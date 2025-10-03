Tartufo Bianco d’Alba: una fiera internazionale lunga due mesi celebra il prodotto iconico del territorio

Anche il Tartufo Bianco d'Alba ha il suo Capodanno: come tradizione è stato festeggiato nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre, un evento simbolico e suggestivo che segna l'inizio di una stagione di eccellenza e ha fatto da preambolo alla 95esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco in programma dall'11 ottobre all'8 dicembre 2025. Questa celebrazione per il territorio non è stata solo l’apertura di un calendario, ma l’inizio di un racconto. È il momento in cui Alba si presenta al mondo con il suo volto più autentico, dove il tartufo diventa messaggero di valori, di bellezza e di rispetto. Una notte che segna l’inizio di una stagione di eccellenza, e che invita tutti, cittadini, visitatori, operatori e narratori, a condividere un’esperienza profonda, consapevole e memorabile.

L'edizione 2025 della Fiera ha come tema un valore universale e quanto mai attuale, "Profondo rispetto" che si declina in ogni aspetto della Fiera, dal rapporto con la terra e la natura, alla valorizzazione delle tradizioni, fino alla promozione di un turismo consapevole e sostenibile.

Capodanno del Tartufo

La fiera tra identità e tradizione

Con oltre nove settimane di programmazione, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba è sicuramente l’evento enogastronomico più esteso e rilevante del panorama italiano. Un appuntamento che porta nella città di Alba e nel territorio circostante decine di migliaia di visitatori da tutto il mondo, attratti non solo dal prestigio del Tuber magnatum Picco, ma anche da un palinsesto culturale, esperienziale e formativo. Ogni anno, le settimane che precedono l’apertura ufficiale della Fiera sono scandite da appuntamenti per narrare la storia della città e dei suoi borghi, trasformando Alba in un teatro a cielo aperto, animato da colori, suoni, costumi e simboli identitari.

Domenica 4 ottobre, la città si veste degli smalti e dei vessilli dei suoi borghi storici per la grande sfilata in costume medievale. Un viaggio nel tempo che culminerà alle 14.30, in piazza Cagnasso, con la sfilata in costume medievale e il celebre e amatissimo Palio degli Asini, corsa goliardica e appassionante che vede sfidarsi i borghi cittadini in un clima di festa e sana competizione.

Due settimane dopo, nel weekend del 18 e 19 ottobre, nel cuore del centro storico, si terrà il Baccanale dei Borghi, una vera e propria festa popolare con i borghi protagonisti che trasforma le piazze in locande all’aperto: rievocazioni storiche, atmosfere medievali, banchi gastronomici, musiche e spettacoli tra suggestioni antiche, buon bere e buon mangiare. Attraverso le attività dei borghigiani si potrà vedere e toccare con mano come poteva essere la vita nel medioevo albese. Oltre a un itinerario tra i vari borghi, ciascuno dei quali sarà presente con figuranti in costume storico, bandiere e allestimenti a tema, il Baccanale sarà l’occasione per degustare i piatti della tradizione attraverso lo Street food ëd Langa. Ultimo appuntamento folkloristico, domenica 26 ottobre, sarà il Festival della Bandiera, organizzato dalla Giostra delle Cento Torri. In piazza Risorgimento, i gruppi di sbandieratori si esibiranno in spettacolari coreografie, tra lanci acrobatici, rulli di tamburi e giochi di colori che incantano il pubblico e celebrano l’arte antica della bandiera. Il Festival della Bandiera mette alla prova tutte le abilità dei partecipanti, dalle esibizioni di singoli sbandieratori, che si cimenteranno in complesse evoluzioni con più bandiere contemporaneamente, fino a coreografie sincroniche e speculari a coppie

Esperienze sensoriali e gourmet

Nel cuore della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si possono fare anche esperienze immersive che mettono al centro il gusto, la conoscenza e la convivialità. La Fiera infatti non è solo un luogo dove acquistare il tartufo, ma anche un laboratorio del sapore e della cultura gastronomica.

Fiera del tartufo bianco d'Alba

I Cooking Show, ospitati nella storica Sala Beppe Fenoglio, rappresentano uno dei momenti più attesi e partecipati. Qui, chef italiani e internazionali si alternano ai fornelli per interpretare il tartufo bianco d’Alba con creatività e rispetto, dando vita a piatti che raccontano il territorio attraverso l’eccellenza culinaria. Ogni show è accompagnato dalle “Alte Bollicine Piemontesi” del Consorzio Alta Langa e dal servizio attento e professionale degli studenti di Alba Accademia Alberghiera. Novità dell’edizione 2025 è il format "Tramonto gourmet: aperitivo di eccellenza", che a partire dal 22 novembre animerà le serate di Fiera con un’esperienza sensoriale unica. Un momento di raffinata convivialità che unisce la cucina d’autore all’arte della mixology, in un’atmosfera elegante e informale in collaborazione con il Consorzio Alta Langa e il Consorzio Vermouth di Torino. Accanto alla cucina, la Fiera propone anche percorsi di approfondimento e conoscenza, come i seminari di Analisi Sensoriale del Tartufo, organizzati presso il Mudet– Museo del Tartufo. Queste sessioni guidate l’opportunità di scoprire, attraverso i sensi, le caratteristiche distintive del Tartufo bianco, imparando a riconoscerne qualità, provenienza e intensità aromatica.

E ancora le Wine Tasting Experience presso il Museo Eusebio, dedicate ai grandi vini delle Langhe, del Monferrato e del Roero. Qui si potranno degustare etichette selezionate, guidati da esperti sommelier, in un viaggio sensoriale che esalta l’armonia tra vino e tartufo. Tra gli appuntamenti più esclusivi, tornano anche quest’anno le Cene Insolite, che uniscono l’alta cucina a scenari di grande fascino. Oltre al Teatro Sociale di Alba, il calendario prevede – in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Valle d’Aosta – una tappa in quota presso lo Skyway Monte Bianco, nel ristorante più alto d’Italia a 3.466 metri, il Kartell Bistrot Panoramic.

Nel segno dell’inclusione e dell’impegno sociale, la Fiera rinnova anche la collaborazione con la cooperativa Emmaus, protagonista dell’appuntamento presso l’Osteria Sociale Montebellina. Qui, il progetto “8 Pari” – vino simbolo di uguaglianza, coraggio e inclusione – diventa il filo conduttore di una proposta gastronomica che unisce qualità, solidarietà e accoglienza. Un luogo dove il cibo diventa strumento di aggregazione, riscatto e condivisione, in perfetta sintonia con i valori fondanti della Fiera.

Cultura, manifestazione ed eventi

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba non è soltanto un evento enogastronomico di rilievo mondiale, ma anche un grande contenitore culturale che abbraccia letteratura, arte contemporanea, musica, design, sport e solidarietà.

Tra gli appuntamenti più prestigiosi, spicca la XXVI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, in programma domenica 9 novembre in collegamento con il Castello di Grinzane Cavour, sede dell’Enoteca Regionale Piemontese Cavour. In diretta con alcune delle più importanti metropoli internazionali, l’asta vedrà protagonisti i lotti più pregiati di tartufo, battuti a scopo benefico. Dal 1999 a oggi, l’iniziativa ha raccolto oltre 7 milioni e 200 mila euro, confermando il ruolo della Fiera come promotrice di eccellenza e solidarietà.

La cultura letteraria sarà protagonista con la XV edizione del Premio Lattes Grinzane, con la scrittrice etiope Maaza Mengiste che riceverò il Premio Speciale Lattes Grinzane 2025 l’11 ottobre al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba. Sullo stesso palco, il 12 ottobre, sarà presentato il libro Francesco. Il più italiano dei santi di Aldo Cazzullo, in collaborazione con il festival Profondo Umano. L’arte contemporanea troverà spazio nella mostra More than kids, il terzo atto dell’esposizione di Valerio Berruti, evento promosso dalla Città di Alba in collaborazione con la Fondazione Ferrero. Visitabile presso la Chiesa di San Domenico dal 3 ottobre al 3 dicembre con la curatela di Nicolas Ballario e Arturo Galansino.

Taste Lab: Castello di Roddi

Tra le esperienze più raffinate e coinvolgenti della 95a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, il Taste Lab –Castello di Roddi anche quest’anno è uno degli appuntamenti più attesi. In questo luogo ricco di storia e fascino, immerso nel paesaggio vitivinicolo delle Langhe, la cucina si trasforma in un linguaggio universale, capace di unire saperi, sapori e persone.

Castello di Roddi

Il Castello di Roddi, grazie alla collaborazione con la Barolo & Castles Foundation, ospiterà cene, eventi e corsi di cucina, pensati per offrire ai partecipanti un’esperienza immersiva e autentica. Le visite guidate al maniero si concluderanno con pranzi creando un connubio perfetto tra patrimonio culturale e gastronomia d’eccellenza. All’interno del Castello si trova una delle più belle scuole di cucina italiane, dotata di sette postazioni professionali in acciaio, completamente attrezzate. Qui, ogni lunedì e venerdì mattina, si svolgeranno corsi teorico-pratici di cucina, durante i quali i partecipanti, guidati da chef, potranno cimentarsi nella preparazione di piatti gourmet e di piatti iconici della tradizione piemontese, impreziositi dal tartufo bianco d’Alba. Al termine del corso, ogni partecipante potrà degustare il proprio piatto, accompagnato da un calice di vino. Il Castello sarà inoltre la destinazione finale delle Passeggiate Gourmet, organizzate da Confartigianato Cuneo, che condurranno i partecipanti attraverso i paesaggi collinari fino al maniero, dove li attenderanno degustazioni a base di uovo, tartufo e vino.

Vino e tartufo in dialogo

Il Tartufo bianco d’Alba, con la sua eleganza aromatica e la sua unicità sensoriale, trova nei grandi vini il suo compagno ideale. La 95a Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba rinnova e rafforza il progetto “Truffle and Wine”, un percorso di valorizzazione che mette in dialogo il Tuber magnatum Picco con le eccellenze vitivinicole del Piemonte e con alcune delle più prestigiose denominazioni internazionali. Al centro di questa alleanza, la collaborazione con il Consorzio Alta Langa e con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che rappresentano l’anima enologica del territorio. A queste si affianca la Strada del Barolo e grandi vini di Langa, che accompagna i visitatori in un viaggio tra colline, cantine e sapori, offrendo esperienze immersive e autentiche.

Degustazioni vino

Dopo aver ospitato negli anni scorsi lo Champagne (2021), la Borgogna (2022), la California e la Napa Valley (2023), e la Rioja (2024), l’edizione 2025 si prepara ad accogliere una nuova regione vinicola di livello mondiale, che sarà protagonista di degustazioni, incontri e abbinamenti d’autore. Un’occasione per esplorare affinità e contrasti tra terroir diversi, uniti dalla stessa ricerca dell’eccellenza. Tra gli appuntamenti più significativi, venerdì 24 ottobre torna l’Asta “Barolo en primeur” presso il Castello di Grinzane Cavour, con collegamenti internazionali e finalità benefiche. Le barrique prodotte dalla Vigna “Cascina Gustava” e i lotti comunali di 95 cantine saranno battuti all’asta, preceduti da degustazioni esclusive di nebbiolo 2024, atto a diventare Barolo e Barbaresco. Un evento che unisce solidarietà, cultura del vino e promozione del territorio.

Nel weekend del 25 e 26 ottobre, l’Hotel Calissano ospiterà l’evento “I grandi terroir del Barbaresco e gli altri volti del nebbiolo”, a cura di Go Wine, con banchi d’assaggio e degustazioni guidate che metteranno in luce la straordinaria varietà espressiva di questo vitigno simbolo del Piemonte. In collaborazione con l’Atl Langhe Monferrato Roero e con la rivista Falstaff Italia, tornano per il secondo anno il 15, 16, 22 e 23 novembre - le degustazioni esclusive, con sei appuntamenti imperdibili per immergersi nel mondo del Barolo, del Barbaresco e dei grandi vini del territorio, con l'opportunità di assaporare vini eccezionali e di scoprire i segreti che si celano dietro ogni bottiglia.

Il territorio

La Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba si svolge in un contesto territoriale unico al mondo, riconosciuto e tutelato dall'Unesco per il suo straordinario valore culturale, paesaggistico e immateriale. Sono ben tre i riconoscimenti conferiti a questa parte del Piemonte. Il primo, e forse il più iconico, è l’iscrizione dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, avvenuta nel 2014. Un riconoscimento che celebra la bellezza modellata dal lavoro dell’uomo, la sapienza agricola tramandata nei secoli e l’equilibrio armonico tra natura e cultura. È in questo scenario che nasce il tartufo bianco d’Alba.

Il secondo riconoscimento è il titolo di Città Creativa Unesco per la Gastronomia, conferito ad Alba nel 2017. Questo prestigioso ingresso nella rete delle Creative Cities sancisce il ruolo della città come laboratorio di innovazione gastronomica, luogo di sperimentazione e trasmissione del sapere culinario, capace di coniugare tradizione e contemporaneità. La Fiera è sicuramente un momento culminante di un lavoro che dura tutto l’anno e che coinvolge chef, produttori, artigiani e istituzioni.

Il terzo riconoscimento, più recente, è l’iscrizione della Cerca e cavatura del tartufo in Italia nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Questo riconoscimento, ottenuto nel 2021, valorizza il sapere antico e il legame profondo tra l’uomo, il cane e la natura. La figura del trifolao, con il suo tabui, come simbolo di un rapporto rispettoso e sapiente con l’ambiente, fondato su conoscenze tramandate oralmente, gesti rituali e una sensibilità affinata nel tempo. La Fiera onora questi tre riconoscimenti attraverso un programma che promuove la sostenibilità, la formazione, la ricerca e la divulgazione.