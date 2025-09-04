Eat, Love, Julia: alla Mostra del Cinema di Venezia chef Tino Vettorello dedica un piatto a Julia Roberts

L’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conferma, ancora una volta, un crocevia di cultura, creatività e sapori. Dal 27 agosto al 6 settembre 2025, Venezia si trasforma in palcoscenico internazionale per il meglio della settima arte.

Con star del calibro di Julia Roberts, George Clooney, Emma Stone e Toni Servillo, la Mostra non si limita a celebrare il cinema: affronta sia temi urgenti e scomodi con una narrazione libera, restituendo alla città uno spessore culturale di altissimo livello, sia momenti enogastronomici legati al territorio veneto e alle sue straordinarie materie prime.

Mostra del Cinema di Venezia

Gastronomia e ospitalità: un festival multisensoriale

La Mostra del Cinema è anche un trionfo del gusto, un invito a gustare la bellezza in tutte le sue forme. I visitatori, tra una proiezione e l’altra, si immergono nei sapori della laguna, rendendo l’esperienza cinematografica un viaggio gastronomico. Da 16 anni alla guida delle aree ristorazione della Mostra del Cinema di Venezia, la Terrazza Biennale di fronte al Red Carpet e il ristorante del Palazzo del Casinò, c’è lo chef e imprenditore trevigiano, Tino Vettorello, che dal 2010 promuove la cucina locale con piatti dedicati alle star del cinema. Sedici edizioni, decine di piatti firmati e un solo filo conduttore: il racconto del cinema attraverso grandi menu. Il suo è un appuntamento fisso con il gusto e la narrazione che si rinnova anno dopo anno ispirandosi alla stagionalità e allo spirito delle grandi star.

“Essere alla Mostra del Cinema di Venezia per il sedicesimo anno consecutivo è un onore che rinnova ogni volta la stessa emozione. Venezia è una città unica, capace di parlare al mondo intero: un palcoscenico internazionale dove arte, cultura e bellezza si incontrano, e poter contribuire con la mia cucina a questo dialogo globale è un privilegio straordinario”, racconta Tino Vettorello.

Un piatto per Julia Roberts

Come ogni anno Tino Vettorello firma un piatto-omaggio per una star della Mostra. Dopo George Clooney, Penelope Cruz, Lady Gaga, Elodie, Paola Cortellesi, Monica Bellucci e Vasco Rossi, l’ispirazione arriva da Julia Roberts, al suo debutto alla kermesse del Lido con ‘After the Hunt’. Lo chef, che da anni studia le personalità degli artisti per raccontarle in forma gastronomica, ha creato per l’attrice ‘Eat, Love, Julia’ mutuando il nome del piatto dal celebre film ‘Eat Pray Love’ (‘Mangia prega ama’ nella traduzione italiana) interpretato da Julia Roberts nel 2010. Il piatto consiste in un bottone di rapa rossa ripieno di baccalà mantecato, servito su uno specchio di piselli e menta, con Morlacco del Grappa, peperone rosso ed erbe aromatiche.

il piatto Eat, Love, Julia

Come sempre lo chef non tradisce le sue origini venete creando piatti che includono prodotti rigorosamente del territorio. “Il piatto gioca con il colore, il carattere e la dolcezza di una grande interprete. Il rosso intenso della rapa richiama l’abito rosso che l’attrice indossava in Pretty Woman in una scena che ha segnato l’immaginario collettivo. In “Eat, Love, Julia” questo colore diventa il filo conduttore per unire dolcezza e carattere. L’impasto alla rapa del bottone racchiude la cremosità del baccalà mantecato, si appoggia alla freschezza di piselli e menta, trova forza nel Morlacco del Grappa e spinge con il gusto del peperone e dei germogli di piselli. È un omaggio alla sua eleganza naturale, alla sua energia e alla capacità di emozionare con autenticità. Una dedica sincera, come un biglietto di benvenuto”, spiega Chef Vettorello.

Tino Vettorello con il piatto 'Eat, Love, Julia'

Tra i piatti simbolo di questa edizione c’è anche Ostrica in Bolla, abbinata a un calice di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg che per celebrare l’82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia ha realizzata un’apposita etichetta in edizione. L’ostrica Rosa del Delta del Po è accompagnata da salicornia della laguna, gel di limone, polvere di lampone e cristalli di Prosecco: un piatto gustoso che si traduce al palato in una esplosione di sapori uniti dalla sapidità del mare e l’eleganza delle bollicine.

Tra le proposte più interessanti del menu 2025 spicca lo Spaghetto Felicità: a base di avana by Pasta Felicia, salsa fredda ai tre pomodori, bottarga di tonno, olio al basilico e cozze biologiche AquaBio. Un piatto adatto a chiunque, che incarna leggerezza ed equilibrio. Poi il granchio blu — protagonista di un sorprendente gazpacho all’anguria, datterino e salicornia — e il Nasone del Cavallino, varietà autoctona di pomodoro, servito in una composizione raffinata con burrata, acciughe del Cantabrico, cipolla di Tropea, capperi di Pantelleria e basilico fresco. Non mancano piatti che fondono eleganza e innovazione, come il Branzino Valle del Lovo accompagnato da carota affumicata, piselli e una spugna salata al lampone, oppure il Fritto della Laguna, che esalta le verdure croccanti degli orti del Cavallino in una versione leggera e irresistibile.

Per la cena, gli ospiti possono scegliere fra tre percorsi degustazione pensati per soddisfare ogni palato: Gold, Silver e Premium, ciascuno con una selezione curata di piatti che raccontano il territorio attraverso sapori autentici e accostamenti sorprendenti.

Alta cucina e visione imprenditoriale

Tino Vettorello non è soltanto uno chef di talento, ma anche un imprenditore lungimirante che ha saputo trasformare la passione per la cucina in un progetto articolato e internazionale. Oggi firma tre ristoranti distinti per stile e vocazione: Tino Gourmet a Farra di Soligo, cuore pulsante della sua creatività; Tino Jesolo, dedicato ai sapori del mare; e Tino Klagenfurt, un’osteria veneta che porta l’autenticità della tradizione italiana in Austria.

Nel menu del Tino Gourmet, disponibile tutto l’anno ad eccezione dei giorni della Mostra del Cinema, si trovano piatti ispirati alle grandi star internazionali che, nel corso degli anni, hanno lasciato un’impronta indelebile sul red carpet e nella memoria dello chef. Queste creazioni, frutto di incontri e suggestioni, sono oggi raccolte nel suggestivo percorso gastronomico intitolato Che Cinema!: un omaggio alla magia del cinema attraverso il linguaggio del gusto.

“È stato emozionante ricevere il suo iconico sorriso e le sue parole di gratitudine. Julia Roberts ha detto di sentirsi onorata e che è la prima volta che uno chef pensa a un piatto esclusivo per lei. Le ho spiegato che questo raviolo nasce dal desiderio di raccontare il suo carattere: dolce ma deciso, elegante e capace di lasciare un segno. Lei ha ascoltato con curiosità e mi ha promesso che, appena avrà l’occasione, verrà ad assaggiarlo”, ha raccontato Vettorello.