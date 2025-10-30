Smashing Pumpkings e Pumpcake: due ricette speciali di Halloween firmate Alessandro Borghese

Smashing Pumpkings a Milano e Pumpcake a Venezia sono le nuove creazioni con cui Alessandro Borghese celebra Halloween 2025, trasportando gli ospiti dei due ristoranti AB – Il lusso della semplicità a Ca’ Vendramin Calergi, nel cuore di Venezia, e in Viale Belisario 3, a Milano, dentro l’atmosfera onirica di un film di Tim Burton. Quest’anno, infatti, lo chef più amato della televisione italiana si è lasciato ispirare da La Sposa Cadavere, il capolavoro burtoniano che compie vent’anni. La tavola diventa così un piccolo set cinematografico, dove ogni ingrediente racconta una favola gotica da assaporare con tutti i sensi.

Il Pumpcake, disponibile a Venezia dal 29 ottobre al 2 novembre, è un elegante dessert a base di cake di zucca, crema di marroni, gelato alla fava di tonka, composta di agrumi speziata ed elicrisio. Un equilibrio tra dolcezza e profumi autunnali che omaggia la delicatezza dei toni caldi e malinconici della stagione.

A Milano, dal 24 ottobre al 2 novembre, va in scena lo Smashing Pumpkings: una bavarese al cioccolato bianco con inserto di cachi vaniglia, accompagnata da terriccio di frolla al cacao con funghi, cremoso di cioccolato e carota, e gel alla mela verde. Un piatto scenografico, che gioca con contrasti e consistenze, evocando le atmosfere surreali del cinema burtoniano.

Due creazioni che trasformano Halloween in un’esperienza sensoriale tra arte e gusto, da vivere al ristorante o da reinterpretare a casa seguendo le ricette dello chef.

Per il cremoso alla carota:

250 g carote

11 g glucosio

295 g cioccolato bianco

14 g burro cacao

8 g gelatina

40 ml acqua

425 ml panna

Per la frolla al cacao:

225 g farina 00

1 tuorlo

25 g cacao

150 g burro

100 g zucchero a velo

1 uovo

2 g sale

10 g funghi essiccati

Per la baverese al cioccolato bianco:

165 ml latte

5 g gelatina

25 ml acqua

310 g cioccolato bianco

340 ml panna

150 g cioccolato bianco

Per l’inserto di cachi vaniglia:

1 caco vaniglia

Per il gel alla mela verde:

1 mela

500 ml acqua

10 g agar agar

20 g zucchero

Procedimento

Frulla le carote pulite e lesse e ottieni una purea. In un pentolino portala a bollore insieme al glucosio. In una bowl mescola cioccolato bianco a pezzi, burro di cacao e gelatina reidratata; unisci la purea di carote, aggiungi a filo la panna e mescola. Copri con della pellicola e lascia riposare in frigorifero per una notte.

Prepara la frolla: impasta farina, tuorlo, cacao, burro, zucchero a velo, uovo e sale e ottieni un composto omogeneo. Stendilo tra due fogli di carta forno allo spessore di 2mm e cuoci in forno a 170° C per 10 minuti. Fai raffreddare, trita finemente e aggiungi i funghi tritati.

Frulla il caco vaniglia pulito e filtra il composto; versalo in uno stampino, congela per almeno 6 ore e ottieni l’inserto di cachi.

Per la bavarese, in una bowl mescola cioccolato bianco a pezzi e latte portato precedentemente a bollore; aggiungi la gelatina reidratata, la panna semi montata, mescola e conserva.

Cristallizza il cioccolato bianco: trita 1/3 del cioccolato e scioglilo a bagnomaria mescolando fino a farlo diventare liscio. Togli dal fuoco e aggiungi il resto del cioccolato tritato, mescolando finché diventa tiepido. Scaldalo di nuovo per pochi secondi per renderlo fluido. Versa il cioccolato cristallizzato in uno stampo a forma di zucca, riempilo con la bavarese, aggiungi l’inserto di cachi e copri con altro cioccolato cristallizzato.

Lascia riposare in freezer per una notte. Scongela e spruzza la superficie della bavarese con uno spray colorante arancione a base di burro cacao. In un pentolino porta a bollore la mela precedentemente frullata, agar agar e zucchero; versa il composto in un contenitore con pellicola a contatto e lascia riposare in frigo per una notte. Frulla e ottieni il gel alla mela verde. Impiatta adagiando la bavarese sulla frolla e completa con cremoso alle carote e gel alla mela verde.

Ingredienti per 10 pezzi:

Per il cake alla zucca

2 uova

170 g zucchero

60 g olio di vinacciolo

200 g ricotta vaccina

150 g farina integrale

50 g farina di mandorle

25 g lievito in polvere

500 g zucca

50 g marsala

Per la composta di agrumi speziata

100 g arance

100 g limoni

50 g pompelmi

200 g zucchero

1 g anice stellato

1 g cannella

1 g liquirizia

0,5 g pepe nero

Per il gelato alla fava di tonka

500 g latte intero fresco

10 g neutro per gelato

100 g zucchero

1 g fava tonka

Per la cialda all’amaretto

10 g farina di mandorle

6 g burro pomata

4 g liquore all’amaretto

4 g acqua

15 g zucchero

5 g farina 00

Per la crema di marroni

200 g marroni

90 g zucchero

90 g acqua

1 g sale

Per la garnish

40 foglie di elicriso

Procedimento

Taglia la zucca a pezzi, condiscila con lo zucchero e cuoci in forno a 170° C per 30 minuti; schiacciala grossolanamente con una forchetta e lasciala raffreddare. Monta le uova con lo zucchero per circa 10 minuti fino a ottenere un composto spumoso; aggiungi a filo l’olio di vinacciolo e incorpora delicatamente ricotta, farine, lievito, marsala e la zucca raffreddata. Versa il composto in uno stampo e cuoci a 170° C per 30 minuti.

In una casseruola cuoci gli agrumi tagliati grossolanamente con zucchero, anice stellato, cannella, liquirizia e pepe nero per 30 minuti. Lascia raffreddare, frulla e ottieni la composta di agrumi. Per il gelato, porta il latte a 90° C con neutro per gelato, zucchero e fava di tonka, togli dal fuoco e lascia raffreddare.

Versa la miscela in un contenitore e congela in freezer per almeno 30 ore. Togli il gelato dal freezer, taglialo a pezzi, frullalo, riponilo nel freezer per altre 2 ore e ripeti l’operazione per ottenere una consistenza cremosa.

In una bowl impasta farina di mandorle, burro pomata, liquore all’amaretto, farina 00, acqua, zucchero e ottieni un impasto omogeneo; lascia riposare per 30 minuti, forma delle palline di 1 cm di diametro e adagiale su della carta forno bucherellata.

Cuoci in forno statico a valvola aperta a 180° C per 8 minuti. In una casseruola arrostisci i marroni precedentemente incisi, sbucciali e privali della pelle esterna; cuocili in un pentolino con zucchero e acqua finché non risultano morbidi. Frullali e ottieni una crema liscia.

Taglia con un coppapasta il cake alla zucca e riscaldalo 2 minuti in forno; adagialo sul piatto e ricoprilo con la crema di marroni. Completa con una quenelle di gelato alla fava tonka, composta agli agrumi, una cialda di amaretto e qualche foglia di elicriso.