal 24 al 25 Ottobre 2020. Maggiori informazioni qui.