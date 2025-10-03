Mafalda gratinata al ragù: la ricetta di Alessandro Borghese dalla decima stagione di Kitchen Sound

Mafalda gratinata al ragù è una delle ricette ideate dallo chef Alessandro Borghese per la decima stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l'originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, che torna da lunedì 6 ottobre, all'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, su Sky Uno e in streaming su Now.

Alessandro Borghese, 48 anni, cuoco, conduttore televisivo e imprenditore

La nuova edizione comprende cinque filoni tematici e diversi ospiti: dopo le puntate intitolate “Borghese al Dente” dedicate alla pasta, ecco il Maître pâtissier Gianluca Fusto con “Fiori, foglie e Fusto!” e la sua affascinante cucina botanica, poi “Giovani Promesse” con Giacomo Lovato e Guido Paternollo (Executive Chef dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt a Milano), “Dipinto in cucina” con lo chef stellato Michelin Roberto Di Pinto del ristorante "Sine" a Milano, infine il filone “Gelato non convenzionale” con cinque rinomati Maestri gelatieri provenienti da tutta Italia (Stefano Cecconi, Simona Papagno, Patrick Andreoli, Matteo Boscardin e Gabriele Manzi).

Lo chef Alessandro Borghese, così, torna a vestire i panni dello chef rock che mescola i suoi sound musicali preferiti agli ingredienti di ricette tradizionali e sperimentazioni innovative, sfiziose ma facili da replicare anche a casa, che faranno voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.

Ecco dunque la ricetta della Mafalda gratina al ragù di Borghese, per cimentarsi in cucina in attesa di vedere la serie tv.

Mafalda gratinata al ragù

Ingredienti per 4 persone

320 g mafalda Pasta Armando

Per il ragù di manzo

1 kg controfiletto di manzo macinato

150 g di sedano

150 g di carote

150 g di cipolla

70 gdoppio concentrato di pomodoro

300 g passata di pomodoro

2 foglie alloro

2 rametti al rosmarino

Olio evo qb

Vendita qb

Pepe qb

100 ml vino rosso

Per la besciamella alla maggiorana

1 litro di latte fresco

70 g di farina 00

70 g di burro

50 g di maggiorana fresca

Noce moscata qb

Vendita qb

Pepe qb

Parmigiano

Per la guarnizione

70 g piselli freschi

Procedimento

In una casseruola rosola con abbondante olio evo carote, cipolla e sedano puliti e tritati finemente; aggiungi il controfiletto di manzo e fai cuocere per qualche minuto. Sfuma con il vino rosso, lascia evaporare l'alcol e aggiungi passata di pomodoro, rosmarino, alloro. Aggiusta di sale e cuoci per circa 3 ore a fuoco lento.

In un pentolino porta a bollore il latte con la maggiorana; filtra, aggiungi burro e farina, ottieni una crema liscia e aggiusta di sale e noce moscata. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, scolala al dente e raffreddala in acqua e ghiaccio.