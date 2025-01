Radicchio rosso di Treviso, il ‘fiore d’inverno’: un superfood buono e giusto

Il radicchio rosso, con le sue innumerevoli proprietà benefiche e il suo legame con la storia e la tradizione, è molto più di un semplice ortaggio. È un simbolo del Made in Italy, apprezzato in tutto il mondo per il suo sapore inconfondibile e le sue qualità nutrizionali. In Italia, infatti, la cicoria selvatica si mangia da secoli, ma la sua trasformazione da “fiore che cresce a bordo strada”, come scrive la commissione europea nel riconoscimento Igp (identificazione geografica protetta), al Radicchio rosso di Treviso “è frutto di un'attenta selezione, di un processo produttivo innovativo e di una notevole sapienza tradizionale”.

Il radicchio rosso di Treviso Igp, coi suoi colori e i 'riccioli', è come un 'fiore d'inverno'

Gli effetti benefici del radicchio rosso, una variante delle cicorie, dipendono dalla sua composizione e dalla varietà: è composto per il 94% da acqua e, per la parte rimanente, da fibre, sali minerali come potassio, magnesio, ferro, zinco, rame, calcio, fosforo, sodio; contiene inoltre una bona quantità di vitamina C, vitamina A e qualche vitamina del gruppo B (in minori quantità), zuccheri solubili e sostanze antiossidanti quali polifenoli. Quello rosso, in particolare, è ricco di antociani, che proteggono il sistema cardiovascolare e hanno una funzione antiossidante.

Il consumo regolare di questo superfood, migliora il transito intestinale grazie all’elevata presenza di fibre, che regolano l’attività intestinale. Facilita inoltre la digestione, grazie alla stimolazione dei succhi gastrici operata dalle sostanze che conferiscono a questo ortaggio il suo caratteristico sapore amarognolo. Per lo stesso motivo favorisce la secrezione della bile e l’eliminazione dell’urina.

Inoltre, la sua composizione lo rende un potente diuretico e depurativo: la grande quantità di acqua e il basso contenuto di sodio aiutano a eliminare le tossine e a contrastare la ritenzione idrica.

Il radicchio rosso di Treviso Igp e la variante, gialla a macchie rosse, di Castelfranco

Vitamina C, polifenoli e antociani proteggono le cellule dall’azione dei radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce. Tra le vitamine, la vitamina C si distingue per le sue proprietà antiossidanti: protegge le cellule dall’azione dei radicali liberi, prevenendo l’invecchiamento precoce e rinforzando il sistema immunitario. Insieme alla vitamina A e ai polifenoli, la vitamina C contribuisce a mantenere in salute i vasi sanguigni, migliorando la circolazione e riducendo il rischio di malattie cardiovascolari. Il radicchio è anche ricco di antociani, pigmenti naturali responsabili del colore rosso intenso delle sue foglie, utili nella protezione delle cellule dai danni provocati dai radicali liberi. Questi composti bioattivi hanno un ruolo cruciale nella protezione del sistema cardiovascolare e nella prevenzione di malattie croniche, grazie alla loro capacità di combattere lo stress ossidativo.

il radicchio è un alleato per chi segue diete ipocaloriche: il suo basso contenuto calorico, unito alla capacità di aumentare il senso di sazietà, lo rende perfetto per chi desidera mantenere il peso forma.

Il radicchio rosso trevigiano Igp dopo l'imbianchimento

Un altro aspetto interessante riguarda il suo contenuto di triptofano, un amminoacido precursore della serotonina. Grazie a questa caratteristica, il radicchio favorisce il rilassamento e aiuta a combattere i disturbi del sonno.

Il radicchio rosso è utile a chi soffre di psoriasi e, grazie a polifenoli e fitosteroli, che permettono di controllare la concentrazione di colesterolo nel sangue, è indicato a chi soffre di diabete e di ipercolesterolemia. Queste fibre nutrono inoltre la flora batterica intestinale. Anche il metabolismo delle ossa è reso più forte grazie alle vitiamine presenti. Questi pigmenti hanno azione antiossidante e sono fondamentali per preservare la salute dei vasi sanguigni.

Il radicchio, poi, come già accennato, contiene anche polifenoli e fitosteroli che permettono di controllare la concentrazione di colesterolo nel sangue.

Il radicchio tardivo, più pregiato, subisce il processo di 'imbianchimento', con l'immersione in acque di sorgiva al buio, che favorisce gli antociani (rossi) sulla clorofilla

In Italia la varietà più nota è quella del Radicchio Rosso di Treviso IGP, uno dei simboli della tradizione agricola italiana. Coltivato nelle province di Treviso, Padova e Venezia, questo prodotto è reso unico dall’acqua sorgiva e da un processo artigianale noto come imbianchimento. Questa tecnica prevede l’immersione delle radici in acqua sorgiva al buio. Questo processo, probabilmente nato per consentire una più luna conservazione del vegetale, impedisce la produzione di clorofilla, cosa che conferisce al radicchio il suo tipico colore rosso intenso e la sua croccantezza. La lavorazione finale, eseguita a mano, prevede la rimozione delle foglie esterne e il taglio del fittone, rendendo ogni cespo un’opera d’arte. La varietà precoce, disponibile da settembre, è caratterizzata da foglie più larghe e un sapore più intenso. La varietà tardiva, invece, raccolta dopo le prime brine di novembre, è considerata la più pregiata per il suo sapore delicato e la consistenza croccante.

Le origini del Radicchio Rosso di Treviso non sono certe. Una leggenda narra che furono dei monaci i primi a a coltivare per primi la cicoria selvatica, trasformandola in un ortaggio pregiato. Un’altra versione attribuisce l’introduzione della coltivazione e della tecnica dell’imbianchimento del radicchio rosso a Francesco Van den Borre, un orticoltore belga che, nel 1860, applicò le conoscenze del suo paese alla cicoria italiana. La prima esposizione ufficiale del radicchio risale al 20 dicembre 1900, grazie all’agronomo Giuseppe Benzi, che contribuì a far conoscere questo prodotto al grande pubblico.

La certificazione di Indicazione geografica protetta riconosciuta dall'Unione europea

Per chi desidera immergersi nella tradizione del Radicchio Rosso di Treviso, la Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco permette di scoprire le tecniche di coltivazione e lavorazione, la cultura e i sapori delle terre del Trevigiano.

Per celebrare il radicchio rosso Igp, il Trevigiano promuove la rassegna ‘Fiori d’Inverno’ tutta dedicata a questo cibo della salute che arriva ad apparire come un fiore, grazie a colore e forma. Ecco dunque, dopo le sagre di fine anno dedicate al radicchio precoce, gli appuntamenti da non perdere nel 2025 dedicati invece a quello tardivo, più pregiato: non solo mostre mercato ma anche eventi enogastronomici con l’opportunità di deliziarsi con insalate, risotti e altri piatti a base di Radicchio rosso. Mostra del Radicchio Rosso a Mogliano Veneto

Quando: sabato 15 e domenica 16 gennaio 2025 Dove: Mogliano Veneto (provincia di Treviso, Veneto)

Mogliano Veneto, situata a metà strada tra Venezia e Treviso, ospita un’altra tappa importante delle celebrazioni del radicchio con la mostra dedicata al prodotto IGP e le specialità preparate per l’occasione.

Come arrivare: Mogliano Veneto è facilmente raggiungibile in auto tramite l’A27 o con i treni regionali da Venezia e Treviso. Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP a Zero Branco

Il risotto col radicchio rosso alla Trevigiana

Quando: dal 17 al 26 gennaio 2025 Dove: via Taliercio, Zero Branco (provincia di Treviso, Veneto)

Zero Branco, situata a pochi chilometri da Treviso, si trasforma in una festa di sapori e tradizioni durante la Mostra del Radicchio Rosso Tardivo di Treviso IGP. Il cuore dell’evento è lo stand gastronomico, dove sarà possibile gustare specialità locali come il cremoso risotto al radicchio e il formaggio al radicchio cotto alla piastra. Non mancano le bancarelle con il radicchio appena raccolto e altri prodotti tipici.

Come arrivare: Zero Branco è facilmente raggiungibile da Treviso, distante circa 15 km, percorrendo la SP65. Per chi arriva da Venezia, è consigliabile seguire l’autostrada A27 uscendo a Mogliano Veneto.

Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP

Quando: sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025 Dove: Treviso (Veneto)

Nel cuore di Treviso si celebra l’Antica Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP,dove i visitatori possono scoprire le migliori produzioni di radicchio e assistere a eventi culturali e degustazioni guidate nel centro di Treviso.

Come arrivare: per chi arriva in treno la stazione è a breve distanza dalle location dell’evento. Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Dosson di Casier

Quando: dal 24 gennaio al 9 febbraio 2025 Dove: Dosson, frazione di Casier (provincia di Treviso, Veneto)

Nel piccolo borgo di Dosson, a pochi minuti da Treviso, si tiene una delle sagre più antiche. La Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP, organizzata dall’Associazione Produttori di Radicchio Rosso di Dosson e giunta alla sua 38ª edizione, propone un ricco stand gastronomico dove gustare antipasti, primi, secondi e dolci a base di radicchio. Come arrivare: Dosson si trova a circa 5 km da Treviso. È facilmente raggiungibile in auto percorrendo la SP67 o con i mezzi pubblici locali.

Primavera in Festa Radicchio Verdon a Roncade

Quando: dal 9 al 16 marzo 2025 Dove: Roncade (provincia di Treviso, Veneto)

Con l’arrivo della primavera, Roncade celebra, grazie alla Pro Loco, il Radicchio Verdon, la cui colorazione è appunto più verde: oltre alle degustazioni, saranno presenti eventi culturali e bancarelle di prodotti tipici.

Come arrivare: Roncade è situata a circa 10 km da Treviso e può essere raggiunta facilmente in auto tramite la SP64 o con autobus locali. Colori e Sapori di Primavera a Quinto di Treviso

Quando: domenica 23 marzo 2025 Dove: Quinto di Treviso (provincia di Treviso, Veneto)

L’ultima tappa delle celebrazioni dedicate al ‘Fiore d’inverno’ porta a Quinto di Treviso, dove si celebra un evento ideale per famiglie e appassionati di enogastronomia.

Come arrivare: Quinto di Treviso si trova a pochi chilometri dal centro di Treviso ed è facilmente raggiungibile in auto tramite la SP79 o con mezzi pubblici locali.

Fonti (testi e immagini): redazione di Humanitas Salute (ospedale Humanitas), Commisione Europea – Agricoltura, Consorzio Tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio Variegato di Castelfranco IGP, Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco.