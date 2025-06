Il baccalà alla Sorrentina secondo la ricetta dello chef Alfonso Pepe

Un tuffo nel Mediterraneo attraverso un piatto che incanta vista e palato: è il Baccalà alla Sorrentina, la nuova creazione dello chef Alfonso Pepe.

Un’interpretazione contemporanea di un grande classico della tradizione campana, pensata per l’estate e capace di esaltare, con eleganza, la semplicità degli ingredienti mediterranei. Sfogliato a mano e condito con olio extravergine d’oliva, il baccalà è il protagonista di una sinfonia di sapori che fonde la sapidità del mare con la dolcezza dell’orto.

La consistenza morbida del pesce viene esaltata da tre salse: una crema liscia di fior di latte, una salsa profumata al basilico e due riduzioni di pomodorini (rossi e gialli) cotti al forno per intensificare le note acide e dolci della ricetta. Il risultato è un piatto equilibrato, pensato per palati esigenti e curiosi, che cercano leggerezza, tecnica e territorialità nei piatti.

Il baccalà, pesce nordico per eccellenza, è da secoli parte integrante della cucina del Sud Italia. In Campania, la sua versatilità si presta a incontri felici con i sapori del Mediterraneo: olive, capperi, basilico, ma soprattutto pomodorini, che in questa ricetta diventano protagonisti in due versioni contrastanti e complementari.

Nei menu del Cora Bistrot e del Lumi Sky Lounge i ristoranti dell’Hotel Ara Maris 5*L. il Baccalà alla Sorrentina racconta una filosofia, quella di Alfonso Pepe, che punta sulla valorizzazione del territorio attraverso tecnica, emozione e rispetto delle materie prime.

La ricetta: Baccalà alla Sorrentina

Ingredienti per 2 persone

250 g di baccalà dissalato

150 g di pomodorini rossi

150 g di pomodorini gialli

50 g di fior di latte

200 g di basilico

Olio extravergine di oliva q.b.

Sale q.b.

Aglio q.b.

Procedimento

Sfogliare il baccalà dissalato, condirlo con un filo d’olio extravergine e disporlo al centro del piatto aiutandosi con un coppa pasta per mantenere la forma.

Tagliare i pomodorini rossi e gialli, condirli con sale, aglio e olio. Cuocere in forno statico a 180°C per circa 30 minuti. Una volta pronti, passarli al colino per ottenere una salsa liscia e setosa.

Tagliare a pezzi il fior di latte, aggiungere un filo d’olio extravergine e frullare fino a ottenere una crema liscia e omogenea.

Sbollentare le foglie di basilico per tre volte in acqua bollente, raffreddandole subito in acqua e ghiaccio. Emulsionare con olio e lasciar colare in stamina per ottenere una salsa profumata e intensa.

Disporre il baccalà al centro del piatto e decorare con spuntoni delle diverse salse. Aggiustare di sale e guarnire con qualche foglia di acetosella fresca per un tocco di freschezza.