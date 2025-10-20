Guida Gambero Rosso 2026: le Tre Forchette dei ristoranti, i Tre Gamberi delle osterie e tutti i premiati per categoria
È a Brione, in Lombardia, il Ristorante dell'Anno nella Guida Ristoranti d'Italia 2026. Tra gli chef grande ritorno in testa di Massimo Bottura, accanto a Enrico Crippa e Niko Romito. Cinque le new entry nella prestigiosa classifica tra i ristoranti gourmet, 7 le osterie
Dopo i migliori vini d'Italia, presentati pochi giorni fa, ecco i migliori ristoranti (ma anche osterie, wine bar e bistrot e molte altre categorie) segnalati dal Gambero Rosso 2026 nella Guida Ristoranti d'Italia 2026. Tra i 2600 locali recensiti lungo tutta la Penisola in un anno di lavoro da oltre 100 professionisti indipendenti, coordinati da Valentina Marino e Annalisa Zordan, spiccano il migliore ristorante dell'anno, i ristoranti premiati con Tre forchette, segno di massima qualità, le osterie con Tre Gamberi, e via dicendo per un totale di 19 categorie.
Ristorante dell'Anno: la Madia
Tra le 19 categorie spicca il premio Ristorante dell'Anno va a Trattoria La Madia a Brione, in Lombardia, dove Michele Valotti si è fatto portavoce di una trattoria che diventa pura avanguardia e ricerca; mentre il premio Menu Degustazione è stato assegnato a Jacopo Ticchi (Da Lucio), grazie ad un'idea che rompe le formalità e rimette al centro la necessità di condividere il piacere della tavola.
Gambero Rosso 2026, tutti i ristoranti Tre Forchette
Sono 55 i ristoranti che hanno ottenuto le Tre Forchette : massimo rating in termini di eccellenza per le cucine d'autore. In testa alla classifica ci sono Osteria Francescana dello chef Massimo Bottura, Piazza Duomo con Enrico Crippa e Ristorante Reale di Niko Romito che svettano a 97/100. Cinque sono le nuove Tre Forchette : Contrada Bricconi e Il Luogo Aimo e Nadia, Villa Maiella, Zia e Marotta. La classifica secondo il punteggio
Punteggio 97/100
Osteria Francescana, Modena
Piazza Duomo, Alba [CN]
Reale, Castel di Sangro [AQ]
Punteggio 96/100
Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico [BZ]
Punteggio 95/100
Uliassi, Senigallia [AN]
Punteggio 94/100
Le Calandre, Rubano [PD]
Casa Perbellini 12 Apostoli, Verona
Madonnina del Pescatore, Senigallia [AN]
Il Pagliaccio, Roma
La Pergola dell'Hotel Rome Cavalieri, Roma
Punteggio 93/100
Agli Amici dal 1887, Udine
Cracco in Galleria, Milano Duomo, Ragusa Imàgo dell'Hotel Hassler, Roma
Pascucci al Porticciolo, Fiumicino [RM]
Enoteca Pinchiorri, Firenze
Quattro Passi, Massa Lubrense [NA]
Torre del Saracino, Vico Equense [NA]
Villa Crespi, Orta San Giulio [NO]
Da Vittorio, Brusaporto [BG]
Punteggio 92/100
D'O, Cornaredo [MI]
Dina, Gussago [BS]
Guido, Serralunga d'Alba [CN]
Seta di Antonio Guida, Milano
La Trota, Rivodutri [RI]
Punteggio 91/100
Antica Corona Reale, Cervere [CN] Antica Osteria Cera, Campagna Lupia [VE]
Enrico Bartolini al Mudec, Milano
Da Caino, Montemerano [GR]
Danì Maison, Ischia [NA]
Enoteca La Torre Villa Laetitia, Roma
Harry's Piccolo, Trieste
Krèsios, Telese Terme [BN]
Lido 84, Gardone Riviera [BS]
La Madia, Licata [AG]
Miramonti l'Altro, Concesio [BS]
La Peca, Lonigo [VI]
I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano [ME]
Punteggio 90/100
Andrea Aprea Ristorante, Milano
L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio [GO]
Berton, Milano
Contrada Bricconi, Oltressenda Alta [BG]
DaGorini, Bagno di Romagna [FC]
Don Alfonso 1890, Massa Lubrense [NA]
Taverna Estia, Brusciano [NA]
Dalla Gioconda, Gabicce Mare [PU]
Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma
Laite, Sappada [UD]
Il Luogo Aimo e Nadia, Milano
Ristorante Marotta, Castel Campagnano [CE]
Pashà, Polignano a Mare [BA]
Dal Pescatore Santini, Canneto sull'Oglio [MN]
Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio [LU]
Villa Maiella, Guardiagrele [CH]
Ristorante Zia, Roma
L'elenco delle Tre Forchette Gambero rosso per regione Lombardia
Enrico Bartolini al Mudec, Milano
Andrea Aprea Ristorante, Milano
Berton, Milano
Il Luogo Aimo e Nadia, Milano
Contrada Bricconi, Oltressenda Alta [BG]
Dal Pescatore Santini, Canneto sull'Oglio [MN]
Miramonti l'Altro, Concesio [BS]
Lido 84, Gardone Riviera [BS]
Veneto
La Peca, Lonigo [VI] Antica Osteria Cera, Campagna Lupia [VE]
Friuli Venezia Giulia
L'Argine a Vencò, Dolegna del Collio [GO]
Laite, Sappada [UD]
Emilia-Romagna
DaGorini, Bagno di Romagna [FC]
Toscana
Da Caino, Montemerano [GR]
Il Piccolo Principe del Grand Hotel Principe di Piemonte, Viareggio [LU]
Marche
Dalla Gioconda, Gabicce Mare [PU]
Abruzzo
Villa Maiella, Guardiagrele [CH]
Campania
Don Alfonso 1890, Massa Lubrense [NA]
Taverna Estia, Brusciano [NA]
Ristorante Marotta, Castel Campagnano [CE]
Krèsios, Telese Terme [BN]
Puglia
Pashà, Polignano a Mare [BA]
Lazio
Enoteca La Torre Villa Laetitia, Roma
Idylio by Apreda del The Pantheon Iconic Rome Hotel, Roma
Ristorante Zia, Roma
Sicilia
La Madia, Licata [AG]
Campania (isole)
Danì Maison, Ischia [NA]
Sicilia (isole)
I Tenerumi del Therasia Resort, Vulcano [ME]
Friuli Venezia Giulia (Trieste)
Harry's Piccolo, Trieste
Gambero Rosso 2026, tutte le osterie Tre Gamberi
Grande fermento per le migliori trattorie d'Italia contraddistinte dai Tre Gamberi , con ben 7 nuovi ingressi: 4 Archi, Trattoria Del Cimino dal 1895, Osteria La Grandissima, Osteria dei Maltagliati, Santo Palato, I sapori di Marianna, Villa Rosa - La Casa di Lella.
Piemonte
La Piola, Alba [CN]
Lombardia
Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano [MI]
Osteria Lagrandissima, Milano
Trippa, Milano
Caffè La Crepa, Isola Dovarese [CR]
La Madia, Brione [BS]
Osteria della Villetta dal 1900, Palazzolo sull'Oglio [BS]
Trattoria Visconti dal 1932, Ambivere [BG]
Trentino-Alto Adige
Lerchner's a Runggen, San Lorenzo di Sebato/Sankt Lorenzen [BZ]
Maso Pretz, Val di Vizze [BZ]
Liguria
La Brinca, Ne [GE]
Emilia-Romagna
Da Amerigo, Valsamoggia [BO]
Antica Osteria del Mirasole con Locanda, San Giovanni in Persiceto [BO]
All'Osteria Bottega, Bologna
Locanda Mariella, Calestano [PR]
Ai Due Platani, Parma
Ostreria Fratelli Pavesi, Podenzano [PC]
La Sangiovesa, Santarcangelo di Romagna [RN]
Toscana
Da Burde, Firenze
Futura Osteria, Monteriggioni [SI]
Marche
Agra Mater, Colmurano [MC]
Vino e Cibo, Senigallia [AN]
Umbria
Il Capanno, Spoleto [PG]
Stella, Perugia
Lazio
L'Arcangelo Vino e Cucina, Roma
Grappolo d'Oro, Roma
Santo Palato, Roma
Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano [RM]
Nú Trattoria Italiana dal 1960, Acuto [FR]
Buccia, Sabaudia [LT]
Trattoria del Cimino dal 1895, Caprarola [VT]
Campania
Al Convento - Casa Torrente, Cetara [SA]
Angiolina, Pisciotta [SA]
Lo Stuzzichino, Massa Lubrense [NA]
Villa Rosa - La casa di Lella, Vico Equense [NA]
Basilicata
I Sapori di Marianna, Maratea [PZ]
Puglia
Antichi Sapori, Andria [BT]
Masseria Barbera, Minervino Murge [BT]
Taverna del Porto, Tricase [LE]
Calabria
La Tavernetta al San Lorenzo si Alberga, Spezzano della Sila [CS]
Sicilia
4 Archi, Milo [CT]
Buatta Cucina Popolana, Palermo
Tischi Toschi, Taormina [ME]
Sardegna
Abbamele Osteria, Mamoiada [NU]
Arieddas - La Cucina della Marmilla, Sanluri [SU]
Friuli Venezia Giulia
Nerodiseppia, Trieste
Abruzzo
Osteria dei Maltagliati, Torano Nuovo [TE]
Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi [TE]
Gambero Rosso 2026, tutte le Tre Bottiglie
Sono 14 i wine bar premiati con le Tre Bottiglie , vero e proprio omaggio ai locali dove vino e cucina dialogano, creando nuove occasioni d'incontro, di gusto e di sperimentazione.
L'elenco Tre Bottiglie per Regione Veneto
Antica Bottega del Vino, Verona
Enoteca della Valpolicella, Fumane [VR]
Emilia-Romagna
La Baita, Faenza [RA]
Lombardia
CIZ - Cantina e Cucina, Milano
Piemonte
I Cugini di Torino, Nizza Monferrato [AT]
Lazio
Del Gatto, Anzio [RM]
ilwinebar Trimani, Roma
Salumeria Roscioli, Roma
Enoteca Quattro Ruote, Montalto di Castro [VT]
Campania
Garofalo Wine 1876, Avellino
Toscana
Vini Innocenti, Poggibonsi [SI]
L'Enoteca Marcucci, Pietrasanta [LU]
Friuli Venezia Giulia
Da Nando, Mortegliano [UD]
Sicilia
Vinoveritas, Palermo
Gambero Rosso 2026, tutti i Tre Mappamondi
Sono 9 i locali di ispirazione internazionale che hanno ottenuto i Tre Mappamondi. Lombardia
Ba Restaurant, Milano
Gong Oriental Attitude, Milano
Ristorante IYO, Milano
Toscana
Il Gusto di Xinge, Firenze
Moi Omakase, Prato
Lazio
Kohaku, Roma
Nomisan, Roma
Campania
Vero - Omakase Rooftop, Nola [NA]
Umbria
Il Vizio all'Hotel Quattrotorri, Perugia
Gambero Rosso 2026, tutte le Tre Tavole
Il premio Tre Tavole è assegnato a 13 bistrot italiani che sanno mescolare rigore e spensieratezza, inglobando gastronomia, pescherie e macellerie con formati innovativi.
Emilia-Romagna
Ahimè, Bologna
Franceschetta58, Modena
Toscana
Caffè dell'Oro, Firenze
Veneto
Al Callianino, Montecchia di Crosara [VR]
Nidaba, Montebelluna [TV] Lazio
Baccano, Roma
Lombardia
Lanzani Bottega & Bistrot, Brescia
Silvano Vini e Cibi al Banco, Milano
Marche
Osteria SanBiagio, Fabriano [AN]
Puglia
Osteria Origano, Palmariggi [LE]
Piemonte
Scannabue, Torino
Sorì, Cuneo
Gambero Rosso 2026, tutti i Premi speciali, per categoria
Premi speciali Acqua Panna San Pellegrino cuoco emergente
Ristorante Nin, Brenzone sul Garda (VR)
Andrea De Lillo
Premi speciali Partesa la novità dell'anno
Arso Orvieto (Tersi)
Premi speciali Castello Monte Vibiano il ristorante dell'anno
La Madia, Brione (BS)
Premi speciali Pastificio dei Campi miglior proposta di piatti di pasta
Dina, Gussago (BS)
Premi speciali Petra Molino Quaglia, miglior pane in tavola
Sottovoce del Vista Lago di Como, Como
Premi speciali Frantoio di Santa Téa, ristorante che valorizza al meglio olio Evo italiano
Casaleali, Puegnago del Garda (BS)
Premi speciali Goeldlin Chef menu degustazione dell'anno
Da Lucio, Rimini
Premi speciali Consorzio Vini Alto Adige per la miglior proposta vegetariana
Due Camini a Borgo Egnazia, Fasano (BR)
Premi speciali Ice Team 1927 Cattabriga miglior gelato al ristorante
Lunasia dell'Hotel Plaza e de Russie, Viareggio (LU)
Premi speciali La Bella Estate Vite Colte i patry chef dell'anno
Alessio Billeci, Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico (BZ)
Michael Boivin, Campo del Drago al Rosewood Hotel Castiglion del Bosco, Montalcino (SI)
Federico Marrone, Da Lincosta, L'Aquila
Premi speciali Cantine Florio miglior carta dei vini
San Domenico, Imola (BO)
Premi speciali Ruggeri & C. miglior proposta al bicchiere
Villa Maiella, Guardiagrele (CH)
Premi speciali Bibite Sanpellegrino miglior proposta di bere miscelato
Eaté by The Sense Experience Resort, Follonica (GR)
Premi speciali Casolaro Hotellerie miglior ospitalità
Bu:r, Milano
Premi speciali Roberto Sarotto miglior sommelier
Clizia Zuin Atto di Vito Mollica, Palazzo Portinari Salviati, Firenze
Premi speciali Krombacher Nessuno spreco alimentare
Bottega Culinaria, San Vito Chietino (CH)
Premi speciali Cesari - Valpolicella per qualità-prezzo
Le Vigneron, Arvier [AO]
Le Rocche - Osteria a Treiso, Treiso [CN]
Piccolo Ristorante, Sarzana [SP]
Opinabile, Brescia
Toni del Spin, Treviso
Apollonia, Nalles/Nals [BZ]
Osteria agli Antenati, San Lorenzo Isontino [GO]
DaGorini, Bagno di Romagna [FC]
Osteria Le Panzanelle, Radda in Chianti [SI]
Hostaria Santa Lucia, Jesi [AN]
Luce, Perugia
UMA Roma, Roma
Zenobi, Colonnella [TE]
Osteria del Borgo, Larino [CB]
Acqua e Sale, Scafati [SA]
Taverna del Porto, Tricase [LE]
I Sapori di Marianna, Maratea [PZ]
Agorà, Rende [CS]
Casa & Putia, Messina
Cucina mangia, Cagliari Premi speciali Inalpi, Tradizione Futura
Guida Malteno, Piccolo Ristorante, Sarzana [SP]
Lorenzo di Bari, Due Spade, Cernusco sul Naviglio [MI]
Andrea Serafini, Casa Serafini, Borgo Tossignano [BO]
Elisa Masoni, Molino Trattoria Moderna, Calenzano [FI]
Paolo Paniccia, Contrada San Savino, Civitanova Marche [MC]
Anastasia Paris, Futura, Roma Salvatore Giugliano, Mimì alla Ferrovia, Napoli
Diana Pia Pignatelli, Le Caselle, Rignano Garganico [FG]
Libero Ratti, Hotel Il Rifugio dell'Elda, Monte Sant'Angelo [FG]
Antonio Minuti, Ethica Chef's Table and Garden, Taormina [ME] Premio speciale Kimbo miglior ristorante italiano
Ristorante Clara, Bangkok
Novità e premi internazionali
Tra le novità di quest'anno, anche l'inserimento degli agriturismi , che sempre più spesso celano grandi trattorie, inaspettati fine dining o raffinati bistrot, così come una sezione di consigli di viaggio a inizio regione completamente rinnovata per orientare il lettore. Una sezione speciale viene riservata, per la prima volta, alla ristorazione italiana all'estero , portavoce di un'identità gastronomica semplice, unica e riconoscibile ovunque ci si trovi: in questo senso spicca Clara a Bangkok dello chef Christian Martena , il cui premio come miglior ristorante italiano all'estero è stato consegnato da Kimbo. "Abbiamo costruito una vera e propria mappa dei sapori e dei territori italiani, con un livello di copertura incredibile grazie a oltre 100 professionisti che vivono questo lavoro come una missione. Amiamo raccontare la cucina italiana nella sua incredibile complessità, valorizzando insieme grandi trattorie e raffinate cucine d'autore. Il tema forte che esce da quest'edizione è la sostenibilità umana: la felicità dei clienti passa sempre più per quella dei lavoratori", ha commentato Lorenzo Ruggeri, direttore responsabile del Gambero Rosso. In apertura di presentazione, che si è tenuta al The Space Cinema Moderno di Roma, ha voluto ricordare Mara Severin , la sommelier di 31 anni morta lo scorso 7 luglio a Terracina, e Aimo Moroni , il grande chef milanese scomparso il 6 ottobre.