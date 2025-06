Semifreddo alla farina bóna, il gusto fresco e autentico della montagna

La Valle Onsernone non è tra le località più battute e conosciute delle Alpi, anzi. A cavallo tra canton Ticino e Piemonte, è tagliata fuori dai circuiti turistici ed è in gran parte disabitata.

Proprio questo isolamento, però, contribuisce al suo fascino selvaggio e autentico, custode di antiche tradizioni e prodotti tipici. Come la farina bóna, a base di mais tostato, ingrediente versatile di primissima qualità, da utilizzare per varie preparazioni.

In estate, ad esempio, è ottima per preparare un semifreddo come quello che proponiamo in questa ricetta della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo di Bellinzona. Il semifreddo alla farina bóna è un dessert goloso e fresco, perfetto per concludere in dolcezza una cena dal sapore d’estate. Ecco come prepararlo.

Ingredienti

5 uova di grandezza media (50 gr)

150 g zucchero

30 g miele

50 g farina bóna

5 dl panna (35%)

Preparazione

Montare la panna non troppo “ferma” e riservarla in frigorifero;

Mettere le forme per il semifreddo in congelatore;

Mettere le uova, lo zucchero e il miele in una bastardella e montare a bagno-maria a caldo (massimo 50 °C) tipo lo zabaione;

Aggiungere la farina bóna;

Continuare a montare a freddo con uno sbattitore elettrico finché la massa non risulterà ben sviluppata e fredda;

Incorporare delicatamente la panna montata;

Versare il tutto nelle forme raffreddate e precedentemente messe in congelatore;

Far riposare il semifreddo in frigorifero per almeno 4 ore.

Impiattamento

Disponete il semifreddo su un piatto e decorate a vostro piacimento