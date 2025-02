Chi non ricorda di aver mangiato la Nutella da bambino, magari collezionando i suoi bicchieri, innovazione ante litteram contro lo spreco e a favore del riuso? Ed alzi la mano chi non ha un barattolo di Nutella in casa, anche nell'ultima versione vegana e senza lattosio, o non se la fa spalmare in qualche crepes nei vari street food.

1964: il primo 'bicchiere' di Nutella, golosità e riuso

Nutella compie 60 anni e celebra il World Nutella® Day con una mostra sulla storia di questo iconico prodotto italiano famoso in tutto il mondo e una giornata di eventi dedicata: l'occasione è giusta, dunque, per chi vuole conoscere la storia e celebrare questo prodotto frutto dell'ingegno e della capacità imprenditoriale italiana. World Nutella Day è nato nel 2007 dall’idea spontanea della blogger americana Sara Rosso, che ha voluto creare una giornata speciale per riunire la community mondiale degli amanti della celeberrima crema di cacao e nocciole e celebrare, venduta in oltre 170 Paesi. I fan di Nutella che vogliono celebrare il World Nutella Day con le tante ricette su nutelladay.com.it e condividendo le proprie foto sui social (sulla pagine Facebook Nutella.Italy e Instagram nutellaitalia) usando gli hastag #WorldNutellaDay e #CondividiUnSorrisoConNutella.

World Nutella day

L'immagine social di Ferrero per i 60 anni della Nutella

Nell'ambito dell’esposizione Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni, Ferrero celebra dunque la giornata con un evento speciale al Maxxi, Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, con ospiti d’eccezione e tre diverse forme di celebrazione artistica: letteratura, musica e arte contemporanea, invitando al contempo tutti gli amanti della Nutella (marchio registrato) nel mondo a postare foto della crema spalmabile, tra vasetti, degustazioni e ricette.

Mercoledì 5 febbraio 2025 la Nutella sarà celebrata come marchio globale con una legacy senza tempo, non solo come brand iconico, ma come vero e proprio “powerbrand”, simbolo di condivisione, gioia e creatività. Durante la serata, condotta dal giornalista Pierluigi Pardo, verrà presentata la nuova edizione del libro “Il nuovo mondo Nutella® – 60 anni di innovazione” di Gigi Padovani; interverranno il violinista Pierpaolo Foti, famoso per le interpretazioni innovative e coinvolgenti e Greg Goya, street artist noto per la sua fast art tramite installazioni interattive negli spazi urbani.

La mostra joyn! Un viaggio nel mondo Nutella

L'evoluzione della Nutella dalla 'Supercrema' del 1953 al prodotto iconico attuale, effige del Made in Italy in 170 Paesi al mondo

L 'evento è anche occasione per visitare la mostra Joyn! Un viaggio nel mondo Nutella città per i suoi 60 anni, a cura di Chiara Bertini e in collaborazione con Ferrero, che ripercorre sei decenni di storia e sarà visitabile fino al 20 aprile 2025. Gioco e approfondimento in uno spazio per adulti e bambini che offre l’opportunità di riscoprire i ricordi legati a Nutella, immergersi nelle sue campagne pubblicitarie più iconiche e visualizzare l’impatto sociale e culturale di un brand che ha attraversato intere generazioni.

Sessant'anni di Nutella: i mezzi storici della Ferrero per la distribuzione

L'esposizione non si pone solo come celebrazione del gustoso dolce spalmabile: è un viaggio nella creatività, nell'ingegno, nell'innovazione imprenditoriali della Ferrero che, partendo da un laboratorio artigianale ad Alba, in Piemonte, ha trasformato una semplice crema spalmabile in un fenomeno globale, capace di unire culture e tradizioni in oltre 170 Paesi. Innovazione che ha preso nuova linfa nel 2008 con lancio del primo snack on-the-go, da gustare anche mentre si seguono i ritmi della vita frenetica odierna, Nutella &Go!, seguito nel 2015 da Nutella B-ready, e nel 2019 da Nutella Biscuits, il primo biscotto con un cuore cremoso di Nutella. Più recentemente, il marchio ha ampliato la sua gamma di prodotti con Nutella Muffin nel 2020, Nutella Croissant nel 2023, Nutella Gelato e Nutella Plant-Based (per vegani e per chi soffre di intolleranza al lattosio) nel 2024, e Nutella Donut nel 2025, continuando a investire, ad affermarsi come brand globale.

La mostra joyn! Un viaggio nel mondo Nutella® per i suoi 60 anni, allestita al Maxxi di Roma fino al 20 aprile 2025 (ph.CosimoTrimboli CourtesyFondazioneMaxxi)

“Il World Nutella Day è la prova tangibile della forza duratura del nostro brand e della passione ineguagliabile dei nostri fan, che hanno elevato Nutella a icona culturale - afferma Thomas Chatenier, presidente globale di Nutella -. In Ferrero, il nostro impegno verso l’innovazione continua è costante, affinché Nutella resti una presenza irrinunciabile nella vita quotidiana di milioni di persone”.