L’oro verde dell’autunno: la stagione dell’olio a Palazzo di Varignana

Ottobre alle porte: le prime brezze pungenti accarezzano i rilievi ondulati dei colli bolognesi, annunciando l’arrivo di una delle stagioni più amate da chi sa apprezzare i frutti autentici della terra.

È il tempo dell’olio, l’oro verde che qui, tra le dolci pendenze di Castel San Pietro Terme, Dozza, Varignana e dintorni, diventa più di un prodotto: un rito, un racconto, un’identità. Nei borghi che punteggiano l’Appennino emiliano, la stagione olivicola rappresenta un appuntamento immancabile, celebrato con eventi, visite guidate, esperienze sensoriali. Dalla Strada dei Vini e dei Sapori ai circuiti dei Frantoi Aperti, l’autunno emiliano si accende di attività: degustazioni in loco, trekking tra gli ulivi, incontri con i produttori, laboratori per adulti e bambini.

Le colline punteggiate di uliveti nei dintorni di Varignana

Nella zona di Varignana, il cuore pulsante di questa rinascita olivicola è senza dubbio Palazzo di Varignana, emblema di un’agricoltura rigenerativa e colta, capace di coniugare sostenibilità, ricerca e bellezza. Fondata nel 2015 come estensione del resort, Agrivar è l’azienda agricola che incarna la visione avanguardistica del fondatore Carlo Gherardi. Con i suoi circa 700 ettari, di cui 265 dedicati a uliveto (il più vasto dell’Emilia-Romagna) e oltre 195.000 piante, Agrivar è una delle realtà olivicole più importanti d’Italia. Qui si coltivano con tecniche sostenibili varietà antiche come la Ghiacciola e la Nostrana di Brisighella, dando vita a sette tipologie di olio extravergine, tra monocultivar e multivarietali, pluripremiate in concorsi internazionali.

Le varietà delle olive di Agrivar

Accanto agli ulivi, si sviluppano 57 ettari di vigneti, un grande orto, un frutteto e una preziosa produzione di zafferano. Il tutto non come semplice sfondo, ma come anima attiva del progetto di ospitalità diffusa che caratterizza Palazzo di Varignana, oggi modello esemplare di rigenerazione del territorio e di economia circolare.

Per celebrare e condividere questa eccellenza, Palazzo di Varignana propone un progetto dal forte valore simbolico e ambientale: “Adotta un ulivo”, pensato per chi desidera stabilire un legame concreto con la terra e partecipare attivamente alla tutela del paesaggio. L’adozione include la possibilità di personalizzare la targa sull’albero, ricevere a casa una selezione dell’olio prodotto e persino visitare “il proprio” ulivo durante l’anno, immergendosi nei profumi e nei silenzi dell’oliveto.

Nel cuore della tenuta, il frantoio aziendale è il fulcro operativo e simbolico della stagione. Nei mesi di ottobre e novembre, la spremitura delle olive trasformazione con sapienza il frutto in olio. Le visite guidate al frantoio e alla cantina includono sessioni di degustazione olfattivo-gustativa, dove l’olio nuovo si racconta con note vegetali, sensazioni piccanti, retrogusti di carciofo e mandorla. Ogni esperienza è un’immersione nei sensi e nella storia, e può essere prenotata direttamente dal sito del resort. Sono previste attività per singoli, coppie e famiglie, con proposte che coniugano natura e cultura, sapore e sapere.

A sublimare il racconto sensoriale dell’olio è l’attesa rassegna “Tre atti di gusto”, un ciclo di appuntamenti che unisce gastronomia d’eccellenza, vino e cultura locale. Tre eventi tematici che, tra ottobre e dicembre, coinvolgono produttori e artigiani, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione. L’olio extravergine è protagonista indiscusso: ingrediente, ispirazione, racconto.

La linea di oli

Fiore all’occhiello del progetto agricolo e ricettivo è invece la Country House “Oliveto sul Lago”, antica dimora contadina rinata dopo essere stata devastata dalla Linea Gotica. Oggi è un luogo intimo e raffinato, con 12 camere uniche, un’elegante piscina a sfioro sulla valle e un ristorante dedicato alla cucina del territorio, dove l’olio EVO viene celebrato in ogni piatto. Qui è possibile partecipare a degustazioni esclusive, corsi di cucina, eventi privati e retreat benessere a tema olio e vino.

L’esperienza dell’olio a Palazzo di Varignana non è mai disgiunta dal paesaggio. Passeggiate guidate tra gli uliveti, trekking enogastronomici e percorso d’arte a cielo aperto si intrecciano in una rete di itinerari suggestivi, tra sculture monumentali, calanchi, giardini ornamentali (inclusi nei “Grandi Giardini Italiani”) e labirinti vegetali.

Una delle esperienze più amate è il Wine Trekking – I paesaggi del vino, in programma il 5 ottobre 2025: un’escursione tra i filari e le creste boscose che si conclude con una degustazione dei vini e degli oli Agrivar, guidata da sommelier esperti. L’attività è adatta anche ai bambini (con percorso dedicato). È inoltre disponibile tutto l’anno, su prenotazione, il Wine Trekking tra i filari e le opere d’arte, un itinerario emozionante che si snoda tra l’Anfiteatro naturale, il Viale degli Ulivi Antichi, la collezione d’arte privata e la nuova cantina semi-ipogea, perfettamente integrata nel paesaggio, dove si affinano i vini nelle barrique di rovere e si celebra il connubio tra natura e architettura.

La cantina di Palazzo di Varignana

Palazzo di Varignana non è soltanto un resort di lusso, ma un modello di rigenerazione culturale e ambientale. Sorto attorno allo storico Palazzo Bentivoglio e restaurato con maestria nel 2013, oggi si estende come un microcosmo di 150 camere, sei ristoranti, spa e centro congressi, incastonato in oltre 700 ettari di tenuta agricola.

Qui ospitalità, cultura, agricoltura e arte si fondono in una visione integrale, dove ogni gesto è radicato nella tradizione e orientato al futuro. A fare da cornice, una collezione d’arte contemporanea di respiro internazionale, disseminata tra sale e giardini: da Igor Mitoraj a Claudia Rogge, da Ayano Yamamoto a Richard MacDonald, ogni opera diventa parte del paesaggio, contribuendo a un’idea di bellezza totale.

In questo scenario, l’olio extravergine non è solo un prodotto: è un simbolo. Di rigenerazione, di cura, di appartenenza. Ed è per questo che, a Varignana, ogni goccia ha il peso della storia e il sapore della terra.

Info: www.palazzodivarignanafood.com