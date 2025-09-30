Festa del salame: Cremona celebra l’insaccato più antico e goloso

Le origini del salame si perdono nella notte dei tempi. Ma se in millenni persino precedenti la nascita di Cristo insaccare in un budello animale della carne tritata insaporita con numerose spezie e farla stagionare col sale era una necessità legata alla conservazione , dal Medioevo in poi in Italia emergono figure di produttori specializzati come quella dei Salsicciai e Lardaroli modenesi , con tanto di proprio disciplinare e negli Annales di Cavitelli pubblicati a Cremona nel 1583 viene descritta la preparazione di un insaccato, all'epoca cotto, mentre in seguito il salame come lo intendiamo oggi è crudo (fonte Museo della salumeria).

Oggi invece l'acquisto di un salame è solo una questione di gusto. Versatile e pronto ad essere tagliato a fette e servito in tavola su un bel tagliere oppure infilato in un panino è uno dei prodotti più conosciuti e amati dagli italiani, nelle sue molte varianti rispetto alla granatura dei tagli del maiale (e non solo), all'insaporimento, alla stagionatura.

Da sette anni la città di Cremona lo celebra con una festa dedicata che via via raccoglie sempre più produttori e consensi tra il pubblico che non si fa scappare l'occasione di poter assaggiare specialità diverse e acquistare quelle preferite.

L'edizione 2025 di quello che è considerato il re dei salumi si svolge dunque nel cuore della pianura padana dal 3 al 5 ottobre con un ricco programma di degustazioni, incontri con produttori e showcooking. Oltre ai momenti gastronomici, la città sarà inoltre animata da performance artistiche e installazioni che reinterpretano la cultura locale. Ed alcuni locali proporranno menù al salame.

Si comincia con Negroni , storico marchio simbolo della salumeria italiana, che guiderà il pubblico in un percorso a tappe. Si parte con il Negronetto Snack , una proposta pensata per chi ama il gusto intenso del salame in formato tascabile, comoda ma comunque ricca di carattere. A seguire, sarà il turno del Salame Cremona Igp , vero vanto del territorio, che racchiude in sé secoli di saperi norcini e sapori riconoscibili.

E infine, riflettori puntati sul Salame Milano , salume dalla macinatura finissima, gusto deciso e raffinato, realizzato secondo la storica ricetta milanese. Le degustazioni proseguiranno con l'azienda Ca' dell'Ora , sponsor della manifestazione, che proporrà una selezione di due salumi realizzati combinando l'esperienza artigianale con l'attenzione alla qualità delle materie prime.

Non mancheranno momenti di approfondimento, come quello a cura di La.Bu.Nat , azienda che dal 1981 lavora con il budello naturale , un elemento spesso poco conosciuto ma fondamentale in quanto “garantisce la traspirabilità, protegge i salumi durante la stagionatura e contribuisce allo sviluppo di profumi, aromi e colore, tutti segni di genuinità e autenticità”.

La Festa del Salame sarà anche il palcoscenico ideale per una serie di rassegne capaci di incuriosire anche i palati più esperti. “Insoliti Salami” è il ciclo dedicato agli insaccati fuori dagli schemi, come il salame di bufalo dell'Azienda Agricola Il Girasole , una realtà emiliana specializzata nella produzione di carne e salumi lavorati secondo metodi artigianali e tradizionali. Sarà poi la volta di “Pane, Salame e Mostarda” che porterà in scena panini gourmet, ideati dagli studenti dell'Istituto Einaudi , in cui tre tipologie di pane prodotto dal Gruppo Panificatori Assipan incontrano salumi selezionati e mostarde cremonesi , in un perfetto equilibrio tra sapori genuini e contaminazioni innovative.

Segue “Vino e Salame in Viaggio” che condurrà i partecipanti in un tour ideale d'Italia , con tappe enogastronomiche dedicare a salumi e vini regionali: la prima farà sosta in Piemonte , nella regione dell'Astigiano, con salame crudo di maiale nero e Freisa, un rosso fermo e profumato, raccontati direttamente dai produttori. Seguirà la Lombardia rappresentata dal salame dell'Azienda Butti che verrà servito con un vino tipico del lecchese e chiuderà la Sardegna con un viaggio sensoriale, guidato da Enrico Meloni, in cui i partecipanti avranno l'occasione di scoprire gli abbinamenti perfetti tra il salame dell'Azienda Gennargentu e il vino Cannonau.

Nel programma non mancano sorprese “one shot” pensate per stupire. Dal salame al gin, proposto da Tastafood in abbinamento al Gin Bugin , per un'esperienza intensa e raffinata, fino ai macarons salati al salame cremonese della Pasticceria Biancaneve , dove la pasticceria tradizionale si trasforma in un gioco di sapori inediti.

Ci sarà spazio anche per lo storytelling: Antica Corte Pallavicina , realtà storica guidata dalla famiglia Spigaroli, porterà il pubblico in un viaggio tra memoria, gusto e sapere contadino. Infine, per chi ama i sapori forti, l'appuntamento “A tutta 'Nduja” sarà una celebrazione del noto insaccato calabrese , protagonista di diverse preparazioni pensate per esaltare la sua anima piccante. Il programma completo su festadelsalamecremona.it