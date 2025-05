Gubana, la ricetta del dolce che racconta Gorizia e il suo crocevia di culture

Il ristorante Rosenbar, nel centro di Gorizia, è una tappa da non perdere per gli amici di Slow Food. Un locale attento al prodotto, al territorio e con un tocco eclettico, gestito da Piero Loviscek e dalla moglie Michela Fabbro.

In questo locale di una città crocevia di culture come Gorizia, con Nova Gorica capitale transfrontaliera della cultura europea, si possono ritrovare i sapori antichi come quello del dolce per eccellenza: la Gubana goriziana. Al ristorante, in pasticceria, ma anche dal forno della nonna. Ecco la ricetta per preparalo a casa.

Ingredienti

Pasta sfoglia circa 3/4 fogli di pasta di circa 50 cm X 20 cm

Per il ripieno

6 albumi

150 gr.zucchero

70 gr.burro

750 gr. noci grattugiate

150 gr. uvetta ammollata nel rum

100 gr. pinoli

150 gr. cioccolato amaro grattugiato

400 gr. latte tiepido

3 cucchiai di pane grattugiato rosolato in 50 gr. di burro

Per la finitura

1 uovo

Procedimento

Ammollare le noci tritate finemente nel latte tiepido, rosolare il pan grattato nel burro e montare i bianchi a neve ed i rossi con lo zucchero. Unire tutti gli ingredienti e per ultimi i bianchi montati, lasciar riposare il ripieno per alcune ore. Poi stendere la pasta sfoglia, spalmare il ripieno e avvolgere in un rotolo. Arrotolare il dolce su se stesso a spirale, spennellare con l’uovo sbattuto, infine infornare a 180° per 40 minuti.