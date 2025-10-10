  1. Home
  2. Gusto
  3. Treni del Tartufo 2025: viaggio goloso tra i sapori e le colline del Monferrato

Treni del Tartufo 2025: viaggio goloso tra i sapori e le colline del Monferrato

Partenze da Torino e Biella per scoprire borghi, fiere e panorami autunnali, viaggiando su carrozze d’epoca sulle tracce del pregiato fungo di stagione

di Redazione Itinerari
10 ottobre 2025
I Treni del Tartufo alla scoperta del Monferrato

I Treni del Tartufo alla scoperta del Monferrato

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Quando l’autunno colora le colline del Monferrato di rosso, oro e arancio, il Piemonte riscopre la sua anima più autentica: quella dei viaggi lenti, delle soste improvvise e dei borghi silenziosi. Tornano, anche nel 2025, i Treni del Tartufo, promossi da Fiavet Piemonte, un’esperienza che unisce il gusto del tartufo, la storia delle carrozze d’epoca e la bellezza del paesaggio.

I convogli partono da Torino Porta Nuova e Biella San Paolo nelle domeniche del 12 ottobre verso Montiglio Monferrato e del 16 e 23 novembre verso Murisengo, in occasione delle rispettive fiere nazionali e internazionali del tartufo. L’itinerario non è solo un tragitto da un punto all’altro: attraversa colline, vigneti e borghi poco conosciuti, trasformando ogni chilometro in una scoperta, un momento in cui il viaggio diventa esso stesso la meta.

Approfondisci:

Strada Franca del Monferrato: 10 borghi in 10 tappe tra storia e paesaggi vinicoli

Strada Franca del Monferrato: 10 borghi in 10 tappe tra storia e paesaggi vinicoli

A bordo del tempo e della tradizione

Le carrozze storiche (una Centoporte e una Littorina) riportano i passeggeri in un’epoca in cui il viaggio era parte integrante dell’esperienza stessa. A bordo, guide locali, musicisti e cantastorie raccontano aneddoti, leggende e curiosità sul territorio attraversato, facendo sentire ogni viaggiatore parte di una narrazione più grande.

Lungo la strada, il paesaggio scorre tra vigneti, torri medievali e borghi nascosti, mentre il profumo della terra e del tartufo anticipa quello che si troverà alla destinazione.

È un turismo lento, sensoriale, che valorizza la storia e la cultura dei luoghi senza la fretta di chi vuole solo arrivare. Ogni dettaglio, dai sedili in legno alle finestre che incorniciano panorami di rara bellezza, contribuisce a rendere il viaggio un’esperienza completa e memorabile.

Tra fiere, sapori e cultura locale

290537127066_GIACOBELLI-CHIARA_TARTUFO_BIANCO_PREGIATO-97678103
Tartufi

All’arrivo, Montiglio Monferrato e Murisengo si trasformano in palcoscenici di gusto e tradizione. Le fiere del tartufo non offrono solo banchi di prodotto e degustazioni, ma diventano posti dove incontrare produttori, casari e trifolao che raccontano il territorio attraverso i sapori.

Approfondisci:

Santuario Nostra Signora delle Grazie, il luogo del cuore Fai più votato è a Nizza Monferrato. Patria di Barbera e bagna cauda

Santuario Nostra Signora delle Grazie, il luogo del cuore Fai più votato è a Nizza Monferrato. Patria di Barbera e bagna cauda

I borghi aprono cortili, chiese e cantine, consentendo di scoprire arte, architettura e storie locali, creando un legame autentico tra visitatore e comunità.

Info utili

Per salire a bordo dei Treni del Tartufo conviene prenotare con anticipo, soprattutto se si parte da Torino o Biella, tenendo conto delle eventuali fermate intermedie lungo il percorso.

Le colline del Monferrato
Le colline del Monferrato

Le fiere si svolgono durante tutta la giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, quindi è utile pianificare bene gli orari di andata e ritorno per godersi ogni momento senza fretta. L’autunno piemontese può riservare sorprese, dal sole tiepido alle giornate più fresche e umide, perciò è meglio vestirsi a strati e scegliere scarpe comode per camminare tra sentieri e borghi.

Chi desidera fermarsi a pranzo dovrà controllare se la formula scelta lo prevede: spesso le offerte includono degustazioni o pasti direttamente nei punti gastronomici locali, ma in alcuni casi è necessario organizzarsi separatamente.

© Riproduzione riservata