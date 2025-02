Degustazioni ed eventi. Firenze capitale del cioccolato

La prima edizione di CiokoFlò, il festival del cioccolato artigianale si terrà dal 3 al 6 aprile 2025 a piazza Santa Croce a Firenze. L’appuntamento celebra la tradizione del cioccolato artigianale italiano, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio fiorentino e toscano.

L’evento nasce dal desiderio di promuovere Firenze attraverso un’esperienza unica, che unisce sapori, cultura e intrattenimento. Firenze, infatti, oltre ad essere un gioiello artistico, ha una storia affascinante legata al cioccolato che merita di essere raccontata: il legame tra la città e il cioccolato ha infatti radici lontane ed inizia proprio con un esploratore fiorentino, Francesco Carletti, che dopo aver viaggiato per il mondo e assaggiato le preziose fave di cacao, tornò in patria portando con sé questa preziosa scoperta.

Fu proprio grazie a lui che la corte dei Medici entrò in contatto con questo alimento esotico e ne apprezzò subito le proprietà e il sapore unico. Per quattro giorni, il profumo del cioccolato invaderà il centro storico, trasformando la città in una meta irresistibile per appassionati, turisti e famiglie, che potranno degustare, scoprire ed acquistare uno dei prodotti più amati, declinato nelle sue infinite interpretazioni, dai grandi classici intramontabili fino alle varianti più inedite e sorprendenti, in un percorso all’insegna della dolcezza all’interno di un contesto storico e artistico unico al mondo.

CiokoFlò offrirà non solo un’ampia area espositiva e commerciale, dove i maestri cioccolatieri italiani presenteranno le loro creazioni e dove si potranno incontrare le migliori aziende produttrici del settore, ma anche un calendario di attività concomitanti pensato per coinvolgere a tutto tondo turisti e visitatori.