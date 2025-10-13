Dalla volontà di valorizzare il liquore alla genziana autoprodotto è nata la ricetta della Panna cotta alla genziana, muesli e velo di frutti rossi e rosa dello chef Luca Ludovici, co-founder insieme alla maître Lorena Cavana del ristorante ConTatto di Frascati, menzionato nella Guida Michelin.

Chef Luca Ludovici (foto Chiara Schiaratura)

Nel dessert, il liquore alla genziana viene dealcolato e utilizzato come aromatizzante di una panna cotta. Gli altri elementi del dolce? Il muesli di frutta secca, un velo di frutti rossi e rosa, e dei petali di rosa edibili.

Ingredienti e preparazione (4 persone)

Panna cotta alla genziana

500 g panna

1 baccello di vaniglia

65 g miele

8 g gelatina in fogli

40 ml liquore alla genziana

Portare a bollore il liquore di genziana per eliminare la parte alcolica. In un pentolino, scaldare a 50°C la panna con il miele e il baccello di vaniglia. Inserire fogli di gelatina già precedentemente ammollati in acqua. Spegnere il fuoco e far raffreddare. Aggiungere il liquore alla genziana. Mettere il composto in uno stampo di silicone. Far riposare 8-12 ore in frigo.

Velo di frutti rossi e rosa

200 g estratto frutti rossi

4 g agar agar

4 rose secche

Portare a bollore un quarto dell’estratto di frutti rossi. Aggiungere le rose secche, il resto dell’estratto e l’agar agar. Frullare. Filtrare. Disporre su una placchetta per formare un velo. Conservare 8-12 ore in frigo.

Muesli

120 g mix di frutta secca

20 g zucchero

10 ml acqua

Cuocere la frutta secca in padella con zucchero e acqua fino a farla sabbiare.

Finitura

Q.b. petali di rosa edibili

Il ristorante ConTatto

A kilometro (sotto) zero. È questo il claim del ristorante ConTatto, insegna gastronomica con grotta che si trova in quella che da sempre è considerata la terrazza di Roma: Frascati. Il progetto nasce nel 2019 da un'idea dello chef Luca Ludovici e dalla maître Lorena Cavana, compagni nella vita, con background molto diversi, ma una passione comune per l’alta ristorazione, per il vino e per l’accoglienza. "Durante la ricerca di un locale adatto per il nostro progetto, siamo rimasti folgorati da questo posto, cercavamo un luogo che avesse un’anima, e quando siamo scesi in grotta per la prima volta, non ci abbiamo pensato un attimo, ci ha attirato a sé anche se non conoscevamo ancora le sue incredibili potenzialità", raccontano.

È iniziato così, per caso o per destino, un percorso che ha portato Luca e Lorena a indagare sulle caratteristiche morfologiche della grotta, a studiare cosa si potesse produrre là sotto, senza acqua e senza luce. In poco tempo è iniziata la coltivazione di funghi e di radicchi, la conservazione del riso, alla maturazione del cioccolato, alla lievitazione del pane. Tutti i passaggi in grotta danno alla materia prima una spinta, un’unicità. E una volta tornati in superficie, finiscono sui fuochi dello chef Ludovici, che cerca sempre di mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche acquisite sottoterra. La cucina segue l’andamento delle stagioni e della grotta. Mentre per la materia prima bisogna seguire i tempi della natura, in grotta l’ordine è invertito. Sottoterra lo chef può decidere in libertà cosa piantare o cosa conservare, senza vincoli. Tre o quattro, non di più, sono gli ingredienti sui quali viene costruito ogni piatto.

La grotta (foto Ivan Sommonte)

Due sono i menu degustazione del ristorante: Evoluzione in grotta, da cinque portate, permette di fare un viaggio immersivo nell’ambiente più caratteristico di ConTatto. E il menù Passato e presente che invece è percorso di sette portate, che si snoda attraverso piatti di mare, terra e grotta, che raccontano i trascorsi dello chef Ludovici e la sua cucina contemporanea. Tra tecnica, sperimentazione e ricordo.

La carta vini di ConTatto è dal sommelier Paolo Abballe che la spiega così, "la carta vini dev’essere ecumenica e fruibile da tutti. I vini che abbiamo in carta sono selezionati prima di tutto in base al gusto". Oggi conta 150 etichette e si concentra in modo particolare sullo champagne – grande passione del sommelier – sul Piemonte e sul resto della Francia. La scelta delle tipologie è collegate strettamente alla cucina dello chef, incentrata sul gusto e sull'utilizzo di salse, come da scuola francese.