Il Ponente a tavola: cena a quattro mani tra mare e terra

Il Ponente raccontato a quattro mani, quelle di Roberto Stella resident chef del ristorante Savô di Hotel Windsor di Laigueglia e di Alessandro Di Giacomo, chef del ristorante Vignamare di Andora.

Una cena esclusiva, un incontro di sapori e tradizioni che ha celebrato il territorio, l'armonia tra mare e terra, esaltando i prodotti del Ponente ligure attraverso la creatività e l'innovazione degli chef. L'evento, che è diventato un appuntamento molto atteso nel mese conclusivo della stagione, si è svolto nel ristorante Savô, fiore all’occhiello della proposta gastronomica di Hotel Windsor, hotel adagiato sulla spiaggia del pittoresco borgo di Laigueglia e affacciato sul Golfo di Capo Mele,

Le due brigate hanno condiviso la cucina e si sono alternate ai fornelli per dare forma a un menù di cinque portate, tutte avevano come protagonisti prodotti di stagione e ingredienti locali, interpretati secondo la creatività degli chef.

Ad aprire la cena il benvenuto a cura di Savô, Nori e brandacujun, Pan bagnat, Batsoà di coniglio alla ligure e Uovo con gamberi e patata. Il brandacujun che è un piatto tipico della tradizione culinaria ligure di ponente ha come ingrediente principale lo stoccafisso e in questo caso è stato servito sottoforma di piccola crocchetta.

L’amuse-bouche dello chef Di Giacomo di Vignamare è stata una raffinata pasta e patate. Gli antipasti sono stati due interpretazioni: la Parmigiana di melanzane firmata da Vignamare e “Mare e monti” del ristorante Savô. Il primo piatto affidato allo chef Di Giacomo, è stato un Risotto, ragout di capretto e frutti rossi, mentre il secondo firmato dallo chef Stella, ha portato in tavola il mare e un vino rosso tipico della Liguaria, Rana pescatrice tra Rossini e Rossese.

Cena a 4 mani Rana pescatrice tra Rossini e rossese

In chiusura, un pre-dessert a base di Pei buccun, moscato e Parmigiano Reggiano a cura di Savô è stato un omaggio alla pei buccun, una pera selezionata anticamente nella Val Bormida, in Liguria, oggi presidio Slow Food. E infine il dessert di Vignamare, Prescinseua e fichi. Anche qui il protagonista è stato un prodotto ligure, la Prescinseua, un formaggio fresco a pasta cruda e molle tipico dell’entroterra genovese.

Ad accompagnare ogni portata, una selezione di vini firmata Vignamare, l’etichetta vitivinicola di Peq Agri, realtà agricola d’eccellenza impegnata in un’agricoltura sostenibile e di filiera, dove Peq è l’acronimo di Passione, Eccellenza e Qualità. I vigneti, coltivati tra i pendii che si affacciano sul Mar Ligure, tra Dolceacqua e i Colli di Luni, danno vita a vini eleganti, identitari e profondamente legati al territorio. Diventano Vignamare i migliori vini, affinati almeno due anni e definiti “Super Ligurian". Ogni calice è stato scelto per esaltare la ricetta, dall’antipasto al dessert.

"Si tratta di un appuntamento che è ormai diventato una tradizione per Hotel Windsor e per il nostro ristorante Savô. Ponente a 4 mani nasce dal desiderio di valorizzare il territorio e i suoi talenti, con un’esperienza gastronomica unica, capace di unire creatività, stagionalità e materia prima locale in un contesto davvero speciale. Crediamo che l’ospitalità passi anche attraverso la capacità di creare momenti significativi, in cui la cucina diventa linguaggio universale e il territorio si racconta attraverso i suoi sapori migliori. È questo lo spirito con cui continuiamo a investire in iniziative che arricchiscono la nostra offerta e rafforzano il legame con il nostro pubblico", dichiara Alessandro Sironi, Founder di AS Hospitality.

Per la cena a quattro mani di quest'anno, Sironi ha voluto come partner in cucina lo chef Alessandro Di Giacomo e la brigata del ristorante Vignamare di Andora. Incastonato tra i vigneti e gli uliveti di Colla Micheri, il Ristorante Vignamare è sicuramente una delle realtà più significative della ristorazione ligure contemporanea, capace di coniugare alta cucina, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del territorio. Ricavato dal recupero architettonico di una storica cisterna degli anni Settanta, il ristorante ha una posizione panoramica con vista sul mare e un ambiente che unisce calore, armonia e design essenziale. La filosofia del ristorante si fonda su un approccio etico e sostenibile, premiato con la Stella Verde Michelin per l’impegno nella tutela ambientale e con la Stella Michelin per la qualità gastronomica. Ogni piatto è espressione diretta dell’azienda agricola che circonda la struttura: ortaggi, erbe aromatiche, carni e formaggi provengono dalla filiera interna, mentre il pescato è garantito da fornitori locali accuratamente selezionati.

La location dell'evento: l'Hotel Windsor

Situato sulla spiaggia di Laigueglia, in uno dei borghi più belli d'Italia, ad un'ora da Sanremo e dal confine francese, Hotel Windsor (piazza XXV Aprile, 8) nasce, o meglio rinasce, nel 2022 dalla visione del ceo Alessandro Sironi. Già presente nel mondo dell'hotellerie e della ristorazione con Filario Hotel & Residences a Lezzeno, sul lago di Como, Sironi si è letteralmente 'innamorato' di questo borgo e dell'hotel abbandonato da quasi vent'anni.

Il progetto imprenditoriale che aveva in testa e che ha realizzato con successo si basa su un’idea ben precisa:ridare vita a una meta in voga negli anni Sessanta attraverso un accurato restauro che unisce design contemporaneo e atmosfere retrò. Attratto dal bello e dalle località tipicamente italiane ancora sconosciute al turismo internazionale, Sironi - affiancato dalla moglie Alice Muzzioli, art director, per la direzione creativa ha creato un luogo dove autenticità e semplicità sono gli elementi distintivi.

Spiaggia Hotel Windsor credits Letizia Cigliutti

Affiliato a Design Hotels, Windsor, architettura elegante e interni di design, con arredi su misura, pezzi iconici dei maestri italiani e opere d’arte create ad hoc. L'hotel dispone di 25 camere divise in 7 categorie, con affaccio sul mare o sul cuore del pittoresco borgo di Laigueglia. Il ristorante e l'area bar fronte mare, aperti anche agli ospiti esterni, propongono, a pranzo e a cena, un mix di sapori liguri, cucina tradizionale italiana e creazioni d’avanguardia. La spiaggia privata rievoca il fascino degli anni Sessanta, con 40 ombrelloni e sdraio di design dai toni del beige e verde salvia.