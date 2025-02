Il folpo protagonista. Una sfida tra 11 chef

La grande tradizione del folpo rivive nella Fiera a lui dedicata a Noventa Padovana, in provincia di Padova. Evento, risalente al 1862, che celebra appunto il moscardino grigio proveniente dalla vicina laguna di Venezia.

La manifestazione – che si svolge solitamente nella quarta domenica di ottobre – quest’anno sarà preceduta dal progetto Il Piatto di Noventa Padovana, finalizzato alla valorizzazione a 360 gradi del folpo e del territorio, in collaborazione con l’Assessorato alla Fiera del folpo del Comune noventano e il Distretto Territoriale.

Undici ristoratori locali si esibiranno nella preparazione della ricetta tradizionale del folpo, che deve essere bollito in acqua aromatizzata con vino rosso, alloro, cipolle, carote e un mix di verdure. Una giuria tecnica e popolare assegnerà un punteggio a ogni partecipante e i primi tre, in classifica si sfideranno a fine marzo per decretare chi sarà l’ambassador del folpo di Noventa.

"Siamo orgogliosi – il sindaco della cittadina spiega Marcello Bano – di aver organizzato il concorso, che mira a far conoscere il folpo a livello nazionale. La valorizzazione è iniziata tre anni fa con le numerose innovazioni apportate alla Fiera del Folpo, sempre nel rispetto della nostra grande tradizione e del territorio, passando per il gemellaggio suggellato lo scorso anno con la città galiziana di Carballino, che ha portato Noventa Padovana in un’ottica europea".