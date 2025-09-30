Pizza Awards Italia 2025, tutti i vincitori: ecco dove mangiare una pizza da Oscar

La pizza, simbolo gastronomico e culturale dell’Italia, continua a rappresentare un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. I pizzaioli e i ristoratori del Paese si sfidano con creatività, tecnica e passione, mettendo in campo tradizione e innovazione per conquistare i palati più esigenti e ottenere prestigiosi riconoscimenti. E proprio il 29 settembre a Roma si è tenuta con un grande successo di pubblico, nel monumentale salone di Spazio Novecento all'Eur, la IV edizione dei Pizza Awards Italia , vero e proprio ‘Oscar della Pizza’. Il premio, dedicato alle migliori pizzerie e pizzaioli d'Italia, è stato organizzato da Fabio Carnevali, Vincenzo Pagano e dalla E20 Events Factory, patrocinato dalla Presidenza della Regione Lazio e dall'Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. La serata ha visto la partecipazione di oltre 200 esperti e giornalisti e il primo appuntamento con la Pizza Conference, un momento di confronto sul futuro del settore.

La Migliore pizzeria d’Italia 2025

Francesco Martucci, secondo posto per I Masanielli

Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista e volto tv Barbara Politi, sono stati assegnati ben 43 premi . Miglior Pizzeria d'Italia 2025 è Pepe in Grani di Franco Pepe, che si trova a Caiazzo, in provincia di Caserta, in Campania. Al secondo posto si piazzano I Masanielli di Francesco Martucci, a Caserta, seguiti al terzo da Seu Illuminati di Pier Daniele Seu, a Roma, nel Lazio. Quarta posizione per 10 di Diego Vitagliano a Napoli, e quinta per 50 Kalò di Ciro Salvo, anch’essa a Napoli.

Il titolo di Miglior Pizzaiolo dell’anno è andato a Francesco Martucci de I Masanielli, che ha preceduto Franco Pepe di Pepe in Grani: “Ormai sembriamo Coppi e Bartali”, ha commentato Martucci. Miglior Pizzaiola dell’anno è Roberta Esposito di Marita a Roma e di La Contrada ad Aversa, in provincia di Caserta, mentre il riconoscimento come Miglior Pizzaiolo Under 35 è stato assegnato a Francesco Capece della pizzeria Confine di Milano, in Lombardia. Infine, il premio di Miglior Fornaio dell’anno è stato conferito a Michele Lioniello della pizzeria Da Lioniello a Succivo, in provincia di Caserta. Nel corso di un avvincente countdown, sono stati assegnati anche i premi regionali ei premi speciali.

Le migliori pizzerie regionali

Le migliori Pizzerie Regionali secondo Pizza Award Italia sono state: Impastatori Pompetti (Abruzzo), Fandango (Basilicata), Bob Alchimia a Spicchi (Calabria), Pepe in Grani (Campania), 'O Fiore Mio (Emilia Romagna), Al Civicosei (Friuli Venezia Giulia), Seu Pizza Illuminati (Lazio), Officine del Cibo (Liguria), Mamma Rosa (Marche), Bas&Co. (Molise), Dry Milano (Lombardia), Sestogusto (Piemonte), 400 Gradi (Puglia), Maiori (Sardegna), Piano B (Sicilia), Giovanni Santarpia (Toscana), Acquaefarina (Trentino-Alto Adige), Meunier Champagne e Pizza (Umbria), iSaulle (Valle d'Aosta) e I Tigli (Veneto).

Premi speciali tra pizza creativa e classica

Pier Daniele Seu, al terzo posto per Seu Pizza Illuminati

Per quanto riguarda i Premi Speciali di Pizza Award Italia, il titolo di Miglior Pizza Creativa è andato a 10 Diego Vitagliano (Napoli), quello di Miglior Pizza Contemporanea a Carlo Sammarco 2.0 (Aversa): la Miglior Pizza Fritta è quella di Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo dal 1935 (Napoli), mentre il premio per la Miglior Pizza Tradizionale è stato assegnato ad Attilio alla Pignasecca (Napoli). La Miglior Pizza Romana a 180g è andata a una pizzeria di Roma, mentre il premio per la Miglior Pizza Margherita è stato conferito a I Masanielli di Sasà Martucci (Caserta). Ancora a I Masanielli di Francesco Martucci è andato il premio per la Miglior Carta delle Pizze, mentre il premio per la Miglior Carta dei Vini è stato vinto da Confine Pizza e Cantina (Milano). In Umbria, Meunier Champagne e Pizza di Corciano (PG) ha vinto il premio per la Miglior Carta degli Champagne, mentre due premi sono andati in Sardegna, entrambi a Cagliari: Miglior Carta dei Cocktail a Maiori e Miglior Carta delle Birre a Framento.

Un premio speciale per PizzAut

La pizzeria Gli Esposito di Salerno si è aggiudicata il premio per il Miglior Servizio di Sala, mentre per il Miglior Format ha vinto Luca Pezzetta con la sua pizzeria Clementina di Fiumicino. Miglior Catena di Pizzerie è stata L'Antica Pizzeria da Michele, rappresentata da Alessandro Condurro, mentre la Miglior Nuova Apertura è stata Avenida Calò di Francesco Calò a Roma. Il premio per la Miglior Comunicazione è andato a Bob Alchimia a Spicchi di Montepaone (CZ), mentre Pizzarium di Gabriele Bonci a Roma ha vinto come Miglior Pizza al Taglio. Un premio specialissimo e sentito è stato assegnato a PizzAut e al suo fondatore Nico Acampora per il Miglior Progetto Sociale.

Pizza conference

Pizza Awards Italia 2025

Non è stata solo una giornata di premi, ma anche un momento di confronto e dibattito tra professionisti. Ad aprire la mattinata è stata la prima edizione della Pizza Conference , dal tema “Non è tutto oro quel che luccica”, un intenso e partecipazione talk presentato da Barbara Politi e moderato da Vincenzo Pagano. La conferenza ha affrontato sette temi legati al mondo della pizza: dai "falsi miti" alla mistificazione dei prodotti, dal fenomeno delle guide e classifiche alle nuove tendenze. Tra i partecipanti, Belinda Bortolan, Francesco Calò, Nerina Di Nunzio, Pier Daniele Seu, Diego Vitagliano, David Aiello, Massimo Giovannini, Pietro Marchi, Edoardo Papa, Albert Sapere, Francesco Arnesano, Michele Lioniello, Luca Pezzetta, Pierluigi Roscioli, Annalisa Cavaleri, Alberto Lupini, Luciano Pignataro, Lorenzo Ruggeri, Giovanni Amodio, Francesco Franzese, Francesco Miccù, Fabio Carnevali, Roberto Davanzo e Franco Pepe.

Degustazioni e Gala della Pizza