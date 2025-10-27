Pizza Costiera, l’orgoglio amalfitano nel piatto

A Pompei, in via Roma, a pochi passi dagli Scavi archeologici e dalla piazza del Santuario della Beata Vergine del Rosario, il cancello dell’hotel Habita79 Pompeii MGallery Collection introduce al giardino che conduce al Circolo Osteria.

La cucina del ristorante, sotto la guida dell’executive chef Roberto Lepre, punta su una cucina contemporanea che valorizza la tradizione partenopea attraverso ingredienti del territorio selezionati con cura.

Tra le specialità in carta si distingue la Pizza Costiera, che unisce prodotti simbolo della Campania: fiordilatte di Agerola, zucchine San Pasquale e fiore di zucca, arricchiti dalla freschezza dello sfusato amalfitano interpretato in due consistenze. Una ricetta che sintetizza l’approccio del locale, attento a innovare restando fedele alle radici gastronomiche del Sud.

La ricetta

Per le zucchine San Pasquale

Ingredienti

zucchine San Pasquale 2 pz

olio di semi di arachidi 200 gr

basilico 3 foglie

aceto di vino 2 gr

Procedimento

Lavare bene le zucchine e tagliarle a rondelle spesse 0,6 cm. Friggere in olio di semi a 180 gradi. Una volta pronte, condirle con: sale, pepe, basilico un goccio di aceto di vino. Infine coprire le zucchine con pellicola e insieme ai fiori di zucca aperti a 4 falde (usare 2 dei 5 fiori della ricetta), lasciare a marinare per 10 minuti.

Per la maionese di limoni

Ingredienti:

bucce di limone 4 pz

olio di semi di girasole 40 gr

succo di limone 40 gr

zucchero a velo 10 gr

sale 3,5 gr

Procedimento

Sbollentare le bucce di limone per sette volte, immergendole sempre in acqua fredda all'inizio di ogni ciclo di cottura.

Nel frattempo, inserire tutti gli ingredienti nel Bimby, ad eccezione dell’olio. Azionare il Bimby a velocità 5 e versare l’olio a filo, permettendo al composto di emulsionarsi gradualmente. Infine, omogeneizzare il tutto e filtrare attraverso un colino a maglia fine (chinoise).

Per la clorofilla di foglie di limoni

Ingredienti

bucce di limone 100 gr

Procedimento

Lavare bene le foglie dei limoni e metterli in essiccatore per 6 ore a 75 gradi. Una volta essiccate frullare a bimbi e setacciare

Per i fiori di zucca

Ingredienti

fiori di zucca 5 pz

Procedimento

Lavare i fiori di zucca e privarli del picciolo centrale. Quando la pizza è pronta condirli con sale olio e pepe (qb) e adagiarli sulla pizza come vedete nella foto.

Ad ultimare la servita della pizza

Ingredienti

mozzarella di Agerola 100 gr

fiori di zucca 5 pz

clorofilla di bucce di limoni qb

maionese di limoni 10 gr

zucchine San Pasquale 2 pz

olio evo 10 gr

parmigiano reggiano 12 mesi 10 gr

Stendere il panetto di pizza con la stesura napoletana. Aggiungere la mozzarella tagliata a punta di coltello, zucchine e fiori di zucca conditi in precedenza, parmigiano reggiano ed infornare a 420 gradi fino a cottura desiderata. All’uscita condire con i fiori di zucca, maionese di limoni, polvere di bucce di limoni e olio evo.