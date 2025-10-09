Trentodostrica, la ricetta ‘mari e monti’ del ristorante Il Gallo Cedrone

Una ricetta per palati raffinati, che comprende le ostriche e il vino Trentodoc, ma che ha ampi risvolti ambientali, perché evita lo spreco alimentare ed utilizza erbe e licheni di montagna. Ma ha anche il pregio di richiamare lo stretto legame tra le Dolomiti, dove sono stati trovati reperti fossili marini, e il mare; di evocare i sapori dell'autunno e di creare un piatto non solo dal gusto inedito ma anche spettacolare nell'aspetto visivo, col Trentodoc dealcolizzato e trasformato in gelatina, le ostriche grattugiate a neve e i licheni di montagna che appaiono come coralli sul fondo del mare.

La particolare ricetta, battezzata Trentodostrica , è frutto dell'ingegno del sommelier e proprietario dell'hotel Bertelli di Madonna di Campiglio e del suo ristorante Il Gallo cedrone, Marco Masé, e dello chef Sabino Fortunato che hanno unito creatività e competenza per questa nuova ricetta ispirata al menù invernale Olimpico 2025 2026. La ricetta è la novità del menù invernale-olimpico 2025-2026 del ristorante della famiglia Masè e rappresenta un progetto che unisce gusto, valorizzazione del territorio e anche sostenibilità.

Sostenibilità e lotta allo spreco alimentare

Lo staff de Il Gallo Cedrone all'hotel Bertelli di Madonna di Campiglio

La famiglia Masè è da sempre alfiere della sostenibilità e della cura del territorio, in particolare da quando 5 anni fa l’Hotel Bertelli, struttura alberghiera che ospita Il Gallo Cedrone, ha ottenuto per primo in Italia la certificazione ISO 21401 per l’impegno nella sostenibilità e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità (una prestigiosa certificazione che è stata rinnovata anche nel 2024). Il progetto di sostenibilità iniziato nel 2021 dall’Hotel Bertelli si concretizza in un lavoro che coinvolge e valorizza la filiera dei produttori locali attraverso la scelta di materie prime sostenibili ma anche la corretta gestione degli scarti alimentari in hotel come nel ristorante stellato. Ed è in questo scenario che assume particolare rilievo proprio la lotta allo spreco alimentare di cui anche la nuova ricetta TrentoDOstriCa è un esempio virtuoso.

Trasformare il vino in gelatina

Il titolare e sommelier de Il Gallo Cedrone, Marco Masè

Cosa succede quando si utilizzano in cucina prodotti rapidamente deperibili e dall’elevato valore economico? Prima del servizio le ostriche vengono aperte e preparate in numero sufficiente, poiché durante il servizio non c’è tempo per farlo, anche se qualcuna rimane inutilizzata. Allo stesso modo, un po’ del vino servito a bicchiere rimane in bottiglia a fine serata. Per ottimizzare l’uso di questi prodotti alimentari pregiati arriva l’intuizione di Marco Masè e dello chef Sabino Fortunato: abbattere e congelare le ostriche nella loro acqua e trasformare il vino in gelatina creando una ricetta che riduce lo spreco a zero.

Dolomiti, la montagna “era il mare”

Il punto di partenza di questa ricetta? “Le prime suggestioni – racconta il titolare e sommelier, Marco Masè – risalgono alla rassegna estiva campigliana ‘Mistero dei Monti’ in cui si raccontava la genesi delle Dolomiti con un titolo evocativo: ‘La montagna era il mare’: gli straordinari reperti fossili marini, ritrovati sugli oltre 2mila metri di altitudine delle Dolomiti, rivelano una preistoria di sconvolgimenti geologici che dal mare hanno creano la spettacolare skyline delle Dolomiti, da qui l’ispirazione per una ricetta che riporta alla mente con stupore che il nostro territorio una volta, era il mare”.

Ostrica con venature come il marmo

Lo chef Sabino Fortunato

A questa idea si aggiungono poi le suggestioni che arrivano dalla cucina: “L’ostrica, ghiacciata nella sua acqua, assume la consistenza, le sembianze e le bellissime variegature del marmo – spiega lo chef Fortunato –. E poi, grattugiata come neve, si scioglie sulla gelatina sprigionando profumo e gusto". E anche dalla cantina: “La gelatina di Trentodoc è la felice trasformazione delle bollicine che nascono alla base delle Dolomiti e sono emblema del territorio trentino. La ricetta è infatti realizzata con Trentodoc e con ostriche di produzione italiana, da produttori con i quali stiamo iniziando un percorso di sostenibilità”, sottolinea Masè.

Licheni come coralli marini

Tocco finale, la decorazione del piatto con i licheni caratteristici dell’ambiente montano ma dal forte richiamo visivo ai coralli marini. La ricetta afrodisiaca, degustata in anteprima il 10, 11 e 12 ottobre 2025 nello stand dell’Apt Madonna di Campiglio tra le eccellenze dell'enogastronomia trentina di Autumnus, racchiude un accattivante alternarsi di temperature e consistenze, tra le Bollicine di Montagna trentine e il più iconico dei molluschi.

La ricetta di TrentoDOstriCa

Trentodoc in gelatina aromatizzata alle erbe di montagna, marmo ghiacciato di ostrica “nevicato” sul piatto. Guarnizione di licheni, come coralli. Delicati profumi iodati e gusto salmastro, preludio di una serata di gioiose follie.

Per le ostriche

Aprire le ostriche e inserirle in un contenitore con la loro acqua, successivamente abbatterle e congelarle per ottenere una mattonella di ostrica ghiacciata.

Per la gelatina al Trentodoc (dosi per 5 vasetti)

750 ml di Trentodoc

7,5 g di Agar Agar o 7,5 fogli di colla di pesce

20 g di zucchero semolato bianco

Erbe di montagna a piacere: menta, timo, mugo, abete ecc.

Preparazione

Versare il vino in un pentolino, aggiungere lo zucchero e l’addensante e mescolare a fuoco vivo. Proseguire la cottura fino a bollore e aromatizzare a piacere con le erbe in foglia oppure in polvere. Il tempo necessario è di circa 20 minuti. Se viene utilizzata la colla di pesce bisogna prima farla ammorbidire in acqua fredda e metterla strizzata nel pentolino dopo 5 minuti dal bollore.

Spegnere il fuoco e versare in vasetti precedentemente sterilizzati, chiuderli ermeticamente e capovolgerli. Far raffreddare fino a quando la gelatina di vino non si solidifica. Conservare la gelatina in dispensa (non più di 18 mesi) proprio come si fa con la marmellata per utilizzarla all’occorrenza, una volta aperta si conserva in frigorifero per 2-3 mesi. La gelatina mantiene l’aroma del vino ma grazie al procedimento di ebollizione l’alcool evapora e quindi la preparazione risulta analcolica.

Per guarnire