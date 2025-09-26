Pane con datteri, noci e miele: come prepararlo a casa

Il pane è molto più di un alimento: è un gesto antico, un rito che accompagna l’umanità da millenni. Impastare significa rallentare, attendere la lievitazione, farsi sorprendere dal profumo che invade la cucina.

Non a caso, nella storia è stato simbolo di vita e prosperità, arricchito con frutta e miele nei banchetti e nelle offerte votive. Un patrimonio culturale che ancora oggi trova spazio nelle celebrazioni del World Bread Day, il 16 ottobre, giornata dedicata a uno degli alimenti più universali.

Tra i protagonisti della panificazione moderna spicca il grano khorasan a marchio KAMUT®, un cereale antico originario della Mezzaluna Fertile e riscoperto nel secolo scorso dal pioniere del biologico Bob Quinn. Oggi coltivato esclusivamente con metodo biologico nelle pianure nordamericane, si distingue per il gusto dolce e leggermente nocciolato, l’elevata digeribilità e il ricco profilo nutrizionale.

“Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che il pane realizzato con grano a marchio KAMUT®, pur avendo una composizione chimica paragonabile a quella dei pani ottenuti da grani moderni, produce un effetto biologico differente, con riscontri positivi legati all’azione anti-infiammatoria” – spiega Emanuela Simonetti, biologa e Scientific Director di Kamut Enterprises of Europe -. Studi clinici umani in vivo hanno inoltre evidenziato come il grano a marchio KAMUT® presenti proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie superiori rispetto ai frumenti moderni”. Questa ricetta celebra proprio la sua versatilità, dando vita a un pane fragrante, dalla crosta dorata e dalla mollica morbida, che unisce antiche tradizioni e benessere moderno, perfetto per la stagione.

Ricetta del pane con datteri, noci e miele

Ingredienti

500 g di farina a marchio KAMUT®

350 ml di acqua

5 g di lievito di birra fresco

100 g di datteri denocciolati

50 g di noci sgusciate

2 cucchiai di miele

10 g di sale

Procedimento

In una ciotola capiente unire la farina con 300 ml di acqua e mescolare fino a ottenere un impasto grezzo. Coprire e lasciare riposare per 1 ora (autolisi). Sciogliere il lievito nell’acqua restante e aggiungerlo all’impasto, lavorando fino a incorporare bene i liquidi. Aggiungere il sale e impastare fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica.

Incorporare datteri, noci e miele, amalgamandoli delicatamente. Trasferire sul piano infarinato, coprire a campana con una ciotola e lasciare riposare 30 minuti. Procedere con un giro di pieghe a libro, riposare altri 30 minuti e ripetere tre volte. Dopo l’ultima piega, attendere ancora 30 minuti, formare la pagnotta e trasferirla in un cestino infarinato o in uno strofinaccio. Chiudere in un sacchetto alimentare e lasciare in frigorifero tutta la notte.

Il mattino seguente preriscaldare il forno a 250 °C con pietra refrattaria o teglia all’interno. Incidere la superficie della pagnotta e infornare. Abbassare a 230 °C e cuocere per 20 minuti, poi ridurre a 210 °C e proseguire altri 25 minuti. Verificare la cottura battendo sul fondo: se il suono è cupo, il pane è pronto. Lasciar asciugare in forno spento con lo sportello socchiuso per 10 minuti, quindi far raffreddare su una griglia prima di tagliare.