Alessandro Borghese firma la ricetta per San Valentino: un piatto ispirato a Casanova

Capesante leggermente marinate, rapa, sarda affumicata, burro al tartufo Bianchetto, grano saraceno. Sono gli ingredienti di ‘Henriette’, il piatto speciale per San Valentino 2025 in Laguna firmato da Alessandro Borghese.

Quest’anno, lo chef si è ispirato alla figura di Giacomo Casanova, l’intramontabile seduttore veneziano, protagonista anche del Carnevale della Serenissima, intitolato proprio Il tempo di Casanova. Un viaggio sensoriale e seducente attraverso le molteplici sfumature dell’amore, dal romanticismo più puro alla passione ardente.

Henriette sarà disponibile dal 12 al 16 febbraio nei menu degustazione del ristorante AB – Il lusso della semplicità a Venezia, ospitato nello storico palazzo di Ca’ Vendramin Calergi, sede anche del Casinò. Il nome del piatto rende omaggio a una delle grandi passioni di Casanova, una figura femminile significativa a cui lo stesso avventuriero dedicò parole di profondo affetto nelle sue memorie. Per l’occasione, il raffinato locale sul Canal Grande si vestirà a tema, celebrando l’incontro tra l’amore romantico e quello più audace e avventuroso.

La ricetta (4 persone)

Ingredienti

Per le capesante

6 capesante fresche

60 g sale

25 g zucchero semolato

Buccia di mezzo lime

3 bacche pepe nero

Per le sarde affumicate

2 sarde affumicate di medie dimensioni precedentemente pulite

Per il burro al tartufo

50 g burro

20 g acqua naturale

20 g tartufo Bianchetto

1 g sale

Per la finitura

36 fette sottili rapa gialla

10 ml colatura d’alici

12 punte di cerfoglio

10 ml oyster sauce

20 ml olio EVO

Grano saraceno soffiato q. b.

Procedimento

Pulisci, lava e asciuga delicatamente le capesante. In una bowl mescola sale, zucchero semolato, buccia di lime e pepe nero, adagia le capesante tra due strati del composto e lasciale marinare in frigorifero per almeno 30 minuti. Sciacquale, asciugale e tagliale in 6 fette sottili.

Taglia le sarde affumicate in piccoli pezzettini. In un pentolino sciogli il burro con l’acqua e, raggiunti i 60°C, aggiungi il tartufo Bianchetto; frulla fino a ottenere un composto bianco e ben montato e aggiusta di sale e pepe. Realizza una rosa alternando 9 fette di capasanta a 9 fette di rapa gialla e condisci con la colatura d’alici. Impiatta ponendo alla base del piatto il burro al tartufo, adagia la rosa al centro e rifinisci con cerfoglio, sarda affumicata, oyster sauce, olio EVO e grano saraceno.