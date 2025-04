Dolci di Pasqua: le proposte dell’Accademia maestri pasticceri Italiani

La dolcezza prende forma dalla tradizione. Con semplicità e una spolverata di creatività. La Pasqua 2025 dell’alta pasticceria artigianale dei Maestri AMPI - Accademia Maestri Pasticceri Italiani è composta da abbinamenti unici, selezione di materie prime, forme e colori che rallegrano la tavola pasquale. E per i più piccoli, ci sono anche divertenti personaggi di cioccolato che fanno sorridere grandi e piccini.

A dominare la scena è, come sempre, la Colomba, regina indiscussa della tavola pasquale. Un dolce che affonda le radici nella storia e nella spiritualità, ma che oggi si veste di nuove interpretazioni, tra impasti fragranti e accostamenti audaci. Perché Pasqua è, prima di tutto, rinascita: il passaggio dal buio alla luce, dalla morte alla vita, dall’inverno alla primavera. Un concetto che la colomba incarna alla perfezione, simbolo di pace e speranza fin dai tempi del Diluvio universale, quando consegnò a Noè il ramo d’ulivo che annunciava un nuovo inizio.

Ma le sorprese non finiscono qui. Accanto alle colombe, la fantasia dei maestri AMPI prende forma anche nelle uova di cioccolato e nei soggetti più divertenti, pensati per i più piccoli ma capaci di strappare un sorriso anche agli adulti. Una vera festa per gli occhi e per il palato.

A firmare questa Pasqua d’autore, sette grandi nomi della pasticceria italiana: Lucca Cantarin, Yuri Cestari, Maurizio Frau, Cesare Murzilli, Silvia Boldetti, Paolo Sacchetti e Carmen Vecchione, ambasciatori del gusto e della creatività italiana nel mondo.