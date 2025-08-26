A Venezia sbarca ‘La quinta stagione’, docufilm che racconta la cucina italiana

Racconta la cucina italiana, attraverso la storia di cinque donne, chef d'eccezione, il docufilm ‘La quinta stagione’ che sarà presentato in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nato da un’idea di Paola Valeria Jovinelli realizzato per la regia di Giuseppe Carrieri, prodotto da Fondazione Arte del Convivio con IulMovie Lab, è un viaggio da nord a sud Italia nel mondo dell’alta gastronomia.

La quinta stagione

Cinque voci della cucina italiana si incontrano, libere da ricette già scritte, si raccontano senza filtri, introdotte dalla voce narrante di Isabella Ragonese. Alla base del film c’è l’idea che ogni persona custodisca un tempo proprio, che non coincide con la scansione degli orari né con la logica della prestazione. In cucina, questo tempo coincide con ciò che ancora non è accaduto. "La quinta stagione", appunto che è quella che viene prima del piatto, prima della tecnica, prima del servizio. Attraverso paesaggi, gesti quotidiani e memorie profonde, il docufilm esplora questo momento, quello che precede la creazione di un piatto: quell'istante in cui si definisce chi si vuole essere e si scopre come il cibo possa diventare insieme linguaggio intimo e collettivo.

La quinta stagione chef Caterina Ceraudo

Le protagoniste sono cinque cuoche, cinque generazioni differenti, cinque contesti molto distanti, ma tutte hanno inciso profondamente nel panorama gastronomico italiano. Caterina Ceraudo, una stella Michelin al ristorante Dattilo di Strongoli, lavora nella tenuta agricola di famiglia, in relazione costante con il paesaggio calabrese. Martina Caruso, giovane talento della cucina italiana, una stella Michelin al Signum di Salina, ha costruito la propria identità sull’isola in cui è nata, trasformando un luogo remoto in un punto di riferimento. Valeria Piccini, due stelle Michelin Da Caino a Montemerano, incarna la Toscana più autentica, quella fatta di radici contadine, sapori netti e gesti tramandati con pudore. Antonia Klugmann, una stella Michelin a L’Argine a Vencò, ha scelto di lavorare al confine, in uno spazio dove la natura e la riflessione si influenzano a vicenda. Cristina Bowerman, una stella Michelin a Glass Hostaria di Roma, ha costruito il proprio percorso nel cuore di Trastevere, con uno sguardo aperto e multiculturale.

“Con la produzione de La quinta stagione, e attraverso la storia di cinque grandi chef italiane, ho voluto fortemente contribuire al racconto di un vasto universo femminile, di cui non si è mai saputo o potuto parlare a sufficienza - afferma Paola Valeria Jovinelli, produttrice del film - Le riprese sono state un viaggio intimo e coinvolgente, attraverso paesaggi, stagioni e stati d’animo. Entrare nelle loro vite è stato un privilegio raro".

Il docufilm di 60 minuti non mostra la pratica in cucina, ma tutto ciò che la precede e la attraversa: le parole, i vuoti, le pause. Ogni chef protagonista è stata filmata nel proprio ambiente quotidiano una casa, un giardino, una strada, senza filtri o impostazioni.

"Questo docu film è un racconto che attraversa luoghi e sensazioni, evocando la cucina come una dimensione lirica del gesto e della possibilità dichiara Giuseppe Carrieri, regista e sceneggiatore del film - i racconti delle chef coinvolte superano il semplice senso del gusto per condurci lungo l’itinerario del tempo vissuto e condiviso. Perché La quinta stagione è, prima di tutto, un sentimento del fare e del sentire, che unisce creatività e libertà”.

L'appuntamento per l'anteprima è il 2 settembre alle ore 18 (Sala Laguna) alla 22esima edizione delle Giornate degli Autori, nell’ambito dell’82ª Mostra del Cinema di Venezia.