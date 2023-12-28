Ravioli del bosco, una ricetta che celebra l’autunno

Colori autunnali con fondente di castagne e pere abbinati all'intenso profumo del tartufo di Acqualagna per i 'Ravioli del Bosco' realizzati in occasione della recente fiera nazionale del nobile fungo.

In cucina la giovane chef Elena Venturi della Blaceria Plinc di Acqualagna. Dopo anni a Le Fontane a Cagli, sua città Natale, al ristorante stellato Symposium 4 stagioni di Cartoceto (PU) e alla Palazzina Sabatelli a Sant'Ippolito nella stessa provincia, Elena Venturi approda e si ferma nel pieno centro di Acqualagna, nelle Marche, patria del tartufo e si sbizzarrisce a realizzare piatti con il pregiato fungo dalle classiche uova, ai primi piatti sino alle carni.

Ingredienti (4 persone)

400 g ravioli ripieni di parmigiano

1 pera abate

100 g di polpa di castagne

200 g latte intero

50 g panna fresca

50 g burro

50 g riduzione di brodo di tacchino

Tartufo bianco pregiato di Acqualagna

Procedimento

Iniziamo con il preparare il fondente di castagne, quind, castrate e bollite castagne con il latte. Una volta cotte prendere la polpa e frullatela con la panna fresca, aggiustate di sale, mettetela da parte tenendola calda. Cuocete i ravioli in abbondante acqua salata, scolate e saltateli in padella con burro e fondo di tacchino. Nel frattempo che cuoce la pasta, sbucciate e tagliate a dadini piccoli le pere, conditele con sale, pepe e olio.

Impiattamento

Adagiate i ravioli, spargere sopra il fondente di castagne e adagiate sopra la dadolata di pere e coprite di lamelle di tartufo bianco pregiato di Acqualagna.