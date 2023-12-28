  1. Home
Ravioli del bosco, una ricetta che celebra l’autunno

Fondente di castagne e pere abbinati all'intenso profumo del tartufo di Acqualagna nel primo piatto firmato dalla chef Elena Venturi del ristorante Blaceria Plinc

di RAFFAELLA PARISI
28 dicembre 2023

Ravioli del Bosco

Colori autunnali con fondente di castagne e pere abbinati all'intenso profumo del tartufo di Acqualagna per i 'Ravioli del Bosco' realizzati in occasione della  recente fiera nazionale del nobile fungo.

In cucina la giovane chef Elena Venturi della Blaceria Plinc di Acqualagna. Dopo anni a Le Fontane a Cagli, sua città Natale, al ristorante stellato Symposium 4 stagioni di Cartoceto (PU) e alla Palazzina Sabatelli a Sant'Ippolito nella stessa provincia, Elena Venturi approda e si ferma nel pieno centro di Acqualagna, nelle Marche, patria del tartufo e si sbizzarrisce a realizzare piatti con il pregiato fungo dalle classiche uova, ai primi piatti sino alle carni.

Ingredienti (4 persone)

  • 400 g ravioli ripieni di parmigiano
  • 1 pera abate
  • 100 g di polpa di castagne
  • 200 g latte intero
  • 50 g panna fresca
  • 50 g burro
  • 50 g riduzione di brodo di tacchino
  • Tartufo bianco pregiato di Acqualagna

Procedimento

Iniziamo con il preparare il fondente di castagne, quind, castrate e bollite castagne con il latte. Una volta cotte prendere la polpa e frullatela con la panna fresca, aggiustate di sale, mettetela da parte tenendola calda. Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata, scolate e saltateli in padella con burro e fondo di tacchino. Nel frattempo che cuoce la pasta, sbucciate e tagliate a dadini piccoli le pere, conditele con sale, pepe e olio.

Impiattamento

Adagiate i ravioli, spargere sopra il fondente di castagne e adagiate sopra la dadolata di pere e coprite di lamelle di tartufo bianco pregiato di Acqualagna.

