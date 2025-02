Produttori in gara. Il ’Great Taste’ approda in Italia

Great Taste è uno dei più grandi eventi di valutazione di prodotti alimentari nel mondo. Un premio che nasce 32 anni fa in Inghilterra. Great Taste in Italy è la prima edizione italiana. L’idea di giudicare i prodotti in Italia si deve a Guild of Fine Food, organizzazione inglese la cui missione è quella di sostenere e incoraggiare i produttori e i rivenditori alimentari, con particolare attenzione alle piccole realtà e alle merci di nicchia.

Il concorso è infatti aperto a tutti i prodotti Made in Italy e si può considerare un ottimo trampolino di lancio per le piccole aziende che ambiscono a implementare il loro business e testimoniare la loro qualità. Aderire a Great Taste Italy consente a ogni partecipante di entrare a far parte di una comunity internazionale, formata da professionisti, produttori, rivenditori, chef e amanti del cibo in dialogo continuo tra loro. I prodotti candidati sono valutati da una giuria di esperti composta da giornalisti, chef, buyer, food blogger e professionisti del settore che – in seguito a una degustazione ’alla cieca’– redigono un report con feedback e consigli. I parametri di valutazione si basano sulla qualità (es. aspetto, aroma, consistenza, caratteristiche delle materie prime) e originalità del prodotto.

Il sistema di giudizio di Great Taste si distingue, rispetto ad altre iniziative a premi, proprio per l’obiettivo di offrire strumenti di conoscenza oggettivi, utili alle aziende partecipanti, il risultato ottenuto consente di individuare punti di forza e di miglioramento della propria offerta.

Il meccanismo prevede che ogni prodotto sia valutato in assoluto, e non in relazione ad altri della stessa categoria. È possibile iscriversi fino al 13 marzo sul sito, www.greatasteinitaly.com I partecipanti sono divisi in aree, in base alla collocazione geografica. Il 5 settembre in Italia, saranno eletti i 15 migliori prodotti. La finale 9 settembre a Londra.