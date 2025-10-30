The World's 50 Best Bar: trionfa il Leone, locale di Hong Kong che si ispira a Trastevere. La classifica

La classifica The World's 50 Best Bars 2025 , annunciata a Hong Kong, segna un momento storico per la mixology italiana , con quattro locali italiani, tra Milano e Roma, tra i migliori cinquanta e una netta affermazione del talento nazionale anche all'estero.

A guidare la scena è il Bar Leone di Hong Kong , premiato come The World's Best Bar e Miglior Bar in Asia: un progetto ideato dal romano Lorenzo Antinori, che ha ridefinito l'idea di accoglienza nel mondo dei cocktail. Premiato anche il bar tender Simone Caporale , icona italiana della mixology, a dimostrazione di una 'scuola italiana' che dimostra di unire eleganza, competenza tecnica e creatività, imponendosi come una delle più influenti al mondo.

Lorenzo Antinori e il fenomeno Bar Leone

Il bartender Lorenzo Antinori nel momento dell'annuncio: il suo locale di Hong Kong è il migliore al mondo (foto di the world's 50 best bar)

Aperto nel giugno 2023 , il Bar Leone si trova nel quartiere Central di Hong Kong e nasce dalla filosofia dei “cocktail popolari”, ovvero drink semplici, immediati e di alta qualità , serviti in un contesto informale che riprende l'atmosfera dei bar di quartiere di Roma, la città eterna da cui arriva il bartender di lunga esperienza internazionale Lorenzo Antinori.

Il locale, costruito all'interno di uno spazio essenziale e accogliente, è un tributo alla cultura romana e al suo spirito conviviale. Ogni dettaglio – dai materiali agli arredi, fino al menu concepito come un Google Docs aperto e accessibile – rispecchia la volontà di Antinori di restituire autenticità al gesto del bere. Tra i drink simbolo, il Bellini rivisitato con acquavite di mandorle e pesca, servito in un tumbler piccolo in omaggio all'Harry 's Bar di Venezia. L'atmosfera è completata da un'offerta gastronomica semplice ma identitaria, con i celebri panini alla mortadella.

Antinori, cresciuto a Roma, unisce nei suoi cocktail l'amore per la storia del bartending , per la cultura pop italiana e per il calcio, creando una sintesi che è insieme ironica e colta. Nella sua carriera ha lavorato in alcuni dei più celebri hotel bar del mondo, come l'American Bar del Savoy di Londra e il Dandelyan, prima di dare vita al suo progetto più personale. Dopo aver conquistato il primo posto nella classifica dei 50 migliori bar dell'Asia 2024 e il secondo nella classifica mondiale dello stesso anno, il Bar Leone ha raggiunto ora il vertice assoluto , diventando il primo bar asiatico e di proprietà italiana a ottenere il titolo mondiale.

Moebius Milano raggiunge la Top 10

I cocktail del Moebius Milano, settimo bar migliore al mondo

Il Moebius di Milano si è posizionato al settimo posto, ricevendo anche il Nikka Highest Climber Award per essere salito di ben 31 posizioni rispetto all'anno precedente. Situato all'interno di un magazzino ex tessile riconvertito, Moebius è un ristorante sperimentale e cocktail bar che unisce innovazione culinaria, musica dal vivo e design contemporaneo. La filosofia del locale si fonda sull'idea di continua trasformazione: ogni ambiente e ogni proposta cambiano in base alla stagione, mantenendo un equilibrio tra rigore tecnico e creatività. Questa impostazione ha permesso a Moebius di diventare uno dei luoghi di riferimento della nuova ospitalità milanese, riconosciuto anche per il contributo alla valorizzazione culturale della mixology italiana.

Locale Firenze, Drink Kong e 1930 nella Top50

Il team di Locale Firenze, nella Top50 tra i migliori bar al mondo

In ventiduesima posizione figura il Locale Firenze , che si distingue per l'ambientazione storica e il lavoro del bartender Matteo Di Ienno . All'interno di un palazzo rinascimentale nel cuore della città, il Locale unisce l'eleganza del design contemporaneo a un approccio sofisticato alla miscelazione, con una costante ricerca sui prodotti italiani e sull'equilibrio dei sapori. Roma è rappresentata da Drink Kong , in quarantesima posizione, ideato da Patrick Pistolesi . Con il suo stile metropolitano ispirato al cinema cyberpunk e all'estetica giapponese, Drink Kong è da anni un punto di riferimento internazionale per la mixology italiana d'avanguardia. Chiude la rappresentanza tricolore 1930 di Milano , quarantatreesimo nella lista, lo speakeasy segreto ideato da Flavio Angiolillo e Marco Russo . L'atmosfera riservata e l'attenzione ai dettagli ne fanno uno dei locali più iconici d'Europa.

Simone Caporale, icona italiana della mixology

Premio speciale per il bartender Simone Caporale

Accanto ai locali, la premiazione ha riconosciuto il valore di un'altra figura italiana di primo piano: Simone Caporale , vincitore del Roku Industry Icon Award . Barista e imprenditore con base a Barcellona , ​​Caporale è noto per il suo lavoro all'Artesian del The Langham , nominato miglior bar del mondo per quattro anni consecutivi. È cofondatore del Sips (terzo nella classifica mondiale 2025) e proprietario del Boadas , il cocktail bar più antico di Barcellona. Nel 2025 ha inaugurato Montana a Hong Kong insieme a Lorenzo Antinori , unendo l'eredità storica del Club de los Cantineros al dinamismo contemporaneo asiatico. Caporale è inoltre cofondatore del P(OUR) Symposium e della linea di liquori Muyu , creata con Alex Kratena e Monica Berg, con un approccio, basato su precisione, estetica e cultura dell'ospitalità.

I premi speciali e le altre eccellenze

Immagine di gruppo nel corso della premiazione dei The world's 50 Best Bar 2025

Tra i riconoscimenti individuali assegnati quest'anno spiccano anche il Rémy Martin Legend of the List Award al Baba au Rum di Atene, fondato nel 2009 da Thanos Prunarus e divenuto un punto di riferimento mondiale per la cultura del rum, e il Ketel One Sustainable Bar Award al Cambridge Public House di Parigi. Quest'ultimo è il primo bar indipendente a ottenere la certificazione B Corp grazie alle iniziative dei fondatori Hugo Gallou e Hyacinthe Lescoët, che hanno avviato progetti ambientali e sociali ispirati agli obiettivi Onu. Tra i premi già annunciati figurano l'Altos Bartenders' Award assegnato a Uno Jang del Jigger & Pony di Singapore e il Michter's Art of Hospitality Award al Lady Bee di Lima, riconosciuto per l'eccellenza del servizio e dell'accoglienza. Completano il quadro dei riconoscimenti il ​​Three Cents Best New Opening a Sip & Guzzle di New York, il Disaronno Highest New Entry (premio del celebre marchio di liquori italiano , che quest'anno ha compiuto i 500 anni di storia celebrati con una Limited edition ) al Mirror Bar di Bratislava, il Siete Misterios Best Cocktail Menu Award al Backdoor Bodega di Penang e il Best Bar Design Award al Tigra + Disco Pantera di Sydney. Mimi Kakushi di Dubai è stato nominato Best Bar in the Middle East, mentre Hero Bar di Nairobi è il Best Bar in Africa.

I 50 migliori bar del mondo: la classifica completa