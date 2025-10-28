Barmbrack, il pane dolce di Halloween: storia e ricetta della specialità irlandese

Più dolce di un pane, meno dolce di una torta, il Barmbrack è un grande classico della cucina irlandese per festeggiare Halloween che è tornato alla ribalta grazie a Graham Herterich, panettiere appassionato di Brack.

Nel suo libro di ricette, "Traditional Irish Baking with Modern Twists" ha rivisitato il brack unendo tradizione, innovazione e un pizzico di nostalgia di casa.

Alla ricerca delle origini

Il nome brack, spiega Herterich, deriva dalla parola irlandese "breac, che significa macchiato o a chiazze, in riferimento alla frutta secca distribuita nell’impasto in ogni variante tradizionale. La ricetta del barmbrack di Herterich è molto fedele alla tradizione. "Uso farina bianca forte, zuccherosemolato fine, burro (per arricchire l’impasto), lievito secco, spezie miste, un pizzico di sale, metà acqua e metà latte (anche questi per arricchire l’impasto), uovo e frutta secca, poi spennello la superficie con marmellata per darle una bella lucentezza.”

Graham Herterich, panettiere di Brack e autore della ricetta che proponiamo

La tradizione vuole che nel barmbrack si nascondano piccoli oggetti portafortuna – o di cattivo auspicio – come anelli, monete o piselli secchi. Trovare l’anello significa matrimonio imminente, mentre la moneta porta fortuna e prosperità. Una sorta di dolce oracolo per scoprire cosa riserva il futuro.

La ricetta del Barmbrack tradizionale (10–12 persone)

Ingredienti

500 g di farina bianca forte

60 g di zucchero semolato

30 g di burro

1 bustina da 7 g di lievito secco attivo (tipo “fast-action”)

2 cucchiaini di spezie miste

½ cucchiaino di sale

150 ml di latte leggermente intiepidito

150 ml di acqua leggermente intiepidita

1 uovo sbattuto

400 g di frutta secca mista

1 cucchiaio di marmellata riscaldata (per spennellare)

Procedimento

Imburrare e foderare con carta da forno uno stampo rotondo da 20 cm, profondo. Unire la farina, lo zucchero, il burro, il lievito, le spezie e il sale nella ciotola della planetaria munita di gancio impastatore. Aggiungere gradualmente il latte, l’acqua e l’uovo sbattuto, mescolando fino a ottenere un impasto morbido. Continuare a impastare nella planetaria per circa 8 minuti, fino a quando l’impasto risulta liscio ed elastico. È possibile impastare anche a mano, se si preferisce.

Aggiungere la frutta secca e impastare per un altro minuto per distribuirla in modo uniforme. Formare una palla con l’impasto e trasferirla nello stampo preparato. Coprire con un canovaccio pulito e umido e lasciare lievitare per 1 ora. Preriscaldare il forno ventilato a 180 °C. Cuocere il barmbrack nel forno preriscaldato per 45–50 minuti.

A cottura ultimata, la superficie deve risultare dorata e, battendo sul fondo, il suono deve essere sordo e vuoto. Lasciare raffreddare nello stampo per 5 minuti prima di sformare su una gratella. Spennellare con la marmellata calda e lasciare raffreddare completamente.

Tradizione rivisitata: il tea brack

Una variante molto amata dal maestro pasticcere è il tea brack, un dolce più semplice, fatto in casa, che la nonna Flynn di Herterich gli aveva insegnato a preparare quando era piccolo. Per prepararlo si può partire dalla ricetta del barmbrack: si tolgono latte e acqua, mettendo a mollo, però, per una notte la frutta secca in una quantità equivalente di tè, e usando il comune lievito per dolci o la farina autolievitante, che non richiedono lievitazione prima della cottura.