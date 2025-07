Estate nel segno del cacao. Quel dolce al cioccolato freschissimo e godurioso

Una buona notizia per gli estimatori che non dovranno più attendere la fine dell’estate per gustare un dolce ’cioccolatoso’, solitamente non adatto al grande caldo. La torta Pistocchi inventata da Cesare Marretti – chef noto al pubblico televisivo per le sue apparizioni a ’La Prova del cuoco’, è un dessert godurioso ma fresco, adattissimo per concludere una cena estiva tra amici.

"Il dolce prende il nome da Claudio Pistocchi, mio socio a Firenze negli anni ’90 – racconta Marretti –. Insieme gestivamo una gastronomia. In quel contesto nacque l’idea di creare una torta al cioccolato senza farina. Volevamo qualcosa di essenziale, puro, intenso. Cosi venne fuori una ganache composta soltanto da acqua, zucchero, cacao e cioccolato fondente. Una torta che si solidificava nel congelatore e che, passata nel cacao, poteva essere servita d’inverno, tenuta in frigorifero, come dolce al cucchiaio e d’estate, direttamente dal freezer, come un cremoso ghiacciolo al cioccolato. Negli anni successivi Claudio perfezionò la ricetta e creò un’azienda che porta il suo nome, considerata una delle eccellenze italiane nel mondo del cioccolato. Io, invece – allora ero molto giovane e partii per il Brasile – lasciando l’attività. Il merito per il percorso imprenditoriale è tutto suo, ma la ricetta originale resta con me".

Il dolce è inserito tra le proposte di Marretti nel locale nel Giardino del Cavaticcio a Bologna, dove lo chef toscano mette in pratica i fondamenti della sua cucina. "La qualità delle materie prime è determinante – conclude–. Il menu cambia ogni giorno, fatte salve la creatività e il gusto che serviamo in ogni piatto".

Loredana Del Ninno