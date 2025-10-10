Treni del Tartufo 2025: viaggio goloso tra i sapori e le colline del Monferrato

Quando l’autunno colora le colline del Monferrato di rosso, oro e arancio, il Piemonte riscopre la sua anima più autentica: quella dei viaggi lenti, delle soste improvvise e dei borghi silenziosi. Tornano, anche nel 2025, i Treni del Tartufo, promossi da Fiavet Piemonte, un’esperienza che unisce il gusto del tartufo, la storia delle carrozze d’epoca e la bellezza del paesaggio.

I convogli partono da Torino Porta Nuova e Biella San Paolo nelle domeniche del 12 ottobre verso Montiglio Monferrato e del 16 e 23 novembre verso Murisengo, in occasione delle rispettive fiere nazionali e internazionali del tartufo. L’itinerario non è solo un tragitto da un punto all’altro: attraversa colline, vigneti e borghi poco conosciuti, trasformando ogni chilometro in una scoperta, un momento in cui il viaggio diventa esso stesso la meta.

A bordo del tempo e della tradizione

Le carrozze storiche (una Centoporte e una Littorina) riportano i passeggeri in un’epoca in cui il viaggio era parte integrante dell’esperienza stessa. A bordo, guide locali, musicisti e cantastorie raccontano aneddoti, leggende e curiosità sul territorio attraversato, facendo sentire ogni viaggiatore parte di una narrazione più grande.

Lungo la strada, il paesaggio scorre tra vigneti, torri medievali e borghi nascosti, mentre il profumo della terra e del tartufo anticipa quello che si troverà alla destinazione.

È un turismo lento, sensoriale, che valorizza la storia e la cultura dei luoghi senza la fretta di chi vuole solo arrivare. Ogni dettaglio, dai sedili in legno alle finestre che incorniciano panorami di rara bellezza, contribuisce a rendere il viaggio un’esperienza completa e memorabile.

Tra fiere, sapori e cultura locale

Tartufi

All’arrivo, Montiglio Monferrato e Murisengo si trasformano in palcoscenici di gusto e tradizione. Le fiere del tartufo non offrono solo banchi di prodotto e degustazioni, ma diventano posti dove incontrare produttori, casari e trifolao che raccontano il territorio attraverso i sapori.

I borghi aprono cortili, chiese e cantine, consentendo di scoprire arte, architettura e storie locali, creando un legame autentico tra visitatore e comunità.

Info utili

Per salire a bordo dei Treni del Tartufo conviene prenotare con anticipo, soprattutto se si parte da Torino o Biella, tenendo conto delle eventuali fermate intermedie lungo il percorso.

Le colline del Monferrato

Le fiere si svolgono durante tutta la giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quindi è utile pianificare bene gli orari di andata e ritorno per godersi ogni momento senza fretta. L’autunno piemontese può riservare sorprese, dal sole tiepido alle giornate più fresche e umide, perciò è meglio vestirsi a strati e scegliere scarpe comode per camminare tra sentieri e borghi.

Chi desidera fermarsi a pranzo dovrà controllare se la formula scelta lo prevede: spesso le offerte includono degustazioni o pasti direttamente nei punti gastronomici locali, ma in alcuni casi è necessario organizzarsi separatamente.