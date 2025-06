Dry Garden e Zefiro, cocktail d’estate zero alcol e low sugar: ecco come prepararli

Arriva il caldo e il desiderio di cocktail da sorseggiare in compagnia. Facendo però attenzione al consumo di alcol e di zuccheri.

Ecco dunque le ricette di due cocktail zero alcol e low sugar, Dry Garden e Zefiro, perfetti per l’estate, nati dalla collaborazione tra l’head bartender di Ditta Artigianale (locale che ha sede a Milano in corso Magenta), Emanuele Ventura, e Cristian Petri, PhD e responsabile dell’Area Nutrizione dell’Istituto Fanfani di Firenze – Gruppo Lifenet Healthcare.

I due nuovi cocktail sono infatti stati presentati ai primi di giugno in un incontro ricreativo e informativo su aperitivi e nutrizione. Garden e Zefiro, gustosi e leggeri, sono pensati per chi non vuole rinunciare alla convivialità, ma senza compromettere il proprio benessere.

Ditta Artigianale a Milano

Dry Garden

Dry Garden è un twist fresco e dissetante, ricco di antiossidanti e proprietà digestive con le sue 90/92 kcal, che presenta un profilo balsamico e aromatico, come si può intuire dal suo nome suggestivo.

6 cl Succo di mela verde Kohl

2 cl Cetriolo fresco centrifugato

1 cl Succo di lime fresco

1 cl Miele d’acacia sciolto

4 cl Acqua tonica

2 gocce di aceto di mele

Rosmarino fresco e fettina di cetriolo

Zefiro

Zefiro, invece, è un analcolico tonico e solare, con note agrumate e speziate, leggermente salino e molto rinfrescante. Questo secondo drink, ricco di vitamina C e con solo 43/46 kcal, ha proprietà digestive ed energizzanti.

6 cl Succo di mela Kohl

2 cl Succo di limone fresco

5 cl Soda al pompelmo rosa

Sale rosa

Zenzero fresco

Zest di pompelmo e zenzero fresco

Ditta Artigianale

Nata come micro roastery di specialty coffee e fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane. Attualmente sono sei i punti vendita collocati negli angoli più suggestivi di Firenze, a cui si è aggiunto, lo scorso gennaio, il locale di Milano.