Valle d'Aosta, 5 prodotti tipici da provare per un perfetto déjeuner à la valdôtaine

La merenda valdostana non è soltanto un momento conviviale, ma un rito capace di raccontare la montagna attraverso i suoi sapori. Dalla Fontina Dop, simbolo dei pascoli d’alta quota, al lardo d’Arnad e al Jambon de Bosses, fino ai mieli di montagna e al pane nero di segale, ogni prodotto custodisce la memoria di un territorio e delle sue comunità. Un tagliere diventa così una geografia sensoriale che parla di alpeggi, forni comunitari, antiche tradizioni e stagioni intense, offrendo al visitatore la possibilità di sentirsi parte della vita valdostana, anche solo per un’ora, partecipando a degustazioni e laboratori.