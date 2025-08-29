Mauritius da gustare: 5 ricette tipiche che raccontano l’anima multietnica dell’isola

Mauritius racchiude un mondo di sapori coloratissimi, con quelle tonalità accese che caratterizzano il logo dell’isola dell’Oceano indiano così come i banchi del Central market di Port Louis, la capitale, e il mercato di Mahébourg, nel sud est dell’isola, i ristoranti e i bistrot di Grand Baie, a nord, cuore della cucina contemporanea.

I piatti tipici raccontano la storia multiculturale di questo mondo a parte che è diventata identità di una piccola nazione a est del Madagascar (circa 800 chilometri) e dalle coste dell’Africa (circa 2500) chilometri) ma già nell’Oceano Indiano, indipendente dal 1968 (dopo essere stata colonia inglese).

Gastronomia multiculturale

Le influenze gastronomiche, e non solo, sono legate alla coesistenza secolare con Africa, India, Cina, Francia e Inghilterra. Le ricette, dunque, risentono delle spezie dell’India coloniale, dei metodi di cottura cinesi, dei legumi della tradizione tamil (sud India, nord Sri Lanka), delle salse preparate dai coloni francesi, della frutta e del pescato tropicale. E le ricorrenze religiose, come il Thaipoosam Cavadee (la festa Tamil che, tra gennaio e febbtraio, celebra il termine dei 10 giorni di digiugno in cui i devoti portano i loro cavadees o vasi di latte sacro in processione) o il Festival di Divali (o delle luci, festività indù celebrata in tutta l'isola, che quest’anno si celebra il 21 ottobre 2025) sono sempre occasione per preparare piatti speciali da offrire alla comunità.

Molte ricette sono tramandate oralmente ma quelle più tipiche sono trascritte e una nuova generazione di chef mauriziani sta sperimentando il fusion food, che unisce appunto tradizione e tecniche di alta ristorazione, nei locali più d’avanguardia, attenti agli ospiti internazionali dell’isola.

Ricetta delle Mauritius: Rougaille

Rougaille, piatto tipico delle Mauritius

Un piatto a base di pomodoro, cipolla, aglio e spezie (cumino, coriandolo, zenzero). Viene spesso cucinato con pesce (Rougaille Poisson), salsiccia (Rougaille Saucisse) o tofu (Rougaille Tofu). Ingredienti 500 g di pesce, salsiccia o tofu, 2 cipolle, 4 pomodori maturi, 3 spicchi d'aglio, 1 pezzo di zenzero, cumino, coriandolo in polvere, sale e pepe

Preparazione Soffriggi cipolla, aglio e zenzero. Aggiungi pomodoro e spezie, poi il pesce o tofu. Cuoci finché il sugo si addensa.

Ricetta delle Mauritius: Cari Poulet

Cari Poulet, il pollo cucinato al Curry secondo una ricetta delle isole Mauritius

Un curry speziato con pollo, patate, foglic di curry c una misccla di spezic mauriziane

Ingredienti 1 kg di pollo a pezzi, 3 patate, 2 cipolle, 3 spicchi d'aglio, 1 cucchiaio di massalé Curcuma, coriandolo, cumino • Foglie di curry, sale e pepe Preparazione Rosola cipolla, aglio e spezie. Aggiungi pollo e patate, mescola. Aggiungi acqua e cuoci finché pollo e patate sono teneri.

Ricetta delle Mauritius: Biryani

Biryani, piatto tipico delle isole Mauritius

Un piatto a base di riso basmati, carne (pollo,. agnello o manzo), spezie e yogurt. Ingredienti 500 gr di carne (pollo agnello o manzo) ‣ 400 gr di riso basmati • 1 cipolla grande Spezie: cardamomo, cannella, chiodi di garofana Yogurt, zafferano, coriandolo fresco Preparazione Cuoci la carne con le spezie. Cuoci il riso separatamente. Unisci carne e riso a strati con lo yogurt e zafferano. Copri e cuoci a fuoco basso finché il riso è pronto.

Ricetta delle Mauritius: Farata

Farata, pane tipico mauriziano

Un pane simile alla roti indiana, servito con curry chutney di cocco. Ingredienti 250 gr di farina • Acqua Sale, olio Preparazione Impasta farina, sale e acqua fino a ottenere un impasto liscio. Forma delle paline, stendile e cuocile su una piastra calda.

Ricetta delle Mauritius: Gâteau Piment

Gâteau Piment, frittelle di lenticchie piccanti tipiche mauriziane

Piccole frittelle a base di dhal (lenticchie gialle), cipolla, peperoncino e coriandolo. Ingredienti 200 grammi di dhal (lenticchie gialle), 1 cipolla Peperoncino fresco. Coriandolo fresco, sale Preparazione Ammolla le lenticchie e tritale. Mescola con cipolla, peperoncino e coriandolo. Forma delle paline e friggi finché dorate.

Bibite rinfrescanti o liquorose

Il Rum Arrangé dell'isola di Mauritius, fatto con frutta tropicale

Tra le bibite tipiche ci sono invece Alouda, a base di latte con semi di basilico e gelatina di Agar agar e vaniglia; è molto rinfrescante. Il Rum arrangé ossia sum infuso con frutta tropicale, vaniglia e spezie: basta scegliere il gusto (ad esempio l’ananas), mettere gli ingredienti in un barattolo e lasciar macerare per un mese