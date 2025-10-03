Mafalda gratinata al ragù: la ricetta di Alessandro Borghese dalla decima stagione di Kitchen Sound
Il popolare chef la presenta in occasione delle puntate dedicate alla pasta e intitolate ‘Borghese al dente’, nel programma dedicato a tutto ciò che ‘suona’ come cucina. Appuntamento su Sky Uno e in streaming su Now da lunedì 6 ottobre
Mafalda gratinata al ragù è una delle ricette ideate dallo chef Alessandro Borghese per la decima stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, l'originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33, che torna da lunedì 6 ottobre, all'ora di pranzo, dal lunedì al venerdì, su Sky Uno e in streaming su Now.
La nuova edizione comprende cinque filoni tematici e diversi ospiti: dopo le puntate intitolate “Borghese al Dente” dedicate alla pasta, ecco il Maître pâtissier Gianluca Fusto con “Fiori, foglie e Fusto!” e la sua affascinante cucina botanica, poi “Giovani Promesse” con Giacomo Lovato e Guido Paternollo (Executive Chef dei ristoranti Borgia e Pellico 3 del Park Hyatt a Milano), “Dipinto in cucina” con lo chef stellato Michelin Roberto Di Pinto del ristorante "Sine" a Milano, infine il filone “Gelato non convenzionale” con cinque rinomati Maestri gelatieri provenienti da tutta Italia (Stefano Cecconi, Simona Papagno, Patrick Andreoli, Matteo Boscardin e Gabriele Manzi).
Lo chef Alessandro Borghese, così, torna a vestire i panni dello chef rock che mescola i suoi sound musicali preferiti agli ingredienti di ricette tradizionali e sperimentazioni innovative, sfiziose ma facili da replicare anche a casa, che faranno voglia di indossare il grembiule da chef anche agli spettatori.
Ecco dunque la ricetta della Mafalda gratina al ragù di Borghese, per cimentarsi in cucina in attesa di vedere la serie tv.
Mafalda gratinata al ragù
Ingredienti per 4 persone
- 320 g mafalda Pasta Armando
Per il ragù di manzo
- 1 kg controfiletto di manzo macinato
- 150 g di sedano
- 150 g di carote
- 150 g di cipolla
- 70 gdoppio concentrato di pomodoro
- 300 g passata di pomodoro
- 2 foglie alloro
- 2 rametti al rosmarino
- Olio evo qb
- Vendita qb
- Pepe qb
- 100 ml vino rosso
Per la besciamella alla maggiorana
- 1 litro di latte fresco
- 70 g di farina 00
- 70 g di burro
- 50 g di maggiorana fresca
- Noce moscata qb
- Vendita qb
- Pepe qb
- Parmigiano
Per la guarnizione
- 70 g piselli freschi
Procedimento
In una casseruola rosola con abbondante olio evo carote, cipolla e sedano puliti e tritati finemente; aggiungi il controfiletto di manzo e fai cuocere per qualche minuto. Sfuma con il vino rosso, lascia evaporare l'alcol e aggiungi passata di pomodoro, rosmarino, alloro. Aggiusta di sale e cuoci per circa 3 ore a fuoco lento.
In un pentolino porta a bollore il latte con la maggiorana; filtra, aggiungi burro e farina, ottieni una crema liscia e aggiusta di sale e noce moscata. Cuoci la pasta in abbondante acqua salata, scolala al dente e raffreddala in acqua e ghiaccio.
Asciugare la pasta con carta assorbente e con una sac à poche riempi di ragù la mafalda girandola su sé stessa e formando una girella; adagiale in una pirofila, ricoprile di ragù, besciamella e parmigiano e fai gratinare in forno per circa 7 minuti a 200° C. In un pentolino sbollenta i piselli per 2 minuti e raffreddali in acqua e ghiaccio. Sforna la girella gratinata, decora con besciamella, piselli e maggiorana e servi calda.