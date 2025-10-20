Guida Gambero Rosso 2026: le Tre Forchette dei ristoranti, i Tre Gamberi delle osterie e tutti i premiati per categoria

D opo i migliori vini d'Italia, presentati pochi giorni fa, ecco i migliori ristoranti (ma anche osterie, wine bar e bistrot e molte altre categorie) segnalati dal Gambero Rosso 2026 nella Guida Ristoranti d'Italia 2026. Tra i 2600 locali recensiti lungo tutta la Penisola in un anno di lavoro da oltre 100 professionisti indipendenti, coordinati da Valentina Marino e Annalisa Zordan, spiccano il migliore ristorante dell'anno, i ristoranti premiati con Tre forchette, segno di massima qualità, le osterie con Tre Gamberi, e via dicendo per un totale di 19 categorie.

Tra le 19 categorie spicca il premio Ristorante dell'Anno va a Trattoria La Madia a Brione, in Lombardia, dove Michele Valotti si è fatto portavoce di una trattoria che diventa pura avanguardia e ricerca; mentre il premio Menu Degustazione è stato assegnato a Jacopo Ticchi (Da Lucio) , grazie ad un'idea che rompe le formalità e rimette al centro la necessità di condividere il piacere della tavola.

Sono 55 i ristoranti che hanno ottenuto le Tre Forchette : massimo rating in termini di eccellenza per le cucine d'autore. In testa alla classifica ci sono Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura, Piazza Duomo con Enrico Crippa e Ristorante Reale di Niko Romito che svettano a 97/100. Cinque sono le nuove Tre Forchette : Contrada Bricconi e Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta. La classifica secondo il punteggio

Punteggio 97/100

Osteria Francescana, Modena

Piazza Duomo, Alba [CN]

Reale, Castel di Sangro [AQ]

Punteggio 96/100

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico [BZ]

Punteggio 95/100

Uliassi, Senigallia [AN]

Punteggio 94/100

Le Calandre, Rubano [PD]

Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona

Madonnina del Pescatore, Senigallia [AN]

Il Pagliaccio, Roma

La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri, Roma

Punteggio 93/100

Agli Amici dal 1887, Udine

Cracco in Galleria, Milano Duomo, Ragusa Imàgo dell'Hotel Hassler, Roma

Pascucci al Porticciolo, Fiumicino [RM]

Enoteca Pinchiorri, Firenze

Quattro Passi, Massa Lubrense [NA]

Torre del Saracino, Vico Equense [NA]

Villa Crespi, Orta San Giulio [NO]

Da Vittorio, Brusaporto [BG]

Punteggio 92/100

D'O, Cornaredo [MI]

Dina, Gussago [BS]

Guido, Serralunga d'Alba [CN]

Seta di Antonio Guida, Milano

La Trota, Rivodutri [RI]

Punteggio 91/100

Antica Corona Reale, Cervere [CN] Antica Osteria Cera, Campagna Lupia [VE]

Enrico Bartolini al Mudec, Milano

Da Caino, Montemerano [GR]

Danì Maison, Ischia [NA]

Enoteca La Torre Villa Laetitia, Roma

Harry's Piccolo, Trieste

Krèsios, Telese Terme [BN]

Lido 84, Gardone Riviera [BS]

La Madia, Licata [AG]

Miramonti l'Altro, Concesio [BS]

La Peca, Lonigo [VI]

I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano [ME]

Punteggio 90/100

Andrea Aprea Ristorante, Milano

L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio [GO]

Berton, Milano

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta [BG]

DaGorini, Bagno di Romagna [FC]

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense [NA]

Taverna Estia, Brusciano [NA]

Dalla Gioconda, Gabicce Mare [PU]

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma

Laite, Sappada [UD]

Il Luogo Aimo e Nadia, Milano

Ristorante Marotta, Castel Campagnano [CE]

Pashà, Polignano a Mare [BA]

Dal Pescatore Santini, Canneto sull'Oglio [MN]

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio [LU]

Villa Maiella, Guardiagrele [CH]

Ristorante Zia, Roma

L'elenco delle Tre Forchette Gambero rosso per regione Lombardia

Enrico Bartolini al Mudec, Milano

Andrea Aprea Ristorante, Milano

Berton, Milano

Il Luogo Aimo e Nadia, Milano

Contrada Bricconi, Oltressenda Alta [BG]

Dal Pescatore Santini, Canneto sull'Oglio [MN]

Miramonti l'Altro, Concesio [BS]

Lido 84, Gardone Riviera [BS]

Veneto

La Peca, Lonigo [VI] Antica Osteria Cera, Campagna Lupia [VE]

Friuli Venezia Giulia

L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio [GO]

Laite, Sappada [UD]

Emilia-Romagna

DaGorini, Bagno di Romagna [FC]

Toscana

Da Caino, Montemerano [GR]

Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio [LU]

Marche

Dalla Gioconda, Gabicce Mare [PU]

Abruzzo

Villa Maiella, Guardiagrele [CH]

Campania

Don Alfonso 1890, Massa Lubrense [NA]

Taverna Estia, Brusciano [NA]

Ristorante Marotta, Castel Campagnano [CE]

Krèsios, Telese Terme [BN]

Puglia

Pashà, Polignano a Mare [BA]

Lazio

Enoteca La Torre Villa Laetitia, Roma

Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma

Ristorante Zia, Roma

Sicilia

La Madia, Licata [AG]

Campania (isole)

Danì Maison, Ischia [NA]

Sicilia (isole)

I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano [ME]

Friuli Venezia Giulia (Trieste)

Harry's Piccolo, Trieste

Grande fermento per le migliori trattorie d'Italia contraddistinte dai Tre Gamberi , con ben 7 nuovi ingressi: 4 Archi, Trattoria Del Cimino dal 1895, Osteria La Grandissima, Osteria dei Maltagliati, Santo Palato, I sapori di Marianna, Villa Rosa - La Casa di Lella.

Piemonte

La Piola, Alba [CN]

Lombardia

Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano [MI]

Osteria Lagrandissima, Milano

Trippa, Milano

Caffè La Crepa, Isola Dovarese [CR]

La Madia, Brione [BS]

Osteria della Villetta dal 1900, Palazzolo sull'Oglio [BS]

Trattoria Visconti dal 1932, Ambivere [BG]

Trentino-Alto Adige

Lerchner's a Runggen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen [BZ]

Maso Pretz, Val di Vizze [BZ]

Liguria

La Brinca, Ne [GE]

Emilia-Romagna

Da Amerigo, Valsamoggia [BO]

Antica Osteria del Mirasole con Locanda, San Giovanni in Persiceto [BO]

All'Osteria Bottega, Bologna

Locanda Mariella, Calestano [PR]

Ai Due Platani, Parma

Ostreria Fratelli Pavesi, Podenzano [PC]

La Sangiovesa, Santarcangelo di Romagna [RN]

Toscana

Da Burde, Firenze

Futura Osteria, Monteriggioni [SI]

Marche

Agra Mater, Colmurano [MC]

Vino e Cibo, Senigallia [AN]

Umbria

Il Capanno, Spoleto [PG]

Stella, Perugia

Lazio

L'Arcangelo Vino e Cucina, Roma

Grappolo d'Oro, Roma

Santo Palato, Roma

Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano [RM]

Nú Trattoria Italiana dal 1960, Acuto [FR]

Buccia, Sabaudia [LT]

Trattoria del Cimino dal 1895, Caprarola [VT]

Campania

Al Convento - Casa Torrente, Cetara [SA]

Angiolina, Pisciotta [SA]

Lo Stuzzichino, Massa Lubrense [NA]

Villa Rosa - La casa di Lella, Vico Equense [NA]

Basilicata

I Sapori di Marianna, Maratea [PZ]

Puglia

Antichi Sapori, Andria [BT]

Masseria Barbera, Minervino Murge [BT]

Taverna del Porto, Tricase [LE]

Calabria

La Tavernetta al San Lorenzo si Alberga, Spezzano della Sila [CS]

Sicilia

4 Archi, Milo [CT]

Buatta Cucina Popolana, Palermo

Tischi Toschi, Taormina [ME]

Sardegna

Abbamele Osteria, Mamoiada [NU]

Arieddas - La Cucina della Marmilla, Sanluri [SU]

Friuli Venezia Giulia

Nerodiseppia, Trieste

Abruzzo

Osteria dei Maltagliati, Torano Nuovo [TE]

Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi [TE]

Sono 14 i wine bar premiati con le Tre Bottiglie , vero e proprio omaggio ai locali dove vino e cucina dialogano, creando nuove occasioni d'incontro, di gusto e di sperimentazione.

L'elenco Tre Bottiglie per Regione Veneto

Antica Bottega del Vino, Verona

Enoteca della Valpolicella, Fumane [VR]

Emilia-Romagna

La Baita, Faenza [RA]

Lombardia

CIZ - Cantina e Cucina, Milano

Piemonte

I Cugini di Torino, Nizza Monferrato [AT]

Lazio

Del Gatto, Anzio [RM]

ilwinebar Trimani, Roma

Salumeria Roscioli, Roma

Enoteca Quattro Ruote, Montalto di Castro [VT]

Campania

Garofalo Wine 1876, Avellino

Toscana

Vini Innocenti, Poggibonsi [SI]

L'Enoteca Marcucci, Pietrasanta [LU]

Friuli Venezia Giulia

Da Nando, Mortegliano [UD]

Sicilia

Vinoveritas, Palermo

Sono 9 i locali di ispirazione internazionale che hanno ottenuto i Tre Mappamondi. Lombardia

Ba Restaurant, Milano

Gong Oriental Attitude, Milano

Ristorante IYO, Milano

Toscana

Il Gusto di Xinge, Firenze

Moi Omakase, Prato

Lazio

Kohaku, Roma

Nomisan, Roma

Campania

Vero - Omakase Rooftop, Nola [NA]

Umbria

Il Vizio all'Hotel Quattrotorri, Perugia

Il premio Tre Tavole è assegnato a 13 bistrot italiani che sanno mescolare rigore e spensieratezza, inglobando gastronomia, pescherie e macellerie con formati innovativi.

Emilia-Romagna

Ahimè, Bologna

Franceschetta58, Modena

Toscana

Caffè dell'Oro, Firenze

Veneto

Al Callianino, Montecchia di Crosara [VR]

Nidaba, Montebelluna [TV] Lazio

Baccano, Roma

Lombardia

Lanzani Bottega & Bistrot, Brescia

Silvano Vini e Cibi al Banco, Milano

Marche

Osteria SanBiagio, Fabriano [AN]

Puglia

Osteria Origano, Palmariggi [LE]

Piemonte

Scannabue, Torino

Sorì, Cuneo

Premi speciali Acqua Panna San Pellegrino cuoco emergente

Ristorante Nin, Brenzone sul Garda (VR)

Andrea De Lillo

Premi speciali Partesa la novità dell'anno

Arso Orvieto (Tersi)

Premi speciali Castello Monte Vibiano il ristorante dell'anno

La Madia, Brione (BS)

Premi speciali Pastificio dei Campi miglior proposta di piatti di pasta

Dina, Gussago (BS)

Premi speciali Petra Molino Quaglia, miglior pane in tavola

Sottovoce del Vista Lago di Como, Como

Premi speciali Frantoio di Santa Téa, ristorante che valorizza al meglio olio Evo italiano

Casaleali, Puegnago del Garda (BS)

Premi speciali Goeldlin Chef menu degustazione dell'anno

Da Lucio, Rimini

Premi speciali Consorzio Vini Alto Adige per la miglior proposta vegetariana

Due Camini a Borgo Egnazia, Fasano (BR)

Premi speciali Ice Team 1927 Cattabriga miglior gelato al ristorante

Lunasia dell'Hotel Plaza e de Russie, Viareggio (LU)

Premi speciali La Bella Estate Vite Colte i patry chef dell'anno

Alessio Billeci, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (BZ)

Michael Boivin, Campo del Drago al Rosewood Hotel Castiglion del Bosco, Montalcino (SI)

Federico Marrone, Da Lincosta, L'Aquila

Premi speciali Cantine Florio miglior carta dei vini

San Domenico, Imola (BO)

Premi speciali Ruggeri & C. miglior proposta al bicchiere

Villa Maiella, Guardiagrele (CH)

Premi speciali Bibite Sanpellegrino miglior proposta di bere miscelato

Eaté by The Sense Experience Resort, Follonica (GR)

Premi speciali Casolaro Hotellerie miglior ospitalità

Bu:r, Milano

Premi speciali Roberto Sarotto miglior sommelier

Clizia Zuin Atto di Vito Mollica, Palazzo Portinari Salviati, Firenze

Premi speciali Krombacher Nessuno spreco alimentare

Bottega Culinaria, San Vito Chietino (CH)

Premi speciali Cesari - Valpolicella per qualità-prezzo

Le Vigneron, Arvier [AO]

Le Rocche - Osteria a Treiso, Treiso [CN]

Piccolo Ristorante, Sarzana [SP]

Opinabile, Brescia

Toni del Spin, Treviso

Apollonia, Nalles/Nals [BZ]

Osteria agli Antenati, San Lorenzo Isontino [GO]

DaGorini, Bagno di Romagna [FC]

Osteria Le Panzanelle, Radda in Chianti [SI]

Hostaria Santa Lucia, Jesi [AN]

Luce, Perugia

UMA Roma, Roma

Zenobi, Colonnella [TE]

Osteria del Borgo, Larino [CB]

Acqua e Sale, Scafati [SA]

Taverna del Porto, Tricase [LE]

I Sapori di Marianna, Maratea [PZ]

Agorà, Rende [CS]

Casa & Putia, Messina

Cucina mangia, Cagliari Premi speciali Inalpi, Tradizione Futura

Guida Malteno, Piccolo Ristorante, Sarzana [SP]

Lorenzo di Bari, Due Spade, Cernusco sul Naviglio [MI]

Andrea Serafini, Casa Serafini, Borgo Tossignano [BO]

Elisa Masoni, Molino Trattoria Moderna, Calenzano [FI]

Paolo Paniccia, Contrada San Savino, Civitanova Marche [MC]

Anastasia Paris, Futura, Roma Salvatore Giugliano, Mimì alla Ferrovia, Napoli

Diana Pia Pignatelli, Le Caselle, Rignano Garganico [FG]

Libero Ratti, Hotel Il Rifugio dell'Elda, Monte Sant'Angelo [FG]

Antonio Minuti, Ethica Chef's Table and Garden, Taormina [ME] Premio speciale Kimbo miglior ristorante italiano

Ristorante Clara, Bangkok