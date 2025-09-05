In Indonesia quasi l’80 % degli squali balena ha cicatrici causate dal turismo

Roma, 5 settembre 2025 – Quasi otto squali balena su dieci osservati al largo della Papua Occidentale presentano ferite o cicatrici riconducibili al contatto con imbarcazioni e attività turistiche. Una minaccia crescente per un gigante dei mari già classificato come specie vulnerabile, che riaccende il dibattito sulla gestione sostenibile del turismo marino.

Ferite invisibili nei giganti del mare

Lo squalo balena (Rhincodon typus), il pesce più grande al mondo, è spesso considerato un’icona del turismo marino grazie alle sue abitudini placide e all’assenza di pericolosità per l’uomo. Ma dietro l’immagine da “gentile gigante” si nasconde una realtà preoccupante: secondo una ricerca pubblicata su Frontiers in Marine Science, il 79% degli esemplari monitorati nell’area del Bird’s Head Seascape, in Indonesia, mostra cicatrici o tagli riconducibili a collisioni con barche turistiche o attrezzature di pesca.

Turismo eccessivo e conseguenze ambientali

Negli ultimi anni, l’osservazione degli squali balena è diventata una delle principali attrazioni turistiche in Indonesia, soprattutto a Cenderawasih Bay e Raja Ampat. Migliaia di visitatori ogni anno pagano per nuotare accanto a questi animali, spesso nutriti artificialmente dai pescatori per attirarli vicino alle coste. Questa pratica, però, altera i loro comportamenti naturali, esponendo gli squali balena a rischi di collisione con le barche facendo aumentare la probabilità di ferite da eliche o reti.

La necessità di regole più severe

Gli scienziati chiedono nuove misure di protezione: limiti al numero di imbarcazioni, divieti di alimentazione artificiale, monitoraggi costanti e corridoi sicuri per i movimenti degli squali balena. Si tratta di interventi urgenti, perché la specie è già classificata come vulnerabile nella Lista Rossa IUCN e rischia l’estinzione se non si ridurranno le pressioni antropiche. Proteggere gli squali balena significa difendere non solo la biodiversità marina, ma anche l’economia turistica a lungo termine, che può prosperare solo se fondata su pratiche sostenibili e rispettose degli ecosistemi.