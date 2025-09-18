Cucina vegana, ma stellata:: 4 ricette gourmet dello chef Alexis Gauthier

Lo chef stellato Alexis Gauthier, in collaborazione con Animal Equality, ha realizzato un ricettario di alta cucina interamente vegetale. Un percorso che segna il passaggio da piatti a base di foie gras e salse al burro a un menu raffinato e compassionevole, oggi proposto nel suo ristorante londinese Gauthier Soho.

Il ricettario, pubblicato integralmente da Love Veg, comprende sei ricette raffinate che affondano le radici nella tradizione dell’alta cucina francese, ma reinterpretate in chiave vegetale. Qui ve ne proponiamo 4: due antipasti, una portata principale e un dessert. “Questa raccolta di ricette non parla solo di cibo, ma di chi crede che ciò che mangiamo possa essere un gesto di gentilezza, un atto di cambiamento - ha dichiarato lo chef Alexis Gauthier -. Un gesto di sfida e un manifesto per chi crede che un mondo migliore sia possibile. Anche io condivido questa visione”.

Il ricettario ideato dallo chef è adatto sia a chi ha esperienza in cucina, sia a chi ha voglia di sperimentare con creatività un viaggio gustoso e ricercato. Ecco dunque 4 ricette vegane complete, dagli ingredienti alle modalità di preaparazione, create dal rinomato Alexis Gauthier.