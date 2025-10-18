Il Carmignano Docg con la storia nel calice. Artimino: che autunno!

di Laura De Benedetti Cosimo III de’ Medici non avrebbe potuto neanche lontanamente immaginare che nel 2025 turisti provenienti dall’Italia e dal mondo, Americhe comprese, si sarebbero recati nelle sue vigne per trascorrere una giornata raccogliendo l’uva e banchettare tra i filari. Ciò non vuol dire che non fu lungimirante, così come i suoi illustri predecessori. Fu proprio Cosimo III, nel 1716, infatti a istituire per primo un disciplinare ante litteram che definiva quella che oggi chiameremmo ‘denominazione di origine controllata’ dei prodotti vinicoli.

Lo scopo era codificare la produzione del vino della zona del Carmignano (Prato), rinomata anche per il suo olio Evo. Un territorio di oltre mille ettari dove il Granduca Ferdinando I de’ Medici aveva fatto costruire, tra il 1596 e il 1600, nei pressi di Artumes, antico insediamento etrusco, divenuto poi il borgo medioevale Artemino, ’La Ferdinanda’, conosciuta anche come Villa dei Cento Camini, splendida magione, ancora intatta, oggi patrimonio Unesco. Fu Ferdinando II, nel 1626, a realizzare in quell’area il Barco Reale, una grande riserva di caccia racchiusa da mura, oggi regno di biodiversità. Poi spettò a Cosimo tutelare il vino locale. Oggi la tenuta, di 730 ettari, di cui 80 a vite, è della famiglia Olmo (fu acquistata nel 1989 da Giuseppe Olmo, celebre ciclista degli anni ’30, atleta olimpico, imprenditore e filantropo).

Oggi, sono mutati i costumi: la Villa medicea oggi ospita matrimoni ed eventi, la rinascimentale Paggeria è divenuta sede dell’Hotel Artimino Meliá collection, con camere e appartamenti ricavati nel borgo, oggi albergo diffuso. Segno dei tempi anche piscine, ristoranti gourmet e Spa. A cui si aggiunge il gioiello del Museo etrusco, con gli straordinari manufatti rinvenuti in loco. Il fil rouge che funge da legame attraverso il tempo, invece, sono i filari, la produzione di vino, e non solo.

Per la vendemmia, forbici alla mano, i turisti possono raccogliere qualche cesta di uve e poi assaggiare, sulla tavola imbandita tra i vitigni, fichi, formaggi e salumi col pane toscano, sorseggiando un Artumes, un Poggilarca (Carmignano) o il pluripremiato Grumarello (Carmignano Riserva 2021 è un vino premiato coi Tre Bicchieri nella Guida vini 2026 di Gambero Rosso) della cantina locale, grazie al ‘Doc’ di Cosimo che ne ha preservato la produzione. Per poi sperimentare la wineterapy nella Spa dove, dopo un trattamento viso ‘cabernet’ o ‘sangiovese’, è possibile immergersi in una tinozza di legno per un bagno antiossidante con sali minerali ai polifenoli d’uva, studiati e prodotti a km zero da Andrea Bocelli, nella linea di Enocosmesi Made in Tuscany, Lajatica.