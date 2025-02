A San Valentino l’amore va preso per la gola: due cuori e una padella, ecco cosa cucinare

Prendere il partner per la gola. In vista di San Valentino, tradizionale festa degli innamorati, è bene sapere che donne e uomini alla ricerca di una relazione tendono a preferire chi sa sfornare prelibatezze.

Quello che era il vecchio consiglio 'patriarcale' di nonne e mamme a nipoti e figlie, di imparare a cucinare piatti gustosi per assicurarsi un marito, all’alba del nuovo millennio, in una società più liberale e libertina, in cui in qualsiasi supermercato si trova una gran varietà di piatti pronti ed al contempo in tv c’è sempre qualcuno che prepara ricette, ci sono persone e ristoranti che concorrono in gare di qualità ai fornelli, e ciascuno può esprimere il proprio parere attraverso i social su ciò che ha mangiato in trattoria, l'arte del cucinare diventa un nuovo simbolo, una nuova frontiera.

Lo rivela una ricerca commissionata da Knorr e Tinder: saper cucinare è ritenuta la qualità più attraente, e dunque ricercata, per l’85% dei single italiani tra i 18 e 35 anni che hanno partecipato al sondaggio. I più giovani, e dunque in genere i più liberi sul piano sentimentale, considerano la cucina una vera e propria '’green flag’, bandierina verde, in amore. Non solo: il 53% dichiara di essere più propenso a connettersi con qualcuno su un'app di incontri se questo condivide l'interesse per la cucina, mentre il 26% non prenderebbe nemmeno in considerazione un appuntamento con chi non sa cucinare. L'indagine ha rivelato che il 58% degli intervistati ha cucinato un pasto o imparato a cucinare per impressionare un potenziale partner, e il 70% ammette di essere più incline a dire "sì" a un secondo appuntamento dopo essere stato conquistato da una cena eccezionale.

Saper cucinare, perché?

Sapere che il proprio partner è capace di cucinare è considerato attrattivo dall'85% dei giovani single

Dunque, meglio inserire i propri interessi culinari nei propri profili social e, in particolare, in quelli per trovare l'anima gemella. Ma quali sono le motivazioni dietro a questo interesse per la cucina? Secondo l'indagine il 46% dei single crede che cucinare sia una dimostrazione di creatività, mentre il 44% lo associa alla capacità di prendersi cura degli altri e il 45% all'indipendenza: se ci si mette insieme non sarà solo uno dei due a stare in modo perpetuo ai fornelli. Tra le abilità culinarie più apprezzate spiccano la creazione di ricette originali (56%), la preparazione dell'impasto (47%) e le tecniche di taglio (22%). Meno rilevanti, invece, sono il rompere le uova con una mano (16%) o la tecnica del flambé (14%).

Cosa cucinare e cosa no

Sarà che siamo italiani ma, secondo la ricerca, quando si tratta di scegliere cosa cucinare per un appuntamento l'opzione più gettonata è quella delle lasagne al ragù (23%). Ad avere buone probabilità di successo (13%) è anche la pasta all'amatriciana. Ci sono però degli errori da evitare in un appuntamento sentimental-gastronomico: mancanza di condimenti (30%), eccesso di aglio (21%), porzioni troppo piccole (12%) sono considerati i principali passi falsi, mentre i piatti pronti al forno sono considerati un interruttore che spegne l'entusiasmo per il 14% degli intervistati.

Quando l’invito a cena? La regola del 3

Il linguaggio dell'amore nelle caramelle

Mettersi ai fornelli e cucinare crea momenti di maggiore intimità e confidenza, con la possibilità di creare un'atmosfera romantica. Per questo motivo il 28% dei single ritiene che il momento migliore per invitare a cena un nuovo partner sia in occasione del terzo appuntamento, già ritenuto universalmente importante, dopo i primi due incontri, per l'avvio di una relazione.

La ricerca è stata promossa da Knorr, l'azienda fondata nel 1838 da Carl Heinrich Knorr e che oggi è un brand riconosciuto a livello internazionale da 320 milioni di persone per brodi e zuppe, e da Tinder, piattaforma di incontri per far conoscere e incontrare le persone online, basta creare un profilo e cercare il partner ideale. "In un'epoca in cui sembra che siamo circondati da red flag, le persone desiderano qualcosa di positivo e universale, come cucinare. Che è un modo per connettersi, mostrare creatività e dimostrare cura per gli altri. Non sorprende che i single si stiano rivolgendo alla cucina come luogo per accendere nuove connessioni'', sottolinea Devyn Simone, esperta di relazioni di Tinder, sottolineando come olre il 90% di persone, sia donne che uomini, considerino più impegnativo e difficile, oggi, uscire con qualcuno. Nasce dunque con Knorr la campagna #UnlockYourGreenFlag, in cui la bandierina verde, contro tutti gli ostacoli posti da quelle rosse, è proprio cucinare: "La nostra ricerca mostra che qualcosa di semplice, come aggiungere la cucina tra gli interessi o le abilità al proprio profilo di incontri, può essere un incentivo per conquistare un potenziale partner. Dopo tutto, il cibo è il linguaggio universale dell'amore, in grado di accendere la passione. Per cui, se stai cercando l'amore - o semplicemente un assaggiatore per la tua ultima ricetta - prova ad arricchire il tuo profilo aggiungendo la cucina'' - commenta Melissa Passeri, trade & marketing manager di Knorr Italia.