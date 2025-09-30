Lewis Hamilton & Casa Lumbre presentano Almave, la prima tequila analcolica

Conciliare il suo amore per la tequila con uno stile di vita sano. Nasce da qui Almave è il primo distillato analcolico di agave blu di alta qualità che porta l'arte del tequila oltre la gradazione alcolica, fondato dal sette volte campione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton, in collaborazione con il gruppo di spirits messicano Casa Lumbre.

Almave utilizza le stesse materie prime e molte delle tecniche tradizionali della tequila, ma elimina il processo di fermentazione nel quale si produce alcol e quindi può essere un essere un'ottima alternativa per chi, come Lewis, non vuole rinunciare al gusto della tequila ma neppure all'importanza della salute.

Il primo distillato premium analcolico di agave blu ha debuttato ufficiale in Italia. Il lancio è stato promosso in partnership di distribuzione esclusiva con Pernod Ricard Italia, "Almave è per noi di Pernod Ricard Italia più di un lancio: è un segnale forte al mercato, un’opportunità creativa per i bartender e una risposta concreta ai consumatori che cercano esperienze autentiche in un contesto di consumo responsabile - afferma Virginia Vacca, Brand Manager Pernod Ricard Italia - Un distillato non alcolico prodotto in Messico da agave blu che rispetta la tradizione del tequila ma guarda al futuro, capace di ridefinire i momenti di convivialità rendendoli ancora più inclusivi e contemporanei".

Per ideare la tequila analcolica, Hamilton ha collaborato con Casa Lumbre, pioniere messicano nel settore degli spirits artigianali, e Iván Saldaña expertise del Master Distiller "C’è un’enorme richiesta di alternative di qualità per quei momenti in cui non si vuole bere alcol, ma allo stesso tempo non si vuole rinunciare al gusto. Per questo era importante che il nostro prodotto includesse l’agave, per riprodurre il gusto del tequila tradizionale. Penso che il risultato sia straordinario e ciò che abbiamo creato non somiglia a nient’altro presente sul mercato", afferma il campione di Formula Uno.

Lewis Hamilton and Iván Saldaña

Ottenuto dalla pregiata agave blu Weber, proveniente dalla regione Jalisco in Messico, Almave è il risultato di un innovativo processo di distillazione sviluppato da Iván Saldaña di Casa Lumbre. Adattando con attenzione i metodi tradizionali di produzione del tequila, il team ha creato qualcosa di completamente nuovo. Le piñas di agave di Almave vengono raccolte, cotte nei forni tradizionali, macinate e distillate in alambicchi di rame. Successivamente, anziché subire la fermentazione come nel tequila tradizionale, vengono distillate più volte per concentrare e catturare la complessità, gli aromi delicati e i sapori autentici del tequila.

Almave Blanco Paloma

Questo approccio innovativo che esclude la fermentazione alcolica, mantenendo intatto il gusto autentico dell’agave blu è stato possibile grazie alla profonda esperienza in biochimica e alla conoscenza dell’agave di Iván Saldaña, che racconta, “siamo entusiasti di portare Almave in Italia, un Paese con una così profonda passione per l’artigianalità e la convivialità. Con Almave abbiamo preservato la vera produzione e l’arte del tequila, ma senza l’alcol. Esistono modi più rapidi per produrlo, ma non avremmo potuto immaginare un distillato degno di questo nome senza restare fedeli all’agave. Siamo certi che i consumatori italiani apprezzeranno immediatamente la sua autenticità e il suo carattere unico”.

Due espressioni

Almave offre due espressioni: Almave Ámbar e Almave Blanco. Almave Ámbar presenta un colore intenso ambrato, dall'aroma ricco e complesso, con note di agave cotta, caramello e vaniglia. Gusto: Sentori di zucchero di canna, legno tostato e pimento, con delicate sfumature di cacao. Equilibrato e con note acide, una leggera punta di vivacità e un tocco di amaro. Da gustare liscio o con un grande cubo di ghiaccio.

Almave Blanco presenta un colore limpido, dal corpo leggero. Aroma fresche note di agave, con sfumature fruttate e vegetali. Gusto fresco e brillante, con accenti di minerali e spezie. Equilibrato con una leggera punta di vivacità e un tocco di amaro. E' perfetto per preparare un margarita o il cocktail preferito a base di tequila.