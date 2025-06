Pensiero d’Amore: il dessert esclusivo di Anthony Genovese per la Notte Romantica

Un dolce raffinato, elegante e profumato che racchiude i sapori della primavera e la poesia dell’amore. Lo chef Anthony Genovese (2 stelle Michelin, Ristorante Il Pagliaccio, Roma) firma questo dessert come un Pensiero d’amore: veli di meringa, ganache alla mandorla e rosa, chutney di fragole e sorbetto di fragola e basilico.

Scenografico e poetico, un dolce perfetto per una cena a lume di candela in occasione della Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2025.

Chutney di fragole

Ingredienti

60 g zucchero di canna

2 g anice stellato intero

2 g cardamomo nero intero

10 g radice di zenzero

1 lemongrass

50 g succo di limone

20 g aceto di lamponi

400 g fragole

Procedimento

In un pentolino a doppio fondo, cuocere lo zucchero insieme alle spezie, allo zenzero e al lemongrass (meglio se racchiusi in una garza). Quando il caramello raggiunge un colore ambrato, sfumare con metà del succo di limone e l’aceto. Unire le fragole tagliate a pezzi e cuocere a fuoco basso. Aggiungere gradualmente il resto del succo di limone e continuare la cottura fino a ottenere una consistenza simile a una confettura. Lasciare raffreddare, quindi rimuovere le spezie, lo zenzero e il lemongrass.

Ganache montata alla mandorla e rosa

Ingredienti

500 g latte

10 g boccioli di rosa essiccati

200 g cioccolato bianco

320 g pasta di mandorla (non tostata)

12 g gelatina in fogli

25 g acqua di rose

900 g panna fresca fredda

Procedimento

Scaldare il latte e lasciare in infusione i boccioli di rosa per 30 minuti. Filtrare e pesare nuovamente il liquido. Fondere il cioccolato bianco e unirlo alla pasta di mandorla. Idratare la gelatina in acqua fredda. Scaldare il latte filtrato, versarlo sul composto di cioccolato e mandorla e frullare con un minipimer. Aggiungere la gelatina e l’acqua di rose, frullando ancora. Unire la panna fredda e mixare nuovamente. Lasciar riposare 12 ore in frigorifero. Montare in planetaria con la frusta e trasferire in una sac à poche.

Sciroppo base per sorbetti

Ingredienti

750 g acqua

300 g zucchero

150 g destrosio

10 g neutro per sorbetti

Procedimento

Mescolare tutte le polveri. Scaldare l’acqua a 40°C, poi aggiungere le polveri mescolando bene. Portare il tutto a 85°C. Lasciar raffreddare completamente.

Sorbetto fragole e basilico

Ingredienti

340 g sciroppo base

500 g fragole

10 g basilico fresco

Procedimento

Unire lo sciroppo freddo con le fragole e il basilico, poi emulsionare fino a ottenere una crema liscia. Mantecare oppure congelare e pacossare prima dell’uso.

Veli di meringa

Ingredienti

200 g albume

200 g zucchero semolato

200 g zucchero a velo

Procedimento

In planetaria, iniziare a montare gli albumi a media velocità. Quando iniziano a schiumare, aggiungere gradualmente lo zucchero semolato. Montare fino a ottenere una meringa soda. Incorporare a mano lo zucchero a velo con una spatola morbida. Stendere su carta forno a 3 mm di spessore con l’aiuto di una spatola a gomito. Cuocere in forno ventilato a 85°C (valvola aperta) per circa 2 ore, fino a completa asciugatura.

Impiattamento finale

Sul fondo del piatto disporre una base di ganache montata. Al centro, adagiare una porzione di chutney di fragole, quindi una quenelle di sorbetto fragola e basilico. Completare con i veli di meringa disposti in verticale o inclinati, decorare con polvere di fragole e petali di fiori eduli.