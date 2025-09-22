Il piatto del Buon Ricordo: la cucina veneta per le Olimpiadi invernali

Un piatto del Buon Ricordo per il pubblico dei Giochi invernali Milano Cortina. E’ l’idea lanciata da una cordata di ristoratori veneti aderenti al sodalizio che da 61anni unisce le cucine di tutto lo Stivale nel nome della migliore tradizione e della buona tavola. Il piatto, “Soghi e Sapori del Veneto 2026”, sarà donato ai clienti che ordineranno i menu del Buon Ricordo in occasione delle Olimpiadi.

La bozza è pronta: sullo sfondo le montagne, la fiaccola olimpica, il Campanile di San Marco e l’Arena di Verona. Leggermente diverso sarà il piatto che verrà fatto realizzare dai maestri ceramisti dal ristorante dell’Hotel da Beppe Sello a Cortina, dove il 21 gennaio i ristoratori veneti si riuniranno per presentare il progetto al grande pubblico.

La bozza del nuovo piatto del Buon Ricordo

Ora la bozza, messa a punto in questi giorni, andrà alla ditta Solimene di Vietri, l’antica fabbrica di ceramica artistica vetrificata della Costiera Amalfitana che anche in questa occasione realizzerà un numero di copie dedicate ai turisti. “E’ un piatto che rappresenta il territorio”, spiega Giorgio Borin del ristorante “La Montanella” di Arquà Petrarca, più volte presidente dei Ristorantori Padovani, quelli che hanno riscoperto la tradizione di una rarità come la gallina padovana, riconoscibile dal ciuffo e dalla bontà delle carni, in staffetta con Renato Piovan, della Trattoria Boccadoro di Noventa Padovana, mezzo secolo di storia alle spalle. I ristoratori che hanno aderito al progetto rappresentano il meglio della tradizione, fatta di antiche ricette rivisitate e ingredienti di stagione quasi sempre a chilometro zero.

Risotto e radicchio

Il piatto del Buon Ricordo del Boccadoro della famiglia Piovan non poteva che essere la “Galina imbriaga co’ e tajadele”. Il “Prosciutto cotto nel vino” è invece il piatto del Buon Ricordo della famiglia Borin, che da tre generazioni rende omaggio al borgo di Arquà Petrarca, su cui si affaccia la terrazza della “Montanella”. Non poteva mancare nel gruppo dei promotori il ristorante “Da Celeste” di Venegazzù, nel cuore della Marca Trevigiana, tra rassegne di funghi e radicchio. Celeste Tonon propone “I cappelletti del conte Loredan”, ravioli ripieni di piccione e funghi a forma di cappello del doge.

Il bollito alla Montanella

C’è poi l’antica Hostaria San Benedetto della famiglia Rugolotto, ospitata in un palazzetto del Settecento all’interno delle mura medievali di Montagnana (Padova). Qui il piatto del Buon Ricordo sono gli Gnocchi dolci di patate con uvetta, zucchero e cannella al burro versato. Spostandosi in provincia di Rovigo c’è la “Trattoria Al Ponte”, locale storico del Polesine, dove la cucina esprime la salvaguardia del patrimonio culturale e umano locale. Il piatto del Buon Ricordo della famiglia Rizzato è la “Coscia d’oca sotto onto”.

Buona tavola

E a Cortina il padrone di casa è l’Hotel da Beppe Sello, ai piedi delle maestose Tofane. Il piatto? “Sfogliatina porcini e spinaci”.