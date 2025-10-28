Disaronno compie 500 anni: confanetto limited edition e un cocktail inedito per celebrare l’iconico liquore italiano

Disaronno , il liquore italiano più amato al mondo, celebra un traguardo straordinario con il lancio di cinque bottiglie in edizione limitata create per il suo 500° anniversario .

A partire da novembre, le bottiglie Limited Edition saranno disponibili nelle principali insegne della grande distribuzione e nei locali di riferimento delle principali città italiane. Una collezione unica che celebra cinque secoli di Dolce Vita, passione, bellezza e stile.

1525, l'inizio della 'leggenda', a Saronno

L'origine del liquore Disaronno prende avio, secondo la leggenda, nel Rinascimento. Nel 1525, l'artista Bernardino Luini, brillante discepolo di Leonardo da Vinci, venne incaricato di dipingere un affresco della Madonna dei Miracoli a Saronno (dove l'affresco è ancora oggi esposto), in Lombardia. Per ritrarre la Madonna, scelse il volto di una locandiera del posto. Quest'ultima, come segno di gratitudine, preparò e donerà all'artista un fiasco pieno di un liquore ambrato, profumato e delicato, il liquore di Saronno, appunto. Nel 1600 molte famiglie distillavano i propri liquori e digestivi: Giovanni Reina riscoprì l'antica ricetta della locandiera e l'ha tramandata di generazione in generazione. Nei primi anni del XX secolo, Domenico Reina decise di aprire un negozio e un laboratorio nel cuore di Saronno , vicino al capolinea del tram a vapore proveniente da Milano: Il prodotto venne commercializzato come Amaretto di Saronno , diventando sempre più celebre, anche grazie all'idea di far realizzare una distintiva bottiglia quadrata da un vetraio di Murano. Dal 2001 il marchio è divenuto Disaronno Originale e commercializzato in 160 paesi nel mondo.

La Collezione 500 Anni Edizione Limitata

Ogni bottiglia della 500 Years Limited Edition custodisce lo stesso gusto originale e inconfondibile che ha reso celebre Disaronno in tutto il mondo: la ricetta rimane quella autentica, immutata nel tempo, garanzia di qualità e tradizione. Il liquore conquista con un aroma dolce e avvolgente, versatile da gustare liscio, con ghiaccio o negli iconici cocktail d'autore come Disaronno Spritz , Disaronno Sour o Godfather.

Il liquore italiano preferito al mondo

La collezione ad edizione limitata comprende cinque design unici – Passione, Bellezza, Dolce Vita, Stile ed Eleganza – ciascuno espressione di un valore fondamentale che ha definito Disaronno nei secoli. Insieme, incarnano le qualità che lo hanno reso un'icona mondiale e confermano il suo status di The World's Favorite Italian Liqueur.

L'immagine 'Dolce vita' del Disaronno original

Eleganti e da collezione, le bottiglie sono destinate a distinguersi sugli scaffali e vengono lanciati e distribuiti in tempo per diventare un regalo in vista della stagione natalizia.

500 anni declinati in stili diversi

500 anni di Passione : un atteggiamento e un'attenzione verso il mondo, alla ricerca dell'eccellenza. Una storia di passione che attraversa generazioni, paesi e cultura: una definizione che è considerata l'essenza di questo liquore che vanta 5 secoli di storia.

500 anni di Bellezza: un liquore plasmato dalla storia e raffinato dal tempo con un inconfondibile colore ambrato racchiuso nell'elegante bottiglia quadrata.

500 anni di Dolce Vita: l'amaro ha un gusto che ha attraversato i secoli, confermandosi uno dei piaceri più autentici amati dagli italiani e, oggi, non solo.

500 anni di Stile. Grazie all'originale ed artistica bottiglia è un punto di incontro tra l'artigianalità italiana e la visione contemporanea. Nel tempo sono scaturite anche 'limited edition', frutto di collaborazioni con i più importanti marchi della moda.

500 anni di Eleganza - Dal vetro di Murano agli accenti dorati del suo design, Disaronno è simbolo di eleganza senza tempo in sale e salotti dove si degustano i liquori.

Dolcevita, il cocktail celebrativo dei 500 anni

Un cocktail a base del Disaronno, e la bottiglia dedicata all'eleganza

In occasione delle celebrazioni per i 500 anni, Disaronno Original propone una ricetta ideale per un nuovo cocktail 'firmato', il 'Dolcevita'. Creato dal mixologist Patrick Pistolesi e dal suo team del Drink Kong Bar di Roma – classificato tra i 50 Best Bars – il Signature Cocktail Dolcevita è una rivisitazione moderna e fresca di un classico sour. Le note profonde di bitter e whisky si fondono armoniosamente con l'inconfondibile gusto di Disaronno, completato da freschi sapori tropicali di ananas e limone.

Ricetta del cocktail ‘Dolcevita’