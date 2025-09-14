Valle d'Aosta, 5 prodotti tipici da provare per un perfetto déjeuner à la valdôtaine

  1. Home
Dalla celebre Fontina a salumi d'eccellenza come lardo d’Arnad e Jambon de Bosses, accompagnati dai mieli delle valli e dal pane nero di segale. Gli ingredienti per una merenda conviviale di montagna

di Redazione Itinerari
14 settembre 2025

Merenda valdostana

È una questione di sensorialità, il cibo.  E se alla bontà di un ricco tagliere, riflesso dell’anfiteatro montano che ci circonda, si aggiunge il piacere del contatto diretto con la terra, il  diventa davvero un’opera d’arte che, i sensi, li coinvolge tutti. 

È possibile raccontare una merenda valdostana quasi come un gioco di geografia sensoriale: ogni prodotto è una piccola cartina tornasole del territorio da cui proviene. Ecco, quindi, che il déjeuner à la valdôtaine non è più un semplice spuntino: è un rito, un modo di riconoscersi montanari anche solo per un’ora, anche se si è turisti. 

La merenda valdostana non è soltanto un momento conviviale, ma un rito capace di raccontare la montagna attraverso i suoi sapori. Dalla Fontina Dop, simbolo dei pascoli d’alta quota, al lardo d’Arnad e al Jambon de Bosses, fino ai mieli di montagna e al pane nero di segale, ogni prodotto custodisce la memoria di un territorio e delle sue comunità. Un tagliere diventa così una geografia sensoriale che parla di alpeggi, forni comunitari, antiche tradizioni e stagioni intense, offrendo al visitatore la possibilità di sentirsi parte della vita valdostana, anche solo per un’ora, partecipando a degustazioni e laboratori.

© Riproduzione riservata

FormaggioMontagna