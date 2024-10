La croccantella di Diletta Secco, un piatto croccante e saporito, è tra le ricette presentate in ‘Alforno’, il nuovo programma di Sky Uno e in streaming su NOW in onda dal 28 ottobre al 1° novembre, dal lunedì al venerdì e alle ore 18.50. In ciascuna della cinque puntate i tre giudici ed esperti Renato Bosco, Stefano Cavada e Andrea Tortora saranno affiancati da un celebre food creator: Diletta Secco, Sara Brancaccio, Tamara Mitrangolo, Giovanni Castaldi e Mirko Tassin, che preparerà una ricetta dolce e una salata, facilmente replicabili anche a casa. Al termine di ogni gara verrà loro consegnato un grembiule in base al giudizio dei tre esperti, che sceglieranno il migliore tra il piatto dolce e salato. Food creator toscana, Diletta Secco, ha ereditato la passione per la cucina da sua nonna ed è proprio quando è venuta a mancare che ha sentito la necessità di non interrompere la tradizione e di portarla anche al di fuori delle mura della sua cucina. Sui social, dove Diletta diventa celebre con la ricetta della croccantella.

Croccantella patate e cipolle di Diletta Secco

Ingredienti (4 persone)

150 g cipolla

180 g patate

250 g farina di grano tenero tipo “1”

q.b. farina di mais

315 ml acqua

2 cucchiaini di sale

q.b. pepe

q.b. rosmarino

Procedimento

In una ciotola unire la farina di tipo 1, due cucchiaini di sale, pepe, rosmarino e in ultimo l’acqua. Mescolare bene con la frusta fino ad eliminare tutti i grumi. Prendere la cipolla e tagliarla a rondelle, poi versarla nell’impasto. Sbucciare le patate e sminuzzare con una grattugia. Strizzare le patate grattugiate con le mani per eliminare l’acqua in eccesso, poi versarle nell'impasto.

Mescolare bene con un mestolo e poi versare il tutto dentro una teglia oliata antiaderente di 30/32 cm di diametro, con l’accortezza di creare uno strato sottile. Infine un’abbondante spolverata di farina di mais e un’aggiunta di pepe e olio prima di infornare.

La cottura in forno statico a 200 gradi per 50 minuti e in forno ventilato a 220 gradi per ulteriori 10 minuti (basarsi sul colore della croccantella e su quanto facilmente si riesce a staccarla dalla teglia). Tempo: 60 minuti (tempo di riposo dell’impasto non compreso)